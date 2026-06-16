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Pourquoi il est essentiel de se faire des amis au bureau

Vie pratique 6 min de lecture
amitie au travail© Prostock-studio / Envato Elements
Écrit parNatallia Slimani-Mercier

Travailler dans un bureau peut être déstabilisant. Certes, vous êtes entouré de monde. Mais chacun est occupé, concentré sur ses projets et ses échéances. Ajoutez à cela le contexte de l'expatriation, avec ses barrières linguistiques, ses différences culturelles et ses malentendus professionnels… Avant même de vous en rendre compte, vous risquez de vous tourner vers ChatGPT pour combler ce besoin de contact humain et d'y prendre goût. Dans cet article, on vous explique pourquoi les liens humains au travail restent essentiels, particulièrement pour les expatriés, pourquoi vous devriez absolument avoir un allié au bureau, et comment le trouver. 

À découvrir dans cet article
  1. Pourquoi vous avez besoin d'un binôme au bureau
  2. Comment trouver un binôme au bureau ?
  3. Et si vous êtes timide ?

Pourquoi vous avez besoin d'un binôme au bureau

Un binôme au bureau, ce n'est pas vraiment un ami. Ce n'est pas non plus une simple connaissance de passage. C'est quelque chose de stable et, souvent, d'essentiel : un allié professionnel vers qui vous pouvez toujours vous tourner. Pour rire un bon coup, évacuer une frustration ou échanger un regard entendu pendant une réunion qui n'en finit pas. Vous voyez sans doute très bien de quoi je parle. 

Si on remontait 10 ans, cet article n'aurait eu aucune raison d'exister. Les milieux professionnels étaient plus « soudés » à l'époque. On avait tous notre petite bande au bureau, et les collègues devenaient souvent des amis pour la vie. Mais les choses ont un peu changé. Malgré une connexion technologique sans précédent, nous n'avons jamais été aussi déconnectés les uns des autres. Cela peut être libérateur. Mais cela peut aussi être terriblement solitaire. 

Vous savez ce qui n'avait rien de solitaire, en revanche ? The Office. Oui, on parle bien de la série. Bien sûr, les facéties de Jim et Dwight étaient sans doute exagérées, mais cet environnement de travail respirait la convivialité. L'humanité. Et c'est précisément pour cela que vous avez besoin d'un complice au bureau.

Un complice au travail peut vous être utile de mille façons. Et figurez-vous que vous n'avez même pas besoin d'avoir grand-chose en commun. Cela peut être quelqu'un avec qui vous déjeunez quand l'idée de manger seul ne vous enchante guère. Quelqu'un qui partage votre sens de l'humour. Quelqu'un à qui présenter vos idées avant de les soumettre à la direction. Quelqu'un avec qui reprendre son souffle après une réunion tendue. Rien de spectaculaire, juste une connexion humaine, discrète. 

Et voici un avantage supplémentaire pour les expatriés. 

Un binôme au bureau peut être votre passerelle vers un réseau social plus large en dehors du travail. Il peut également vous aider à mieux vous intégrer à votre nouvel univers.

Imaginons que l'on vous invite à un dîner d'anniversaire en dehors du travail, ou à une pendaison de crémaillère. Il ne s'agit pas d'un événement d'expatriés estampillé « networking ». C'est un moment de vraie vie où vous allez rencontrer des gens et toucher du doigt la culture du quotidien. Voilà quelque chose d'exceptionnellement précieux, surtout si vous avez l'impression d'être coincé dans la bulle des expatriés.

Au bureau, votre complice peut vous aider à mieux décoder les codes sociaux. Puis-je me permettre d'être aussi direct ? Cet e-mail sonne-t-il juste ? Si vous vous demandez pourquoi certaines choses sont organisées d'une manière bien précise, il vous donnera probablement la réponse la plus honnête et la plus concrète qui soit, celle qu'aucun e-mail des ressources humaines ne pourra jamais vraiment vous fournir.

Pour bon nombre d'expatriés, avoir une personne de ce genre au bureau peut tout changer. Une ville entièrement nouvelle peut soudain devenir familière et plus facile à appréhender. Vous pourriez vous sentir plus à l'aise au travail, plus enclin à participer aux discussions en entreprise, plus enthousiaste à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, parce que votre complice vous soutiendra ou, à tout le moins, vous écoutera.

À ce stade, vous vous dites sûrement : « Tout cela ressemble à une relation très unilatérale et utilitaire. » L'expatrié n'y serait qu'un bénéficiaire passif. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, et vous apportez probablement bien plus que vous ne le pensez.

D'abord, vous offrez un regard neuf. Vous remarquez peut-être des choses que votre collègue ne voit plus : de petites inefficacités dans le travail quotidien, des hiérarchies officieuses, des pratiques qui perdurent simplement parce que « c'est comme ça qu'on a toujours fait ». Sans un ami à qui confier vos réflexions au bureau, ces observations resteront à jamais dans l'ombre.

Sur le plan culturel, vous apportez du relief à l'ambiance de bureau. Vous avez une nouvelle façon de penser, de travailler, de résoudre les problèmes et même de faire une pause. Cela crée un véritable échange. Certes, cela n'aboutira peut-être pas à un bouleversement majeur. Mais cela peut susciter la curiosité et la réflexion… Et ces deux qualités sont précieuses, au bureau comme ailleurs.

Il y a aussi un aspect plus personnel à tout cela. En tant qu'expatrié, en tant que nouvel arrivant, vous êtes probablement quelqu'un qui sait écouter. Vous n'avez aucune idée préconçue (puisque tout ici est nouveau pour vous), vous êtes avide d'apprendre sur cette nouvelle réalité, et vous êtes sincèrement heureux de tisser des liens. Ce type d'énergie est très rare, et votre complice au bureau saura sans doute l'apprécier à sa juste valeur. 

Enfin, ne sous-estimons pas la réciprocité émotionnelle. Être « choisi » comme binôme de bureau, cela fait du bien. Cela donne un surcroît de sens à vos journées. 

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Comment trouver un binôme au bureau ?

Trouver un binôme au travail peut s'avérer compliqué, surtout à l'étranger. Vous n'allez pas le crier sur tous les toits. Et échafauder des stratégies secrètes pour « devenir ami » avec quelqu'un frôle un peu le malsain…

La meilleure manière de se faire un ami au travail, c'est donc de laisser les choses se faire naturellement. Ce que vous ne devriez sans doute pas faire, c'est essayer de présélectionner les personnes avec qui vous pourriez être ami. Vous risqueriez de vous enfermer dans un schéma où vous gravitez uniquement autour de personnes qui vous ressemblent. Or, les complices de bureau naissent souvent d'une simple proximité. Cela peut être quelqu'un avec qui vous travaillez sur un projet, ou dont le bureau est juste à côté du vôtre. La communication s'installe d'elle-même, sans rien à répéter ni à mettre en scène.

Et si vous êtes timide ?

En tant qu'expatrié, vous disposez d'une arme sociale redoutable : la curiosité. Vous avez naturellement beaucoup de questions, et votre statut de nouvel arrivant vous donne toute légitimité pour les poser. Cette liberté de questionner ouvre bien des portes. D'une part, beaucoup de gens seront sincèrement ravis de vous donner un coup de main. D'autre part, ils seront eux-mêmes curieux de savoir ce qui vous paraît inhabituel.

Si élaborer des stratégies pour se faire des amis peut s'avérer contre-productif, adopter quelques habitudes simples peut faire toute la différence. L'une d'elles consiste tout simplement à dire « oui » lorsqu'on vous invite quelque part : à un déjeuner, à une soirée, à un verre après le travail ou à un café entre deux dossiers. Vous n'avez pas besoin d'être partout en même temps : rester ouvert aux nouvelles expériences est souvent le moyen le plus rapide de se faire des amis à l'étranger.

Une fois que vous vous sentez un peu plus à l'aise, essayez d'amorcer vous-même les échanges. Cela peut être tout simple, par exemple : « J'ai repéré un nouveau café au coin de la rue, ça vous dit d'y faire un tour à midi ? » ou encore : « J'ai préparé bien trop à manger ce midi, vous voulez goûter à un plat typique du pays X ? » Comme ces conversations paraissent naturelles, presque banales, elles n'ont rien de pesant socialement. Vous trouverez peut-être plus facile de commencer ainsi, et vos collègues se sentiront eux aussi moins intimidés de vous dire « oui ».

Enfin, une excellente manière d'attirer les amitiés au bureau, c'est tout simplement de rester humain. Laissez vos collègues entrevoir, sous le vernis du professionnalisme, la personne que vous êtes, comme tout le monde. Vous vous sentez parfois mal à l'aise, vous commettez des erreurs, vous riez et il vous arrive d'être agacé.

Et si vous voulez avoir un binôme au bureau, n'oubliez pas d'en être un vous-même, d'abord. Prenez des nouvelles de vos collègues, proposez votre aide et partagez vos idées et vos réflexions. Souvenez-vous des petits détails qu'ils vous confient. Bien souvent, au moment même où vous devenez discrètement le complice de quelqu'un, vous vous rendez compte que cette personne est déjà devenue le vôtre depuis longtemps.

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Natallia Slimani-Mercier
À propos de l'auteur
Natallia Slimani-Mercier

Titulaire d'une licence (avec distinction) en langue anglaise et interprétation simultanée, Natallia a exercé en tant que rédactrice et éditrice pour diverses publications et chaînes médiatiques en Chine pendant dix ans.

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