Perché ti serve un compagno sul lavoro

Un compagno sul lavoro non è propriamente un amico. E non è nemmeno una conoscenza di passaggio. È qualcosa di stabile e spesso indispensabile: un alleato in ufficio a cui puoi rivolgerti in qualsiasi momento. Magari per farti due risate, sfogare le tue frustrazioni o scambiarvi un'occhiata complice durante una riunione interminabile. Sono sicura che capisci di cosa parlo.

Dieci anni fa, credo, questo articolo sarebbe stato superfluo. Gli ambienti di lavoro erano più "vicini" allora. Tutti avevamo il nostro gruppetto affiatato in ufficio e i colleghi spesso diventavano amici per la vita. Ma oggi le cose sono un po' diverse. Pur essendo molto più connessi grazie alla tecnologia, siamo anche più scollegati che mai gli uni dagli altri. Questo può dare un senso di libertà, ma può anche far sentire molto soli.

Sai però cosa non trasmetteva solitudine? The Office. Sì, parlo proprio della serie. Certo, le scenette tra Jim e Dwight erano probabilmente esagerate, ma quell'ufficio sembrava un posto divertente. Umano. Ed è proprio per questo che ti serve un compagno di lavoro.

Un compagno sul lavoro può starti accanto in tantissimi modi diversi. Sai una cosa? Non serve nemmeno avere molto in comune. Può essere qualcuno con cui pranzare quando non ti va di mangiare da solo. Qualcuno che condivide il tuo senso dell'umorismo. Qualcuno a cui presentare le tue idee prima di parlarne al management. Può essere la persona con cui rilassarti dopo una riunione tesa.

Ed ecco un vantaggio in più per gli espatriati.

Un compagno sul lavoro può fare da ponte verso una rete sociale più ampia al di fuori del lavoro. E può anche aiutarti a integrarti meglio nel tuo nuovo mondo.

Mettiamo che ti invitino a una cena di compleanno fuori dall'ufficio o a una festa di inaugurazione di una casa. Non si tratta del solito evento per espatriati stile "networking". È un momento di vita reale in cui puoi conoscere persone vere e immergerti nella cultura quotidiana del posto. Si tratta di un'opportunità preziosissima, soprattutto se ti senti intrappolato nella bolla degli espatriati.

Sul lavoro, può aiutarti a interpretare meglio i segnali sociali. Per qualsiasi dubbio sul perché le cose siano organizzate in un certo modo, sarà probabilmente la persona che ti darà la risposta più onesta e pratica, qualcosa che nessuna email del reparto Risorse umane potrà mai davvero spiegarti.

Per molti espatriati, avere qualcuno così in ufficio può rappresentare una svolta. Può far sì che una città completamente nuova diventi all'improvviso familiare e più facile da decifrare. Magari inizierai a sentirti più sicuro al lavoro, più desideroso di partecipare alle discussioni aziendali, più entusiasta di conoscere persone nuove, perché il tuo compagno ti coprirà le spalle, o quanto meno ti ascolterà.

A questo punto starai probabilmente pensando: "Sembra una relazione molto unilaterale e utilitaristica". L'espatriato qui è solo un destinatario passivo di aiuto. Ma non deve per forza essere così, e potresti in realtà offrire molto più di quanto immagini.

Innanzitutto, puoi aiutarlo a rimettere le cose in prospettiva. Riesci a notare cose che lui ormai non vede più: piccole inefficienze sul lavoro, gerarchie non ufficiali, pratiche che esistono solo perché "si è sempre fatto così". Senza un amico sul lavoro con cui condividere le tue riflessioni, queste osservazioni non saranno mai palesi.

Sul piano culturale, puoi portare una nuova ricchezza in ufficio. Hai un modo diverso di pensare, lavorare, risolvere problemi, persino di fare una pausa. Tutto questo crea uno scambio, che magari non porterà a grandi cambiamenti, ma può accendere curiosità, riflessioni... E sono entrambe cose preziose, dentro e fuori dall'ufficio.

C'è anche un lato più personale in tutto questo. Da espatriato, da nuovo arrivato, sei probabilmente un ottimo ascoltatore. Non hai idee preconcette (perché qui tutto è nuovo), sei desideroso di scoprire la tua nuova realtà e sei sinceramente felice di entrare in contatto con gli altri. Questo tipo di energia è davvero raro, e il tuo compagno di lavoro potrebbe apprezzarla moltissimo.

Infine, non sottovalutiamo la reciprocità emotiva. Essere "scelti" fa stare bene.