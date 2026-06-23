Tutto potrebbe però cambiare presto. Tra «10 o 20 anni», secondo Elon Musk. Ad aprile il miliardario ha illustrato il suo piano per una pensione felice nel podcast Moonshots. Un piano basato sull'intelligenza artificiale. Secondo lui, saranno le IA a occuparsi della produzione e gli esseri umani non dovranno più risparmiare. Lavoreranno se lo vorranno e andranno in pensione quando vorranno.

Chi non ha mai pensato di interrompere la carriera prima del previsto per godersi una pensione da sogno all'estero? Partire prima, finché si è in buona salute, per avere ancora la forza di essere attivi. Un sogno che resta però irraggiungibile per molti lavoratori, costretti a lavorare fino a un'età sempre più avanzata per mettere da parte risparmi. In un mondo segnato da una profonda crisi demografica ed economica, è difficile pensare di lasciare il lavoro prima del previsto, senza la certezza di poter provvedere autonomamente ai propri bisogni all'estero.

Le motivazioni sono spesso le stesse: godersi la vita finché si è in buona salute, realizzare i viaggi e le attività rimasti in sospeso negli anni di lavoro, espatriare, trascorrere più tempo con la famiglia, avere una migliore qualità della vita, lanciarsi in nuove sfide e perfino… provare a fare un « lavoro-passione ».

Anche se l'economia dell'abbondanza è ancora lontana, sono sempre di più i lavoratori che desiderano andare in pensione prima del tempo. Mentre un numero crescente di Paesi sceglie di alzare l'età legale di pensionamento, i lavoratori vogliono finire prima, anche a costo di ridurre il proprio tenore di vita.

Pensione anticipata all'estero: differenze a seconda della professione svolta

I lavoratori che svolgono un'attività usurante fin da giovani sono i primi a valutare il pensionamento anticipato. Un desiderio che, grazie alle legislazioni favorevoli di alcuni Paesi, può diventare realtà. La Francia, ad esempio, consente la pensione anticipata per le carriere lunghe; il Canada ha vagliato un programma di pensionamento anticipato. Al contrario, chi svolge professioni meno esposte alla fatica fisica e i lavoratori autonomi sono meno attratti dalla pensione anticipata. Le ragioni principali sono diverse: carriere iniziate più tardi, percorsi lavorativi «a buchi», redditi a volte instabili e così via.

Sl fronte dell'espatrio emerge invece il desiderio di restare attivi, soprattutto tra liberi professionisti, dirigenti e lavoratori del settore dei servizi. Continuare a lavorare anche dopo la pensione, all'estero, può permettere di dedicarsi a un'attività scelta per passione o, più semplicemente, di mantenere un buon tenore di vita. L'interesse è invece di solito più basso tra chi arriva alla pensione dopo una carriera lunga e un lavoro fisicamente usurante.

L'instabilità economica non sembra scoraggiare chi valuta un'uscita anticipata dal lavoro. Anziché aspettare un possibile licenziamento, alcuni preferiscono lasciare quando si sentono ancora nel pieno delle proprie capacità. Va però detto che, nella pratica, questo desiderio resta spesso difficile da realizzare, salvo per chi ha diritto a forme di pensionamento anticipato, ad esempio per carriere lunghe o professioni specifiche. Molti lavoratori dipendenti non soddisfano i requisiti per ottenere una pensione piena e le penalizzazioni previste in caso di uscita anticipata li costringono spesso a continuare a lavorare.

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Pensione anticipata: quando la scelta diventa «costrizione»

Andare in pensione anticipata non è sempre una scelta volontaria. Negli Stati Uniti, ad esempio, l'Employee Benefit Research Institute rivela che nel 2025 il 76% dei pensionamenti anticipati è dipeso da fattori «indipendenti dalla volontà» dei lavoratori. I problemi di salute e le difficoltà aziendali (licenziamenti, ristrutturazioni e così via) figurano tra le cause principali.

Pensione anticipata: quali conseguenze sul mercato del lavoro?

L'impatto dei pensionamenti non sostituiti sul mercato del lavoro è evidente, come mostra il settore sanitario, già alle prese con una carenza globale di medici. Più difficile, invece, è misurare con precisione gli effetti delle uscite anticipate dal lavoro, perché il fenomeno non è paragonabile alle "grandi dimissioni" registrate negli Stati Uniti tra il 2020 e il 2021.

I piani di pensionamento anticipato non convincono tutti proprio perché possono incidere in modo importante sul resto della vita. Il desiderio di lasciare prima il lavoro può esserci, ma realizzarlo è spesso complicato. La situazione economica di molti lavoratori non permette sempre di trasformare il progetto in realtà.