Soglia salariale

Il governo svedese introduce una nuova soglia: lo stipendio del lavoratore extraeuropeo dovrà raggiungere almeno il 90% del salario medio locale al momento della presentazione della domanda di permesso di lavoro, rispetto all'80% previsto prima della riforma. La decisione riguarda non solo gli espatriati extraeuropei che presentano domanda a partire dal 1° giugno, ma anche chi ha fatto domanda prima di questa data e ha ricevuto risposta il 1° giugno o successivamente. Gli stranieri extraeuropei già impiegati prima del 1° giugno restano invece soggetti al vecchio sistema, qualora richiedano il rinnovo del permesso di lavoro tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2026. Chi presenterà domanda dopo il 1° dicembre sarà invece soggetto alla nuova soglia salariale.