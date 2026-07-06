Immagina che, dopo mesi di ricerca estenuante, arrivi finalmente un'offerta di lavoro capace di cambiarti la vita. Non solo è perfettamente in linea con le tue competenze ed esperienze, ma proviene anche dall'estero. La retribuzione è ottima e le spese di trasferimento sono coperte. Sei entusiasta, stai già organizzando la partenza. E, molto probabilmente, non sei affatto preparato a quello che potrebbe accadere.

Arrivato in aeroporto, scopri che il biglietto è falso e che l'offerta di lavoro non esiste. Oppure viaggi fino a destinazione, solo per scoprire che il posto per cui ti sei candidato non corrisponde a quello promesso: finisci a fare lavoro ripetitivo in fabbrica, in un settore precario. E' esattamente quello che è successo a molte persone negli ultimi anni, cadute vittima di truffe lavorative legate al lavoro all'estero o allo smart working.

Offerte di lavoro nel settore dell'ospitalita in Russia Il mercato del lavoro oggi è spietato e i dati a disposizione lo dimostrano. Negli Stati Uniti, nel 2025 il tasso di assunzioni è sceso al 3,5% – il livello più basso dal 2011 – e le posizioni aperte sono tornate ai minimi del 2021. Secondo MarketWatch, la durata media della disoccupazione è oggi di 26 settimane, e molti candidati inviano fino a 200 candidature prima di ricevere un'offerta. Il resto del mondo registra un calo generalizzato delle offerte di lavoro, ma la Russia vive una situazione opposta: mancanza di manodopera, concentrata però in settori molto specifici. Dall'inizio del conflitto russo-ucraino, il Paese ha perso una parte consistente della propria forza lavoro. Per coprire posizioni urgenti, alcune aziende e interi settori industriali hanno iniziato a reclutare dall'estero; le posizioni da riempire riguardano però l'ambito militare, motivo per cui questo reclutamento avviene, a volte, in modo poco trasparente. Ecco come funziona: giovani donne tra i 18 e i 22 anni in Africa, America Latina e Sud-Est asiatico iniziano a vedere nei loro feed di social media post dedicati a «emozionanti opportunità di scambio culturale» in Russia. Niente a che vedere con le classiche offerte di lavoro: le inserzioni mostrano ragazze sorridenti, impegnate in corsi di lingua o in giro a viaggiare. Le proposte ricordano più i programmi internazionali di scambio lavorativo che una normale offerta di impiego. Alle candidate vengono promessi voli gratuiti, alloggio, corsi di lingua e uno stipendio superiore alla media locale. Gli annunci sono inoltre personalizzati in base al Paese di destinazione, mettendo in risalto ciò che attrae di più le giovani donne di quella specifica area geografica. Alcuni promettono opportunità nel settore dell'ospitalità, altri posizioni nell'industria dello sport, e così via. In realtà, quelle inserzioni reclutano manodopera per l'azienda manifatturiera Alabuga Start, nel Tatarstan, alla ricerca di lavoratrici a basso costo per assemblare i droni militari russi Geran-2. Il ministro degli Esteri del Sudafrica ha rilasciato una dichiarazione ufficiale mettendo in guardia i giovani, in particolare le ragazze, dal cadere in offerte di lavoro all'estero non verificate. In Brasile, diversi influencer su TikTok sono stati coinvolti nella promozione delle false offerte di lavoro di Alabuga Start. Dopo che le indagini hanno rivelato che quei post reclutavano persone per lavorare nella produzione bellica in zone demilitarizzate, i contenuti sono stati rimossi. TikTok ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosce il problema: «TikTok è uno spazio in cui è possibile imparare e interagire con una grande varietà di argomenti, e non vogliamo che nessuno sfrutti il desiderio di scoprire nuovi temi. Per questo motivo non consentiamo alcun tentativo di truffare, ingannare o frodare le persone, incluse le truffe di natura finanziaria o lavorativa di qualsiasi tipo. Applichiamo attivamente queste politiche attraverso il rilevamento proattivo, le segnalazioni degli utenti e indagini costanti, rimuovendo gli account e i contenuti che violano le nostre regole. Continuiamo a investire in misure per contrastare i comportamenti ingannevoli e promuovere un ambiente sicuro e autentico sulla nostra piattaforma.» Leggi anche Lavoro autonomo: quali limiti stabilire con i clienti?

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LinkedIn non è più un posto sicuro Nel corso degli anni, LinkedIn si è guadagnato la reputazione di piattaforma efficace e affidabile per la ricerca di lavoro online. Le offerte non sono anonime, non provengono da aziende sconosciute sui social media: ogni inserzione è collegata a un profilo specifico, a un reclutatore, a un'azienda o a un ex collega. Si tratta di account verificati, di persone con cui è possibile interagire in tempo reale. Eppure i truffatori di oggi hanno trovato il modo di sfruttare anche questa piattaforma. I malintenzionati clonano i profili di reclutatori reali, copiandone la storia lavorativa fino agli ultimi post pubblicati. Alcuni creano intere identità false con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Ecco come funziona: una delle truffe più diffuse prevede un falso datore di lavoro che propone una posizione da remoto ben retribuita e con requisiti minimi. Il colloquio di lavoro si svolge generalmente su WhatsApp o Telegram (o su un altro canale informale). Nel corso del processo di selezione, al candidato viene chiesto di condividere informazioni personali, che potranno poi essere utilizzate per il furto di identità. In alcuni casi, il truffatore arriva a chiedere al candidato di acquistare attrezzatura da lavoro da un fornitore specifico, inviando persino un assegno a copertura delle spese, che però risulterà poi scoperto. Diversi casi di questo tipo sono stati segnalati da Business Insider nel 2025. In uno di questi, un candidato aveva risposto a un'offerta di trascrizione da remoto che sembrava del tutto legittima. Era stato quindi contattato da un reclutatore su LinkedIn per completare il processo di assunzione. Ma dopo essere stato assunto, al nuovo dipendente fu presto chiesto di acquistare attrezzatura da lavoro da un «fornitore approvato dall'azienda». L'assegno ricevuto dall'azienda risultò poi scoperto, lasciando il lavoratore a dover rispondere di un acquisto da migliaia di dollari. La Federal Trade Commission statunitense ha avvertito che i truffatori si spacciano regolarmente per aziende note su LinkedIn e su altre piattaforme di ricerca di lavoro, al fine di sottrarre denaro e informazioni personali ai candidati. In alcuni casi, la truffa va ben oltre la frode finanziaria. Nel giugno 2026, le agenzie di intelligence di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno lanciato un allarme: agenti dei servizi segreti cinesi si spacciavano per datori di lavoro su LinkedIn, Indeed e Upwork. A quanto pare, questi finti reclutatori si avvicinavano a dipendenti di enti pubblici e insegnanti con offerte di ricerca e consulenza ben remunerate. L'intero processo di selezione appariva del tutto regolare, con colloqui e incarichi retribuiti. Anche il lavoro, almeno all'inizio, sembrava assolutamente nella norma. Col tempo, però, ai dipendenti veniva chiesto di condividere informazioni sensibili con il pretesto di attività di consulenza. È interessante notare anche come su LinkedIn ci siano dipendenti falsi. Aziende come Amazon hanno segnalato di aver ricevuto curriculum con identità rubate, percorsi professionali generati dall'intelligenza artificiale e persino account LinkedIn non genuini. Ciò che rende questo tipo di truffe particolarmente pericoloso è proprio la natura di LinkedIn. Spesso tendiamo ad attribuire automaticamente una certa credibilità professionale alle persone che incontriamo su questa piattaforma. Ed è qui la parte più amara: un profilo curato, molti contatti e una storia lavorativa dettagliata non sono più garanzia che la persona dietro quel profilo o quella pagina aziendale sia davvero chi dice di essere. Offerte di lavoro generate dall'intelligenza artificiale L'intelligenza artificiale ha complicato la ricerca di lavoro per molte persone, «entrando in competizione» per le stesse posizioni. Ma, ironia della sorte, ha anche facilitato enormemente il lavoro dei truffatori. Prima dell'IA, creare una falsa offerta di lavoro, un sito aziendale fasullo e mantenere una presenza online credibile richiedeva un certo impegno. Oggi, l'IA è in grado di svolgere gran parte di questo lavoro in pochi minuti. I numeri parlano da soli. Secondo Lloyds Bank, il numero di truffe lavorative attive è aumentato di un impressionante 237%. E secondo la banca digitale Monzo, oltre 10.000 suoi clienti sono stati presi di mira da truffe lavorative nel 2025. Ecco come funziona: nel 2025, la piattaforma di recruiting CV-Library ha lanciato un avviso: i truffatori stavano utilizzando strumenti di intelligenza artificiale per creare false offerte di lavoro sulla piattaforma, spacciandosi per aziende famose come Spotify e Meta. I candidati interessati che cliccavano su «Candidati» venivano reindirizzati dalla piattaforma a un sito fraudolento che raccoglieva le loro informazioni personali e le credenziali di accesso. Un'altra truffa molto diffusa riguarda la revisione del curriculum. L'autrice di questo articolo pubblicato su The Guardian racconta di aver ricevuto un'opportunità quasi perfetta nel settore del giornalismo, da parte di un cacciatre di teste, che corrispondeva alla sua esperienza e al suo percorso professionale in modo quasi chirurgico. Il recruiter sembrava professionale e molto competente nel settore. Tutto nell'offerta di lavoro aveva senso, fino al momento in cui il reclutatore ha consigliato un servizio a pagamento di revisione del curriculum. In questo caso, la candidata non ha perso denaro né le sono state rubate informazioni (per quanto ne sa), ma le è stato sottratto qualcosa di davvero prezioso nell'attuale mercato del lavoro, frenetico e difficile: il suo tempo. Leggi anche Pensione all'estero: perché alcuni scelgono di trasferirsi prima del previsto? La truffa dei micro-compiti da remoto Il lavoro da remoto ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, dimostrando a molte persone quante opportunità esistano nel mercato del lavoro senza dover uscire di casa. Le truffe lavorative odierne sfruttano proprio questo fenomeno, pubblicando offerte che promettono buoni guadagni per mettere «mi piace» a video su YouTube, valutare prodotti su Amazon o scrivere semplici recensioni di servizi online. Si tratta di un lavoro che non richiede sforzi o competenze specifiche. Una volta inviata la candidatura, è probabile che venga chiesto di continuare il processo su WhatsApp, Telegram o Facebook. Secondo la Federal Trade Commission statunitense (FTC), le truffe basate su micro-compiti figurano tra le forme di frode occupazionale che crescono più rapidamente. L'agenzia ha registrato circa 20.000 segnalazioni di questo tipo solo nella prima metà del 2024, a fronte di meno di 500 in tutto il 2021. Le vittime hanno perso più di 220 milioni di dollari. Ecco come funziona: si vede un'offerta di lavoro online o si viene contattati da un recruiter. Il lavoro sembra semplicissimo e i guadagni sono immediati: scrivere una recensione per un hotel, migliorare il posizionamento di un'app sul Play Store, valutare un prodotto su un sito di e-commerce. Molte persone ci cascano perché, in teoria, questi lavori hanno senso. Siamo abituati a sentir parlare di chi paga per ottenere like e visibilità, quindi l'esistenza di opportunità simili non desta sospetti. E all'inizio tutto può sembrare legittimo: vengono assegnati alcuni compiti semplici e si può persino ricevere un piccolo compenso. Si tratta però soltanto di una parte del piano. Dopo aver completato diversi incarichi e aver ricevuto i primi pagamenti, può essere chiesto di versare una somma inizialmente contenuta per accedere a compiti «VIP» che dovrebbero fruttare di più. Molte persone abboccano all'idea in un primo momento, finché i truffatori non cominciano a richiedere depositi sempre più consistenti. Queste somme non vengono mai restituite, né si ottiene l'accesso a nessun fantomatico bacino esclusivo di offerte.

Le truffe sui costi di elaborazione del visto Queste truffe colpiscono chi desidera costruirsi una vita all'estero, sfruttando il momento in cui i candidati si sentono più vulnerabili: la richiesta del visto di lavoro. Sono particolarmente diffuse nelle destinazioni d'espatrio più ambite, come Australia, Canada, Regno Unito, Germania e diversi Paesi del Golfo. Queste regioni sono note per una domanda relativamente elevata di lavoratori stranieri in settori specifici, ma anche per procedure burocratiche complesse che molti candidati trovano scoraggianti. Ecco come funziona: si può trovare un annuncio online oppure essere contattati da un fantomatico reclutatore che afferma di avere accesso a un gruppo esclusivo di datori di lavoro esteri (primo campanello d'allarme). Può arrivare persino a garantire l'approvazione del visto e promettere una procedura accelerata per la propria candidatura. Alcune truffe si spingono fino al punto di fornire ai candidati falsi permessi di lavoro e contratti di affitto inesistenti. Nel 2025, ad esempio, la polizia del Gujarat, in India, ha smantellato una vasta operazione di frode migratoria in cui 25 persone erano state truffate con lettere di concessione del visto contraffatte, biglietti aerei falsi e offerte di lavoro inesistenti. L'Australia ha emesso numerosi avvisi ai candidati in cerca di lavoro riguardo a falsi reclutatori che utilizzano nomi di aziende reali. Le autorità australiane hanno evidenziato in particolare un caso in cui i truffatori offrivano impieghi nel settore delle costruzioni, dell'ingegneria e dell'ospitalità (tutti inventati). Ai candidati veniva chiesto di pagare le spese di elaborazione del visto e, una volta effettuato il pagamento, le offerte di lavoro sparivano nel nulla. Un caso analogo arriva dalla Thailandia dove circa 250 persone hanno perso denaro a causa di un reclutatore che sosteneva di avere «contatti» con datori di lavoro australiani. Ai candidati veniva chiesto di versare fino a 200.000 baht (circa 6.000 dollari) ciascuno per posizioni garantite in fattorie, ristoranti e strutture sanitarie. Alcuni hanno scoperto di essere stati truffati soltanto all'aeroporto internazionale di Bangkok, quando i loro biglietti sono risultati falsi. Leggi anche Fare impresa all'estero: come capire se sei pronto? La truffa del money mule È una delle truffe lavorative da remoto più antiche, ma anche una delle più pericolose. Personalmente ho ricevuto un'offerta di questo tipo già nel 2008, quando ero studente e partecipavo a un programma Work&Travel a San Diego. All'epoca queste proposte comparivano soprattutto su Craigslist, ma oggi è possibile essere contattati direttamente sui social media o sulle piattaforme di ricerca di lavoro. Ecco come funziona: si trova un'offerta di lavoro da remoto. La posizione viene in genere pubblicizzata come «assistente finanziario» o «rappresentante locale». Al candidato viene chiesto di ricevere pagamenti da clienti sul proprio conto corrente personale, elaborare le transazioni, trattenere una commissione per i propri servizi e trasferire il resto ai «fornitori». Per chi cerca lavoro in questo momento, può sembrare l'offerta perfetta: il lavoro è da remoto e non è richiesta alcuna esperienza. È sufficiente trovarsi in un determinato Paese e avere un conto bancario. Il problema è che il denaro, di norma, non appartiene all'azienda che lo invia. La persona viene utilizzata come money mule, ovvero come tramite che (inconsapevolmente) movimenta fondi ottenuti in modo fraudolento. Secondo l'FBI statunitense, si tratta di una pratica piuttosto diffusa negli Stati Uniti. Una volta che il denaro transita attraverso più conti, diventa molto più difficile per le forze dell'ordine risalire all'origine. L'FBI sottolinea che i bersagli più comuni di questo tipo di truffe sono studenti e lavoratori alle prime armi, spesso immigrati, che non hanno ancora l'esperienza necessaria per riconoscere i segnali d'allarme di un'offerta sospetta. L'offerta che mi fu proposta proveniva da un altro partecipante al programma Work&Travel su Craigslist, che la presentava come «un ottimo modo per guadagnare qualcosa in più». Mi assicurava che, avendo già un visto di lavoro negli Stati Uniti, non avrei violato alcuna legge. Per uno studente giovane che lavorava per la prima volta all'estero, la proposta sembrava molto allettante. L'unica ragione per cui non andai avanti fu una telefonata dei miei genitori, che mi sconsigliarono fortemente di accettare. È la truffa più pericolosa in assoluto, perché le conseguenze vanno ben oltre la perdita di denaro e di tempo: può portare all'arresto e sfociare in una vera e propria fedina penale. Le truffe lavorative nel settore delle criptovalute Criptovalute e blockchain sono ambiti relativamente nuovi, ma specifici: poche persone li conoscono davvero a fondo, mentre moltissime hanno sentito parlare del loro potenziale economico. Ecco perché le offerte di lavoro nel mondo delle criptovalute possono essere così... efficaci. Chi non conosce il settore può facilmente credere agli stipendi elevati e agli incarichi fuori dalla norma. Ed è proprio questo che sfruttano i truffatori. Una delle truffe più comuni in questo ambito è la falsa offerta di lavoro da remoto nel settore crypto. Il lavoro consiste nel completare semplici compiti online con bassi compensi iniziali, per costruire un rapporto di fiducia. Successivamente viene chiesto di depositare del denaro proprio su un conto in criptovalute su una piattaforma specifica. La piattaforma mostra profitti fittizi e un saldo in crescita. Poi, un giorno, si perde semplicemente l'accesso al proprio account e ai presunti guadagni. Sia l'FBI che la Federal Trade Commission (FTC) hanno emesso avvisi specifici su questo tipo di truffe. Secondo la FTC, le truffe basate su micro-compiti nella prima metà del 2024 hanno causato perdite superiori a 220 milioni di dollari.

I call center illegali nel Sud-Est asiatico È probabilmente una delle più grandi truffe di reclutamento internazionale. Non si tratta di truffatori improvvisati che operano online: dietro ci sono organizzazioni criminali sofisticate, tra cui gruppi della criminalità organizzata cinese. Secondo INTERPOL, i call center illegali generano miliardi di dollari all'anno. Ecco come funziona: i candidati vengono attratti da offerte in settori come assistenza clienti, vendita, inserimento dati, marketing o IT in Thailandia, Cambogia, Laos o Myanmar. La retribuzione promessa è solitamente alta (tra i 1.000 e i 3.000 dollari al mese) e vitto, alloggio e voli sono inclusi. Una volta arrivati sul posto di lavoro, i lavoratori si vedono spesso sottrarre il passaporto e vengono costretti a partecipare a schemi di frode online ai danni di vittime all'estero. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), centinaia di migliaia di persone sono state vittime di questa tratta e si trovano oggi intrappolate nel Sud-Est asiatico. Una delle sopravvissute a questo tipo di truffa ha raccontato, in un'intervista all'UNODC, che all'arrivo in aeroporto tutto sembrava ancora normale. Era stata accolta da «rappresentanti dell'azienda» sorridenti che le avevano dato del denaro per la cena. Il giorno dopo, però, le stesse persone le impartivano già ordini con una pistola puntata. I governi di diversi Paesi della regione conducono periodicamente operazioni di polizia contro i call center illegali. Nel 2025, ad esempio, Thailandia, Cina e Myanmar hanno avviato un'operazione coordinata per scovare alcune strutture situate al confine con il Myanmar. Le operazioni hanno liberato migliaia di cittadini stranieri, molti dei quali si erano recati nella regione per lavorare nel settore dell'assistenza clienti. Le truffe legate all'insegnamento dell'inglese all'estero L'insegnamento dell'inglese all'estero è uno dei modi più apprezzati per vivere un'esperienza lavorativa internazionale. I neolaureati spesso cercano di scoprire il mondo prima di avviare una carriera, chi è vicino alla pensione o già in pensione lo vive come un entusiasmante cambiamento di vita, e gli insegnanti di professione guardano alle opportunità estere per migliorare le proprie condizioni lavorative e la retribuzione. Proprio per la popolarità di queste posizioni, anche questo settore è diventato un terreno fertile per i truffatori. E le tipologie di frode legate all'insegnamento dell'inglese all'estero sono in realtà diverse. Ecco come funzionano: la prima è la classica truffa delle spese di elaborazione dei documenti. Si riceve un'offerta di lavoro, ma viene chiesto di pagare anticipatamente affinché il datore di lavoro possa sbrigare le pratiche burocratiche. Ovviamente, una volta effettuato il pagamento, il lavoro non si materializza mai. La seconda è la truffa della «placement fee». Qualcuno sostiene di poter garantire un'offerta di lavoro in una buona scuola, università o centro di formazione, ma chiede un piccolo compenso per i propri servizi. Anche in questo caso è necessario pagare in anticipo, e una volta fatto, non si sente più nulla riguardo all'offerta. Esiste poi quella che viene chiamata «bait and switch», letteralmente esca e cambio. Non si tratta tecnicamente di una truffa, ma di un escamotage piuttosto comune utilizzato da alcune agenzie. In questo caso, viene proposta una posizione in una scuola internazionale di prestigio, con buona retribuzione e benefit interessanti. Proprio quando si è convinti che tutto sia ormai definito e si è pronti a firmare il contratto, l'agente si rifà vivo per comunicare che la posizione inizialmente offerta non è più disponibile. Ne esiste però un'altra, presso un istituto più piccolo, con uno stipendio inferiore e condizioni probabilmente peggiori. Sapendo che il candidato è già in procinto di trasferirsi, l'agenzia punta sul fatto che accetti questa posizione meno ambita, così da liberarsene e intascare la commissione dal datore di lavoro. Perché ci si casca ancora Il mercato del lavoro oggi è spietato, come abbiamo scritto all'inizio dell'articolo. Con meno offerte disponibili e la confusione generata dall'intelligenza artificiale, chi si trova a cercare lavoro è spesso disposto a tutto. Il primo fattore riguarda tre ambiti relativamente nuovi: il lavoro da remoto, il lavoro nel settore crypto e le posizioni legate all'IA. Per molte persone, le opportunità in questi ambiti non sono ancora del tutto familiari e non sanno bene cosa aspettarsi. Proprio per questo sono più vulnerabili alle offerte truffaldine: semplicemente, non le riconoscono come tali. Il secondo fattore è che i truffatori prendono spesso di mira persone residenti in altri Paesi, disposte a trasferirsi, o nuovi arrivati. In questi casi, il bersaglio potrebbe non conoscere le specificità del mercato del lavoro nella destinazione desiderata o nel nuovo Paese di residenza: potrebbe ignorare come funziona il rilascio del permesso di lavoro, quali incarichi siano nella norma e quali no, o persino cosa potrebbe metterlo nei guai con la legge. Il terzo fattore è che i truffatori di oggi sono molto più sofisticati rispetto a qualche anno fa. Gli strumenti disponibili per impersonare altre persone si sono moltiplicati. È possibile creare un sito dall'aspetto professionale in poche ore senza avere competenze di design, generare centinaia di false referenze con ChatGPT e simulare una presenza attiva sui social media attraverso post e interazioni artificiali. I truffatori di oggi riescono a dare vita a un'intera azienda fittizia, completa di progetti e dipendenti, con uno sforzo minimo. Tutto ciò rende il mercato del lavoro ancora più complicato. Oltre alla pressione già alta per la ricerca di impiego, i candidati devono ora imparare a riconoscere e filtrare offerte fraudolente sempre più convincenti.