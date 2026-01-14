Travailleurs et parents : congé de naissance repoussé au 1ᵉʳ juillet 2026

Le 17 janvier 2024, le président Macron annonçait la création d'un nouveau congé (congé supplémentaire de naissance) en remplacement du congé parental d'éducation. Le congé de naissance devait être applicable pour tous les salariés dès le 1er janvier 2026. Mais le gouvernement invoque de « fortes difficultés de mise en œuvre » qui le contraignent à repousser l'accessibilité du congé au 1ᵉʳ juillet 2026, pour les parents ayant un enfant né ou adopté à partir du 1ᵉʳ janvier 2026. Pour rappel, le congé supplémentaire de naissance s'ajoute au congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Il octroie 2 mois de congés supplémentaires, à prendre en une fois ou en plusieurs fois (deux périodes d'un mois). Ce congé sera rémunéré à hauteur de 70 % du salaire net le premier mois et de 60 % le second mois.

Hausse du SMIC

Nouvelle réévaluation du SMIC. Le salaire minimum évolue automatiquement chaque année, en fonction de l'inflation et de l'évolution générale des salaires. L'exécutif peut décider de booster le pouvoir d'achat des faibles revenus en ajoutant une hausse supplémentaire. Ce n'est pas le cas cette année. Le SMIC se contente de l'augmentation automatique, soit +1,18 %.

Les nouveaux barèmes sont les suivants (hors Mayotte) :

SMIC horaire brut : 12,02 € au lieu de 11,88 € en novembre 2024, date de la précédente augmentation.

SMIC mensuel brut : 1 823,03 € contre 1 801,80 € précédemment.

SMIC mensuel net : 1 443,11€

Apprentis : des aides plus ciblées

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, les aides pour les apprentis sont réservées aux entreprises de moins de 250 salariés. Cette mesure est destinée à favoriser l'apprentissage tout en soutenant les petites et moyennes entreprises (PME). Cette aide sera débloquée pour toute entreprise éligible qui embauche un apprenti préparant une certification équivalente au baccalauréat ou à un niveau inférieur. En revanche, le montant de l'aide ne change pas : 5 000 euros pour la première année de contrat, 6 000 euros si l'apprenti est handicapé (montant cumulable avec d'autres aides destinées aux personnes en situation de handicap).

Travailleurs en situation de handicap : un meilleur accompagnement

Depuis le début de l'année, le dispositif commun entre France Travail (organisme public de recherche d'emploi) et Cap Emploi (organisme public d'aide aux personnes handicapées en recherche d'emploi) renforce l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap et des employeurs. Parmi les évolutions notables : un meilleur accompagnement des personnes handicapées vers l'emploi, une meilleure cohésion entre les services ou encore un suivi de l'efficacité des moyens mis en place (notamment au niveau budgétaire).

Salariés en reconversion professionnelle

Un nouveau contrat à durée déterminée (CDD) a fait son entrée dans le Code du travail. Nommé « contrat à durée déterminée de reconversion », il dure de 6 à 12 mois (sauf exception) et vise à accompagner la reconversion et la mobilité professionnelles des travailleurs tout en les maintenant dans l'emploi. Applicable depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, le dispositif cible particulièrement les travailleurs seniors. Durant le CDD de reconversion, le contrat initial du salarié est suspendu ; il peut suivre une formation ou monter en compétence. Mais si le résultat n'est pas positif, le salarié retrouvera son contrat initial.

Créateurs ou repreneurs d'entreprise : une aide plus limitée

Les étrangers créateurs ou repreneurs d'entreprises (micro-entrepreneurs inclus) peuvent bénéficier de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE). L'ACRE permet d'être exonéré partiellement de ses cotisations sociales durant un an. Mais depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, cette exonération est limitée à 25 % des cotisations éligibles. Les personnes qui bénéficient déjà de l'ACRE ne sont pas concernées par cette limitation. Seuls ceux bénéficiant de l'ACRE depuis le 1ᵉʳ janvier 2026 et soumis au régime réel d'imposition. Pour rappel, c'est au créateur ou au repreneur d'entreprise de demander l'ACRE.

Rupture conventionnelle : hausse de la contribution des employeurs

Depuis 2023, le gouvernement français entend limiter les ruptures conventionnelles. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, la contribution patronale sur les indemnités exonérées de cotisations de Sécurité sociale passe de 30 % à 40 %.

Pension de retraite : légère hausse

+0,9 % : au 1ᵉʳ janvier 2026, les pensions de retraite de base ont bénéficié d'une légère revalorisation. Cette légère hausse correspond à l'inflation. Pour rappel, la réforme des retraites est suspendue jusqu'aux prochaines élections présidentielles (2027).

Syndicats : suppression de la limitation des mandats

Pour encourager le renouvellement des représentants du personnel, les ordonnances Macron de septembre 2017 avaient limité les élus du comité social et économique (CSE) à 3 mandats consécutifs (sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés et celles de 50 à 300 salariés disposant d'un accord préélectoral prévoyant une dérogation). Mais les syndicats estimaient au contraire que ces ordonnances ne favorisaient pas le dialogue social et limitaient leur présence. Le contexte politique des deux dernières années semble leur avoir donné raison. Les renégociations, en cours depuis l'ex-gouvernement Barnier, ont conduit à la suppression de la limitation. La suppression est effective depuis le 26 octobre 2025.