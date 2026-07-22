Cuffie e auricolari sono anche simboli di un'eleganza tech dal sapore contemporaneo. I brand lo hanno capito bene e propongono migliaia di modelli colorati e dal design ricercato. Li si porta fieramente al collo e li si usa per tutta la giornata. Eppure questa modalità non è sempre ben vista in ufficio. In Canada come altrove, il dibattito è aperto. Nulla vieta, in linea di principio, il loro utilizzo. Sembrano però veicolare un messaggio preoccupante. Alcuni analisti si chiedono se le cuffie siano diventate il nuovo segnale di «non disturbare».

In Canada, la pandemia e lo smart working hanno dato vita a un nuovo fenomeno: l'uso di cuffie e auricolari in ufficio. La spiegazione è semplice. Le cuffie permettono di ritrovare la quiete entrando nella propria bolla. Il ritorno in presenza ha riportato con sé il rumore: quello dell'open space, dell'ambiente di lavoro…

Alzarsi regolarmente, per evitare di restare seduti troppo a lungo, è consigliato ma le raccomandazioni per la salute e le abitudini culturali non sempre si conciliano.

In Francia, alcuni operatori dei centri di call center, stanchi di restare seduti per ore, hanno iniziato a lavorare in piedi. Alzarsi di tanto in tanto non è vietato, ma questa abitudine ha suscitato la diffidenza di altri colleghi, che temevano di essere osservati. Lavorare in piedi mentre tutti gli altri sono seduti può infatti creare un certo disagio, un po' come essere l'unico ospite vestito di rosso a una serata in cui tutti indossano il nero. Lo stesso può accadere a chi cambia continuamente posizione, alternando il lavoro da seduto a quello in piedi.

Ciabatte in ufficio: sì o no?

In molte aziende sudcoreane e giapponesi, indossare le ciabatte in ufficio è una pratica comune, adottata da un numero crescente di imprese in tutto il mondo, in particolare dalle startup. In Norvegia, la startup helloSKIN ha abbracciato la cultura delle «ciabatte al lavoro», registrando effetti positivi sull'atmosfera in ufficio, sulla motivazione e sulla produttività. I dipendenti sono più rilassati, più gioviali e più soddisfatti. Questa tendenza ha conquistato anche la Silicon Valley e il mondo della tecnologia, al punto da diventare una vera e propria moda. La modalità può sorprendere, perché in altri Paesi le scarpe chiuse sono obbligatorie. È chiaro che tutto dipende dalle norme di sicurezza aziendali: presentarsi in ciabatte in uno stabilimento dove circolano sostanze pericolose è evidentemente fuori discussione.

Per chi sostiene la pratica, le ciabatte in ufficio offrono numerosi vantaggi. Prima di tutto sul piano igienico: le scarpe, con le suole sporche, vengono lasciate all'ingresso. Basta corridoi e pavimenti sporchi. Pulire è più veloce e l'azienda risparmia.

L'altro vantaggio delle ciabatte è la possibilità di dare libero sfogo alla creatività. C'è chi opta per modelli sobri e chi sfoggia personaggi di videogiochi, dinosauri e altri animaletti di peluche. L'eccentricità ai piedi è tollerata, ed è un sollievo quando si pensa che «ufficio» fa spesso rima con «abito formale». I detrattori, però, temono che le ciabatte al lavoro finiscano per cancellare il confine tra azienda e vita domestica.

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Piedi nudi in ufficio: nuova tendenza o passo falso?

Nei Paesi in cui la cultura delle ciabatte è radicata, lavorare in calzini è del tutto normale. Un pranzo di lavoro in calzini non sorprende nessuno. E i piedi nudi? Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, alcune aziende hanno scelto i «piedi in liberà» per riconquistare i dipendenti abituati allo smart working. L'economista del lavoro Nicholas Bloom vede questa tendenza come una diretta conseguenza del «movimento pigiama» iniziato dai lavoratori a distanza. Lavorare da casa ha trasformato le abitudini: addio allo stress dei vestiti e delle scarpe strette, benvenuta la comodità totale.

Non tutti la pensano così, però. Nei Paesi asiatici dove domina la cultura della pantofola, nessuno osa girare a piedi nudi. Nei Paesi in cui questa pratica non è diffusa, in molti ritengono che il piede nudo sia fuori luogo (così come i calzini e le ciabatte). Alcuni temono una frattura tra i giovani e i lavoratori più anziani, cresciuti in una cultura in cui l'abbigliamento era sinonimo di professionalità. Altri segnalano il rischio di una disparità di genere: gli uomini sarebbero avvantaggiati rispetto alle donne, spesso costrette a indossare tacchi o calzature scomode per mantenere la propria posizione in azienda.

I pantaloni della tuta in ufficio: stile o sciatteria?

L'abbigliamento informale è sempre più diffuso. Lo stile da strada ha conquistato anche l'ufficio, come dimostra l'abbinamento tra abito elegante e scarpe da ginnastica. Ma fino a che punto ci si può vestire in modo informale sul posto di lavoro?

Per molte posizioni dirigenziali, e non solo, la risposta è chiaramente no. In alcuni settori ci si aspetta un abbigliamento formale, anche quando non esistono regole precise. Questa cultura dell'abbigliamento professionale supera i confini nazionali. Anche i selezionatori guardano con diffidenza i candidati in tuta o vestiti in modo troppo informale. Le critiche più frequenti riguardano la mancanza di professionalità, di rispetto e la sciatteria. I candidati lo sanno e difficilmente si presentano a un colloquio in abbigliamento da palestra.

Una volta assunti, si possono sostituire i pantaloni con una comoda tuta? In Svizzera, i pantaloni della tuta sono già arrivati in ufficio. Lo stesso vale per la Francia, dove chi li indossa ne apprezza soprattutto la comodità. Gli esperti di moda consigliano di scegliere modelli dal taglio curato e di abbinarli a un capo più strutturato. In questo modo si possono unire eleganza e praticità senza rinunciare al comfort.

La cultura di Instagram ha dato vita a un altro fenomeno: sembrare sportivi anche quando non lo si è. La tuta in ufficio funziona anche da questo punto di vista, perché contribuisce a creare l'immagine dell'espatriato attivo e dinamico. I marchi hanno colto subito l'occasione e propongono modelli comodi ed eleganti, pensati per lavorare con stile senza rinunciare alla comodità.