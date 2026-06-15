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Durcissement des permis de travail pour les non-Européens en Suède

Actualités 2 min de lecture
travailler en Suede© Great_bru / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

Depuis le 1er juin, de nouvelles règles encadrent le permis de travail en Suède. Au programme, plus de restrictions concernant notamment le seuil de salaire, le salaire minimum, le travail saisonnier et l'assurance santé.

À découvrir dans cet article
  1. Seuil de salaire
  2. Exemptions
  3. Travail saisonnier et transferts intragroupes
  4. Carte bleue européenne
  5. Assurance santé
  6. Contrôle renforcé des employeurs

Seuil de salaire

L'exécutif suédois impose un nouveau seuil : le salaire du candidat non-européen devra atteindre au moins 90 % du salaire médian en Suède au moment où il dépose sa demande de permis de travail, contre 80 % avant la réforme. Cette décision s'applique non seulement aux expatriés non européens postulant à partir du 1er juin, mais aussi à ceux qui ont postulé avant cette date et qui ont reçu une réponse le 1er juin ou après. En revanche, les étrangers non européens déjà en poste avant le 1er juin restent sous l'ancien système s'ils demandent une prolongation de leur permis de travail entre le 1er juin et le 1er décembre 2026. Mais s'ils postulent après le 1er décembre, ils seront soumis au nouveau seuil salarial.

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Exemptions

Ne sont pas concernés par ces seuils salariaux :

  • Les travailleurs non européens exerçant un emploi inscrit sur la liste gouvernementale des professions exemptées (ingénieurs et techniciens en chimie, en informatique, etc.)
  • Les travailleurs non européens travaillant dans certains domaines de la santé.
  • Les travailleurs non européens travaillant dans la Tech et les sciences humaines, si l'entreprise est une start-up de moins de 5 ans, avec moins de 100 salariés.
  • Les étudiants, chercheurs et résidants étrangers dont le permis de séjour relève de la Directive sur la protection temporaire.
  • Les étudiants et chercheurs ayant un permis d'études et demandant pour la 1re fois un permis de travail. L'exemption court durant 2 ans, à partir du 11 juin 2026.

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Travail saisonnier et transferts intragroupes

La réforme suédoise allonge la durée du travail saisonnier de 6 à 9 mois par an. Mais elle aligne le salaire des travailleurs saisonniers non européens au salaire minimum pour un emploi à plein temps selon les dispositions des conventions collectives suédoises ou des pratiques couramment observées dans le secteur d'activité concerné. La nouvelle règle s'applique même aux étrangers ayant un emploi à temps partiel. La règle s'applique également aux compensations des travailleurs non européens transférés entre des sociétés d'un même groupe (permis de transfert intragroupe).

Carte bleue européenne

La durée de validité maximale de la Carte bleue européenne passe de 2 à 4 ans.

Assurance santé

Depuis le 1er juin, les étrangers souhaitant rester en Suède un an maximum doivent prouver qu'ils ont demandé une assurance santé ou qu'ils en possèdent déjà une.

Contrôle renforcé des employeurs

La réforme vise également les employeurs. Une demande de permis de travail pourra être rejetée en raison de l'employeur. L'exécutif mentionne, par exemple, des crimes commis par l'entreprise, des sanctions infligées ou des soupçons d'infractions.

Sources :

Travailler
permis de travail
Suède
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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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