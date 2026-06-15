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Permessi di lavoro più severi per i non europei in Svezia

Notizie di attualità 2 min di lettura
travailler en Suede© Great_bru / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

Dal 1° giugno, il permesso di lavoro in Svezia è soggetto a nuove regole. In programma, maggiori restrizioni riguardanti in particolare la soglia salariale, il salario minimo, il lavoro stagionale e l'assicurazione sanitaria.

In questo articolo
  1. Soglia salariale
  2. Esenzioni
  3. Lavoro stagionale e trasferimenti aziendali
  4. Carta blu europea
  5. Assicurazione sanitaria
  6. Controlli più rigorosi sui datori di lavoro

Soglia salariale

Il governo svedese introduce una nuova soglia: lo stipendio del lavoratore extraeuropeo dovrà raggiungere almeno il 90% del salario medio locale al momento della presentazione della domanda di permesso di lavoro, rispetto all'80% previsto prima della riforma. La decisione riguarda non solo gli espatriati extraeuropei che presentano domanda a partire dal 1° giugno, ma anche chi ha fatto domanda prima di questa data e ha ricevuto risposta il 1° giugno o successivamente. Gli stranieri extraeuropei già impiegati prima del 1° giugno restano invece soggetti al vecchio sistema, qualora richiedano il rinnovo del permesso di lavoro tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2026. Chi presenterà domanda dopo il 1° dicembre sarà invece soggetto alla nuova soglia salariale.

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Esenzioni

Non rientrano in queste soglie salariali:

  • I lavoratori extraeuropei che svolgono una professione inserita nell'elenco governativo delle professioni esenti (ingegneri e tecnici nei settori della chimica, dell'informatica, ecc.)
  • I lavoratori extraeuropei impiegati in determinati ambiti del settore sanitario.
  • I lavoratori extraeuropei attivi nei settori della tecnologia e delle scienze umane, se l'azienda è una start-up con meno di 5 anni di attività e meno di 100 dipendenti.
  • Gli studenti, i ricercatori e i residenti stranieri il cui permesso di soggiorno rientra nella Direttiva sulla protezione temporanea.
  • Gli studenti e i ricercatori titolari di un permesso di studio che richiedono per la prima volta un permesso di lavoro. L'esenzione ha una durata di 2 anni, a partire dall'11 giugno 2026.

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Lavoro stagionale e trasferimenti aziendali

La riforma svedese estende la durata del lavoro stagionale da 6 a 9 mesi all'anno, ma allinea lo stipendio dei lavoratori stagionali extraeuropei al salario minimo previsto per un impiego a tempo pieno, secondo le disposizioni dei contratti collettivi svedesi o le prassi comunemente seguite nel settore di riferimento. La nuova regola si applica anche agli stranieri con un impiego part-time, oltre che alle retribuzioni dei lavoratori extraeuropei trasferiti tra società appartenenti allo stesso gruppo (permesso di trasferimento infragruppo).

Carta blu europea

La durata massima di validità della Carta blu europea passa da 2 a 4 anni.

Assicurazione sanitaria

Dal 1° giugno gli stranieri che intendono soggiornare in Svezia per un massimo di un anno devono dimostrare di aver richiesto un'assicurazione sanitaria o di esserne già in possesso.

Controlli più rigorosi sui datori di lavoro

La riforma riguarda anche i datori di lavoro. Una domanda di permesso di lavoro potrà essere respinta a causa del datore di lavoro stesso. Il governo cita, ad esempio, reati commessi dall'azienda, sanzioni inflitte o sospetti di violazione delle regole.

Fonti:

Lavoro
Svezia
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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