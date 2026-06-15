Menu
Expat.com
Cerca
Magazine
Cerca

Perché ogni expat ha bisogno di un compagno sul lavoro

Vita quotidiana 5 min di lettura
work buddies© Prostock-studio / Envato Elements
Scritto daNatallia Slimani-Mercier

Lavorare in ufficio può far sentire isolati. È vero, sei circondato da persone. Ma tutti intorno a te sono impegnati nei loro progetti e a rispettare le scadenze. Trasferisci questa situazione all'estero e si aggiungono barriere linguistiche, differenze culturali, incomprensioni sul posto di lavoro… Prima ancora di rendertene conto, potresti ritrovarti a fare due chiacchiere con ChatGPT in cerca di compagnia, e magari persino apprezzarlo. In questo articolo vediamo perché avere un punto di riferimento tra i colleghi può fare la differenza, soprattutto per un expat, e come trovare quel compagno sul lavoro che può agevolare l'inserimento in un nuovo ambiente professionale.

In questo articolo
  1. Perché ti serve un compagno sul lavoro
  2. Come si trova un compagno sul lavoro?
  3. E se sei timido?

Perché ti serve un compagno sul lavoro

Un compagno sul lavoro non è propriamente un amico. E non è nemmeno una conoscenza di passaggio. È qualcosa di stabile e spesso indispensabile: un alleato in ufficio a cui puoi rivolgerti in qualsiasi momento. Magari per farti due risate, sfogare le tue frustrazioni o scambiarvi un'occhiata complice durante una riunione interminabile. Sono sicura che capisci di cosa parlo. 

Dieci anni fa, credo, questo articolo sarebbe stato superfluo. Gli ambienti di lavoro erano più "vicini" allora. Tutti avevamo il nostro gruppetto affiatato in ufficio e i colleghi spesso diventavano amici per la vita. Ma oggi le cose sono un po' diverse. Pur essendo molto più connessi grazie alla tecnologia, siamo anche più scollegati che mai gli uni dagli altri. Questo può dare un senso di libertà, ma può anche far sentire molto soli. 

Sai però cosa non trasmetteva solitudine? The Office. Sì, parlo proprio della serie. Certo, le scenette tra Jim e Dwight erano probabilmente esagerate, ma quell'ufficio sembrava un posto divertente. Umano. Ed è proprio per questo che ti serve un compagno di lavoro.

Un compagno sul lavoro può starti accanto in tantissimi modi diversi. Sai una cosa? Non serve nemmeno avere molto in comune. Può essere qualcuno con cui pranzare quando non ti va di mangiare da solo. Qualcuno che condivide il tuo senso dell'umorismo. Qualcuno a cui presentare le tue idee prima di parlarne al management. Può essere la persona con cui rilassarti dopo una riunione tesa. 

Ed ecco un vantaggio in più per gli espatriati. 

Un compagno sul lavoro può fare da ponte verso una rete sociale più ampia al di fuori del lavoro. E può anche aiutarti a integrarti meglio nel tuo nuovo mondo.

Mettiamo che ti invitino a una cena di compleanno fuori dall'ufficio o a una festa di inaugurazione di una casa. Non si tratta del solito evento per espatriati stile "networking". È un momento di vita reale in cui puoi conoscere persone vere e immergerti nella cultura quotidiana del posto. Si tratta di un'opportunità preziosissima, soprattutto se ti senti intrappolato nella bolla degli espatriati.

Sul lavoro, può aiutarti a interpretare meglio i segnali sociali. Per qualsiasi dubbio sul perché le cose siano organizzate in un certo modo, sarà probabilmente la persona che ti darà la risposta più onesta e pratica, qualcosa che nessuna email del reparto Risorse umane potrà mai davvero spiegarti.

Per molti espatriati, avere qualcuno così in ufficio può rappresentare una svolta. Può far sì che una città completamente nuova diventi all'improvviso familiare e più facile da decifrare. Magari inizierai a sentirti più sicuro al lavoro, più desideroso di partecipare alle discussioni aziendali, più entusiasta di conoscere persone nuove, perché il tuo compagno ti coprirà le spalle, o quanto meno ti ascolterà.

A questo punto starai probabilmente pensando: "Sembra una relazione molto unilaterale e utilitaristica". L'espatriato qui è solo un destinatario passivo di aiuto. Ma non deve per forza essere così, e potresti in realtà offrire molto più di quanto immagini.

Innanzitutto, puoi aiutarlo a rimettere le cose in prospettiva. Riesci a notare cose che lui ormai non vede più: piccole inefficienze sul lavoro, gerarchie non ufficiali, pratiche che esistono solo perché "si è sempre fatto così". Senza un amico sul lavoro con cui condividere le tue riflessioni, queste osservazioni non saranno mai palesi.

Sul piano culturale, puoi portare una nuova ricchezza in ufficio. Hai un modo diverso di pensare, lavorare, risolvere problemi, persino di fare una pausa. Tutto questo crea uno scambio, che magari non porterà a grandi cambiamenti, ma può accendere curiosità, riflessioni... E sono entrambe cose preziose, dentro e fuori dall'ufficio.

C'è anche un lato più personale in tutto questo. Da espatriato, da nuovo arrivato, sei probabilmente un ottimo ascoltatore. Non hai idee preconcette (perché qui tutto è nuovo), sei desideroso di scoprire la tua nuova realtà e sei sinceramente felice di entrare in contatto con gli altri. Questo tipo di energia è davvero raro, e il tuo compagno di lavoro potrebbe apprezzarla moltissimo. 

Infine, non sottovalutiamo la reciprocità emotiva. Essere "scelti" fa stare bene. 

Unisciti alla comunità

Ricevi consigli utili per vivere al meglio la tua esperienza all'estero

Come si trova un compagno sul lavoro?

Trovare un compagno sul lavoro può essere complicato, soprattutto all'estero. Non puoi inventare strategie segrete per "fare amicizia", suona anche leggermente inquietante...

Quindi, il modo migliore in assoluto per trovare un amico al lavoro è... sorpresa, sorpresa... lasciare che accada naturalmente. Quello che probabilmente non dovresti fare è cercare di scegliere in anticipo con chi potresti diventare amico. Questo ti chiuderebbe in uno schema in cui graviti solo verso persone simili a te. I compagni sul lavoro nascono invece spesso dalla semplice vicinanza. Può trattarsi di una persona con cui lavori a un progetto o di chi occupa la postazione accanto alla tua. La comunicazione viene spontanea e non c'è nulla da provare o preparare.

E se sei timido?

Da espatriato, hai una grande arma sociale a disposizione: la curiosità. Hai tantissime domande, e il tuo status di nuovo arrivato ti permette di farne moltissime. Questa libertà di fare domande senza filtri apre tante porte. In primo luogo, molte persone saranno sinceramente felici di darti una mano. In secondo luogo, saranno a loro volta curiose di sapere cosa ti sembra insolito.

Se costruire strategie per fare amicizia può essere controproducente, sviluppare qualche semplice abitudine può fare una grande differenza. Una di queste abitudini è semplicemente dire "sì" quando ti invitano da qualche parte: a pranzo, a una festa, a una birra dopo il lavoro o a un caffè durante la pausa. Non devi essere ovunque allo stesso tempo: aprirsi alle novità è spesso il modo più veloce per fare amicizia all'estero.

Quando ti senti un po' più a tuo agio, prova a prendere l'iniziativa. Può essere qualcosa di molto semplice tipo: "Ho visto un nuovo bar dietro l'angolo, ti va di provarlo a pranzo?" oppure "Oggi ho preparato troppo da mangiare per pranzo, ti va di assaggiare un piatto tipico del mio Paese?" Visto che queste conversazioni sembrano naturali e quasi di routine, hanno pochissima pressione sociale. Potresti trovare più facile partire da qui, e anche i tuoi colleghi si sentiranno meno intimoriti a dire di "sì".

Infine, un ottimo modo per fare amicizie sul lavoro è semplicemente essere "umani". Lascia che i tuoi colleghi vedano che sotto il velo della professionalità, sei una persona come tutti gli altri. A volte ti senti a disagio, fai errori, ridi, ti arrabbi.

E se vuoi avere un compagno sul lavoro, ricordati di esserlo tu per primo. Chiedi ai tuoi colleghi come stanno, offri il tuo aiuto, condividi le tue idee e pensieri. Ricordati i piccoli dettagli che gli altri raccontano. Capita spesso che, nel momento in cui diventi silenziosamente il compagno sul lavoro di qualcuno, ti rendi conto che quella persona è da tempo diventata il tuo.

Lavoro
lavorare all'estero
Condividi questo articolof𝕏in
Natallia Slimani-Mercier
Autore
Natallia Slimani-Mercier

Natallia ha conseguito una laurea con lode in lingua inglese e interpretazione simultanea e ha lavorato come scrittrice e redattrice per varie pubblicazioni e canali mediatici in Cina per dieci anni.

Commenti

Servizi essenziali per espatriare

Assicurazione sanitaria per espatriati
Assicurazione sanitaria per espatriati
Consigli per scegliere l'assicurazione sanitaria adatta a chi espatria.
Organizza il tuo trasloco
Organizza il tuo trasloco
Chiedi un preventivo gratuito e confronta prezzi e servizi di traslocatori internazionali.
Apri un conto in banca
Apri un conto in banca
Scegli la banca più adatta a soddisfare le tue esigenze durante l'espatrio.
Impara una lingua
Impara una lingua
Scopri qual è il modo migliore per imparare una lingua straniera.

Continua a leggere

Freelance e creatori di contenuti: come espatriare legalmente

Cumulare lavoro e pensione in Francia: cosa cambia nel 2027

Si possono prendere tutte le ferie lavorando all'estero?

Candidatura spontanea all'estero: come farsi notare

Lavoro dei sogni o posto fisso: il dilemma della Gen Z

Come l'IA sta trasformando la cultura del lavoro

Perché i giovani laureati faticano a trovare un lavoro

Creare un'impresa all'estero: errori da evitare

Come l'IA trasforma il mercato del lavoro internazionale

Unisciti alla comunità

Ricevi consigli utili per vivere al meglio la tua esperienza all'estero

Guide Paese per espatriati

BelgioCileColombiaCosta RicaIndonesiaMauritiusSenegalStati UnitiSvezia