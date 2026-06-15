Bien plus : vous habiller comme si vous étiez en présentiel montre votre sérieux et vous met en condition. Vous comprenez l'enjeu et adoptez une attitude professionnelle, par égard pour le recruteur étranger, mais aussi pour vous-même.

Vous pensiez peut-être que l'entretien à distance permet davantage de décontraction, surtout au niveau du bas du corps. Puisque seule la tête est filmée, pourquoi se fatiguer à s'habiller entièrement ? On n'est cependant pas à l'abri d'une chute de caméra ou d'un mauvais cadrage. Pendant la Covid, de célèbres mésaventures ont mis en évidence l'importance de porter un bas adéquat.

Commençons par répondre à la question : il n'y a aucune différence entre une tenue vestimentaire portée pour un entretien en présentiel et une tenue portée pour un entretien à distance. Car ici, rien ne change, à part le cadre : vous n'êtes pas face à face avec le recruteur, mais vous vous trouvez dans deux endroits différents.

Avant de dévaliser les magasins à la recherche de votre tenue d'entretien d'embauche, menez l'enquête. Vous avez épluché le site Internet de votre future entreprise et êtes incollable sur ses derniers chiffres, ses objectifs, ses valeurs et ses investissements. Poursuivez l'enquête en étudiant ses codes vestimentaires. Comment s'habille-t-on dans l'entreprise étrangère ? Observez-vous d'importantes variations selon le poste occupé ? Certes, la tenue de travail de tous les jours peut être plus décontractée que celle spécifiquement prévue pour un entretien d'embauche (encore que… tout dépend du secteur d'activité).

Les vêtements, c'est aussi et surtout une affaire de culture. En Allemagne, le costume-cravate reste un inconditionnel du secteur bancaire. En Autriche, on peut se permettre de laisser tomber la cravate. Les femmes opteront pour un tailleur-chemise sobre et bien coupé. Idem pour les hommes, qui éviteront la veste de costume trop ample et/ou mal taillée. En Bulgarie, vigilance quant à la propreté. Des cheveux aux souliers, en passant par les ongles, tout doit être impeccable. Les hommes seront rasés de près ou porteront une barbe bien entretenue. Au Japon, ils n'auront pas de barbe du tout. En Norvège, la chemise blanche et la cravate sont plutôt réservées aux hauts postes. Au Portugal, l'élégance est de mise, même pour un poste qui n'exige pas une telle minutie dans le choix des vêtements. Car il s'agit de montrer, par les vêtements, l'intérêt que l'on a pour le poste et le respect que l'on donne au recruteur.

Couleurs, bijoux et autres accessoires : quelles sont les normes à respecter ?

Dans un certain nombre de pays, on tolérera quelques bijoux sobres pour les femmes… Mais l'on sera moins paritaire envers les hommes, qui seront invités à ranger leurs bijoux au placard. En Pologne, à Malte et aux Pays-Bas, on accepte l'alliance de ces messieurs et l'on tolère un ou deux bijoux très discrets. Mais pas de piercings aux oreilles, encore moins sur le visage. Bien sûr, ces indications restent à titre général. Il est tout à fait possible de tomber sur le témoignage d'un expat ayant réussi son entretien d'embauche avec les bras plus ou moins chargés de bijoux.

Couleurs

Attention au choix des couleurs. Car les couleurs sont aussi une affaire de culture. Dans un grand nombre de pays, le bleu marine et le noir seront vos meilleurs amis. Le marron, le gris et le beige feront aussi de très bons alliés. En revanche, prudence pour le violet, le rouge, l'orange, le vert, les couleurs vives ou très claires lorsqu'elles constituent la base de votre tenue. Vous pouvez, en revanche, les porter par touches (sur une cravate ou un foulard, par exemple) pour dynamiser votre tenue. Là encore, tout dépend des normes vestimentaires de votre pays d'accueil. S'il s'est démocratisé à l'international, n'oubliez pas que le costume et le tailleur ne sont pas la seule norme commune à tous les pays. D'où l'importance de connaître la culture du pays étranger.

Si vous postulez au Japon, évitez la cravate et le costume noirs : cette association est réservée aux obsèques. Le costume sera noir (ou bleu marine), mais pas la cravate. Faites preuve d'originalité (cravate blanche à fines rayures, par exemple), mais sans aller dans les excès : évitez les motifs trop voyants ou les couleurs trop criardes.

Accessoires

Quel que soit le pays où vous postulez, venez toujours avec un sac. Pas un micro-sac ne pouvant contenir qu'un stylo et un paquet de mouchoirs, mais un sac assez grand pour y ranger votre CV sans le plier. Cela montre à l'employeur que vous ne venez pas « les mains dans les poches ». Vous êtes prêts à recevoir et à conserver soigneusement toute documentation que l'employeur vous délivrera. Si l'entretien se fait à distance, prévoyez de quoi écrire. Vous devez être en mesure de prendre des notes sans courir dans la pièce pour chercher une feuille et un stylo. Évitez de prendre des notes sur l'ordinateur (les mouvements des yeux se remarquent). Préférez la feuille ou le cahier et le stylo. Ainsi, vous agissez comme si vous étiez en présentiel et montrez que vous prenez l'entretien d'embauche au sérieux. À distance, on tolérera le port de chaussons… mais gare aux chutes de caméra !

Avec ou sans talons ?

On a souvent considéré (et on le fait encore) les talons hauts comme LA paire de chaussures de la femme active. Les escarpins seraient synonymes de confiance en soi et de puissance. L'organisation du travail dans le pays d'accueil peut elle-même encourager cette vision réductrice, en exigeant le port de talons hauts dans tel ou tel secteur professionnel. Dans certains pays, refuser de porter des talons alors que l'employeur l'exige peut constituer un motif recevable de licenciement.

Les expatriées sont-elles donc contraintes de porter des escarpins ? Depuis le retentissement mondial de l'affaire #metoo, le ton change. Les mouvements de défense des droits des femmes militent pour qu'on laisse le choix de porter des talons ou non. Ainsi, les talons (surtout les hauts talons) ne semblent plus être la norme absolue, y compris lors d'entretiens d'embauche. Les femmes qui choisissent de se présenter en chaussures plates seraient même perçues comme plus « puissantes », car elles vont à l'encontre des règles tacitement établies.

Avec ou sans barbe ?

Les expatriés doivent-ils se raser avant leur entretien d'embauche ? Car la barbe peut être un sujet culturellement sensible. Signe de pouvoir, marque de virilité, signe religieux, accessoire de mode… Dans les pays asiatiques, elle est mal vue. Dans les pays africains, elle peut être un signe de pouvoir. Aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays occidentaux, elle est passée de « symbole de dignité masculine » à « marque de négligence » avant de retrouver les bonnes grâces de la société, et même de devenir un « accessoire » de mode. Il semble cependant que dans les hautes sphères du pouvoir, la barbe demeure l'exception. Pour savoir quoi faire de votre barbe, commencez par observer les pratiques de votre pays d'accueil.

Trop sérieux ou trop décontracté : quels risques pour l'entretien d'embauche à l'étranger ?

Qui n'a jamais vécu cette expérience : stressé à l'idée de passer un entretien d'embauche à l'étranger, vous décidez de miser sur votre plus belle tenue pour faire le plus bel effet. Mais vous réalisez que vous êtes mieux habillé que votre recruteur. Que le recrutement se fasse en présentiel ou à distance, la « violence symbolique » est là. Le recruteur va-t-il se sentir inférieur (et vous le faire payer) ? Va-t-il penser que vous êtes arrogant, imbu de vous-même, voire dominateur ?

S'il fallait vraiment faire un choix, mieux vaut miser sur le « trop sérieux » au risque de paraître un peu guindé. Car le recruteur comprendra vite que vous avez voulu donner le meilleur de vous-même en optant pour une tenue très formelle. Vous témoignez votre considération à l'égard de l'entreprise et du recruteur. A contrario, l'excès de décontraction peut vous faire perdre de précieux points. À tort ou à raison, on l'associe encore beaucoup à la négligence. Si vous êtes d'un naturel décontracté, n'allez pas jusqu'à la faute de goût en vous présentant à votre entretien avec les cheveux sales, les vêtements froissés, les chaussures mal entretenues…