Seuil de salaire
L'exécutif suédois impose un nouveau seuil : le salaire du candidat non-européen devra atteindre au moins 90 % du salaire médian en Suède au moment où il dépose sa demande de permis de travail, contre 80 % avant la réforme. Cette décision s'applique non seulement aux expatriés non européens postulant à partir du 1er juin, mais aussi à ceux qui ont postulé avant cette date et qui ont reçu une réponse le 1er juin ou après. En revanche, les étrangers non européens déjà en poste avant le 1er juin restent sous l'ancien système s'ils demandent une prolongation de leur permis de travail entre le 1er juin et le 1er décembre 2026. Mais s'ils postulent après le 1er décembre, ils seront soumis au nouveau seuil salarial.