Projet de vie professionnelle, projet d'expatriation

Tout comme le projet de vie professionnelle à l'étranger sous-entend deux aspects (le travail et l'expatriation), la prise d'un poste à responsabilité à l'étranger comporte deux questions : êtes-vous fait pour prendre un poste à responsabilité ? Êtes-vous fait pour travailler à l'étranger ?

Certains expats savent dès le début qu'ils sont faits pour vivre à l'étranger. Certains cadres ou dirigeants ont la fibre managériale depuis leur enfance, ou presque. Avoir un objectif clair dès le début de ses études ou de sa vie professionnelle aide à ne pas s'éparpiller. L'aventure n'en sera pas moins rude pour autant, mais sera plus supportable, car la vision reste là : diriger son équipe ou créer son entreprise à l'étranger.

Pour d'autres, c'est plus compliqué. Travailler à l'étranger ne va pas toujours de soi. Il arrive que « le choix » soit en fait plus ou moins imposé : vous suivez votre conjoint expat, partez à l'étranger dans l'espoir de trouver un meilleur emploi, etc.

Avant de vous embarquer dans une aventure qui ne vous conviendra peut-être pas, faites le point sur votre carrière professionnelle et sur votre désir de vivre à l'étranger. D'ailleurs, le conseil vaut même si vous avez une idée claire de votre projet d'expatriation.

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Êtes-vous fait pour occuper un poste à responsabilités ?

Tout d'abord, il est assez simple de déterminer si vous possédez les compétences techniques et sociales nécessaires pour occuper un poste à responsabilités. Être manager, diriger une équipe, suppose, premièrement, d'avoir de l'expérience dans votre domaine. Vous avez fait vos preuves sur le terrain. S'il s'agit de votre premier emploi, vous pouvez vous rattacher à vos travaux universitaires, à vos petits boulots, à vos actions de bénévolat, etc. Vous savez superviser une équipe, établir des plannings, fixer des objectifs clairs et atteignables, débriefer sur ce qui va et ce qui ne va pas, etc. Vous avez le sens des responsabilités et savez résoudre les problèmes.

Deuxièmement, vous avez développé des compétences sociales essentielles pour occuper un poste à responsabilités. Vous savez vous adapter aux différents types de caractères ; vous adaptez votre langage et votre manière de communiquer en fonction de vos équipes. Excellent négociant, excellent communicant, vous savez faire passer vos idées en douceur, et parvenez à gagner la confiance de vos équipes. Vous faites d'ailleurs confiance à vos collaborateurs, et ils le sentent. Loin de tout vous approprier, vous n'hésitez pas à déléguer. Vous mettez votre équipe en valeur plutôt que de vous mettre en avant. Responsable, vous exercez un leadership éloigné de la vision caricaturale du chef autoritaire et/ou forcément charismatique.

Si vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques, votre poste à responsabilité vous tend les bras. Bien entendu, il ne s'agit pas de cocher toutes les cases du « manager idéal ». Il peut vous manquer quelques compétences techniques et/ou sociales, sans que votre capacité à diriger soit remise en question.

Êtes-vous fait pour travailler à l'étranger ?

Immigrer à l'étranger : beaucoup en rêvent. Mais entre le rêve et sa concrétisation se cachent de sérieux freins. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr la famille. Il est plus difficile de partir travailler à l'étranger quand on a déjà fait sa vie dans son pays : conjoint, enfants, travail, prêt pour le logement… Pourtant, on trouve bien des témoignages d'expatriations réussies en famille. Comment expliquer ces succès, et pourquoi cela ne marcherait-il pas ailleurs ?

Attention ici à ne pas tomber dans le piège de la comparaison. Chaque expérience est unique. L'expatriation familiale n'est pas toujours possible, pour bien des raisons : le conjoint et/ou l'enfant ne partagent pas le projet d'expatriation ; le poste à l'étranger est certes à responsabilités, mais il est de courte durée, ses missions sont mal définies, etc.

Les autres principaux freins sont liés à la famille élargie et à soi-même. La famille, tout d'abord : difficile de couper les liens, même s'ils seront recréés via les multiples plateformes d'échange. L'expatriation peut aussi être compromise en cas de problème majeur au sein de votre famille (maladie d'un proche, climat familial difficile…). Vous ne vous voyez pas quitter le pays en laissant votre famille dans ces conditions.

Autre limite : vos appréhensions. Ce frein est sans doute, avec la famille, le plus puissant. Car si vous avez les compétences techniques, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'exercer un poste à responsabilité à l'étranger ?

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On comprend tous ce que signifie « poste à responsabilité ». Mais derrière la définition se cachent des interprétations qui varient selon votre perception. Les expats managers (et heureux de l'être) ont une vision positive du poste à responsabilités à l'étranger. Ils y voient un beau défi, la possibilité d'embrasser des projets d'envergure, de parler une langue étrangère, de socialiser, etc. À l'inverse, si vous appréhendez la prise de responsabilité, vous allez plutôt associer le haut poste à une haute source de stress, une tonne de difficultés, un changement dans les relations avec vos collègues, vos supérieurs, un changement de rythme de travail… pour le pire, bien entendu.

Si la seule pensée de manager une équipe à l'étranger vous donne des sueurs froides, ne vous embarquez pas dans une aventure qui rendrait votre expatriation amère. Si, au contraire, vos appréhensions sont un « stress positif », pourquoi ne pas relever le défi ? Car au-delà des compétences techniques et sociales, il y a des sensations que vous seul pouvez ressentir, et qu'il faut accueillir et interroger.

Suis-je fait pour manager à l'étranger ?

Au fond, la question « suis-je fait pour… » peut induire, malgré elle (et selon les interprétations qu'on lui donne), une forme de jugement ou de sanction. C'est comme si les expats managers étaient plus compétents que les autres. En réalité, vouloir manager / créer une entreprise à l'étranger ou ne pas vouloir le faire ne remet pas en cause le projet professionnel à l'étranger. Vous ne serez pas « moins pro » parce que vous avez refusé une promotion à l'étranger, ou parce que vous avez refusé de gérer une entreprise à l'étranger.

Se pose aussi la question de la capacité. « Vouloir » et « être capable de » sont deux choses différentes. On peut vouloir créer sa structure à l'étranger et réaliser son incapacité à concrétiser le projet. On peut aussi vouloir et être capable de réaliser son projet à l'étranger, mais échouer quand même. Être ou ne pas être capable de mener à bien son projet professionnel en expatriation ne remet pas en cause ses compétences.

De plus, vous pouvez ne pas être en mesure de gérer une équipe à l'étranger pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le poste en lui-même : votre famille vous manque, le choc culturel est mal digéré, vous traversez des difficultés d'ordre personnel, etc.

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Exercer un poste à responsabilité à l'étranger : les conseils en plus

Pour savoir si vous êtes fait pour exercer un poste à responsabilité à l'étranger, commencez par vous poser cette question : que suscite en vous l'idée de manager à l'étranger ? Si vous en retirez une vision positive et si vous avez déjà quelques aptitudes managériales, pourquoi ne pas franchir le pas ? Si, au contraire, vous ne souhaitez pas (ou ne pouvez pas) vous lancer dans des études pour vous remettre à jour, apprendre la langue du pays d'expatriation, quitter votre famille, ou tout autre aspect relatif à votre projet, il vaut peut-être mieux ne pas concrétiser ce projet.

Si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous comparer, choisissez des parcours d'expats inspirants et mettez-vous au défi de ne pas vous complexer. Chaque personne a sa propre trajectoire de vie. Il arrive que des personnes immigrent en tant que salariées et se retrouvent propulsées au poste de manager, de directeur des RH ou plus encore. Elles n'ont pas forcément envisagé d'occuper un poste à responsabilité à l'étranger, mais les promotions sont venues au fur et à mesure. C'est aussi une manière de se découvrir et d'acquérir de nouvelles compétences. Si ça ne marche pas, on peut toujours demander de faire marche arrière. Il ne s'agira pas d'un échec, mais plutôt d'une prise de conscience salutaire, qui permettra de bien vivre sa vie de travailleur expatrié.