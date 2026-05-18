Expat en France : cumuler son emploi et sa retraite ne sera bientôt plus aussi avantageux

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 entrera en vigueur le 1er janvier 2027. À partir de cette date, les règles du cumul emploi-retraite changeront. Pour l'instant, les deux systèmes de cumul continuent de coexister :

le cumul intégral : aucun plafond de revenus, sous conditions (partir à l'âge légal de départ à la retraite, avoir une retraite à taux plein...).

le cumul plafonné : le montant du salaire et de la pension est encadré. Le cumul est possible sans taux plein, mais plafonné à 160 % du SMIC brut en 2026 (2 916,85 € bruts par mois en 2026), ou résultant de la moyenne des trois mois de salaires bruts précédant la retraite. La formule la plus avantageuse sera retenue pour le bénéficiaire.

Note importante : pour cumuler emploi et retraite chez le dernier employeur, il faut attendre 6 mois. En cas de reprise d'activité chez le même employeur, mais sans observer la carence de 6 mois, la pension sera suspendue. En revanche, la carence ne s'applique pas en cas de changement d'employeur.

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Cumul emploi-retraite : ce qui change à partir de 2027

La réforme durcit les conditions du cumul emploi-retraite. L'âge de départ à la retraite devient le critère le plus important, devant le taux plein. 3 cas de figure :

Départ avant l'âge légal de la retraite : impossible de cumuler emploi et retraite.

Départ entre l'âge légal et 67 ans : possibilité de cumuler emploi et retraite sans carence, même si l'on reste chez le même employeur. Mais la pension sera abaissée à 50 % des revenus qui dépassent le plafond fixé par décret (7 000 euros par an).

Départ à partir de 67 ans : possible de cumuler emploi et retraite, sans restriction, et même, de mettre en place une seconde pension.

Fin 2025, on comptait plus de 700 000 personnes cumulant retraite et emploi. Le système a du succès, surtout en période de crise économique. Car le dispositif incite les travailleurs à rester le plus longtemps possible en activité, et donc, à repousser l'activation de leurs droits à la retraite. Mais le gouvernement estime que la réforme permettrait de réduire les dépenses de la Sécurité sociale. Les économistes se montrent plus prudents. Ils craignent un appauvrissement des seniors, mais aussi un effet négatif sur les finances publiques.

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