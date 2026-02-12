Quand je l'ai entendu pour la première fois en tant qu'expatrié et leader international, ce conseil m'a semblé libérateur. Libérateur de moins réfléchir à ce que je faisais et de simplement avoir confiance en mes bonnes intentions. Libérateur de ne pas me soucier de la façon dont j'étais perçu dans un nouveau pays où je travaillais ou lors de déplacements professionnels. Cependant, au fil des années passées à la tête d'équipes internationales et après avoir accompagné des dizaines d'expatriés, j'ai constaté que « rester soi-même » sans prêter attention au contexte culturel se retourne souvent contre nous. Vous n'avez pas tort d'être vous-même. C'est simplement que les comportements sont interprétés différemment selon les cultures, et cela a de véritables conséquences professionnelles.

Au-delà de la bonne intention

J'ai accompagné un jour un expatrié, un cadre dirigeant allemand. Chez lui, il était reconnu pour sa franchise, sa clarté et son orientation vers les résultats. Ce sont précisément ces qualités qui avaient produit des résultats mesurables dans son pays et lui avaient valu sa promotion. Dans sa nouvelle affectation à Singapour, il s'est comporté exactement de la même manière, convaincu que l'authenticité aurait un impact fort et mènerait au succès.

Pendant quelques semaines, tout semblait aller bien. Les réunions étaient productives et l'équipe faisait preuve de respect envers son expertise. Mais quelque chose de subtil a commencé à changer : les parties prenantes ont cessé de donner spontanément leur avis, les discussions sont devenues polies mais superficielles, les silences se sont multipliés en réunion, et des échéances ont commencé à glisser sans raison apparente. Quand il a demandé un retour, il a entendu des choses comme « Nous avons besoin de plus d'alignement » ou « Peut-on revenir sur la dernière discussion ? », mais jamais le vrai problème sous-jacent : sa franchise était interprétée comme de l'impatience et du dédain, et non comme de l'assurance. De plus, il ne tenait pas compte du fait que Singapour est une culture à contexte élevé, où le silence a une signification, et où il faut aussi savoir lire ce qui n'est pas dit.

Ce qui fonctionnait chez lui ne fonctionnait pas bien à l'étranger. Non pas par manque de compétence, mais parce que le même comportement, efficace dans son pays, était perçu tout autrement dans un cadre culturel différent.

Les intentions face aux interprétations

De nombreux expatriés supposent que de bonnes intentions se traduiront naturellement par un impact fort partout dans le monde. Mais c'est précisément là que la déconnexion se produit. Dans un contexte interculturel, ce n'est pas votre bonne intention qui compte le plus. C'est la façon dont votre comportement est interprété.

Une étude publiée dans la Harvard Business Review démontre que beaucoup d'expatriés n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs non pas en raison d'un échec technique, mais parce que les professionnels peinent à relever les défis relationnels et d'interprétation culturelle. Cet angle mort conduit jusqu'à 20 % des expatriés à rentrer chez eux au bout de moins d'un an, et pour 30 % d'entre eux, il entraîne une baisse drastique de leurs performances.

Et je vous assure que ce n'est pas que de la théorie. Je l'ai constaté à maintes reprises.

Un schéma que j'ai vu bien trop souvent

Une autre cliente expatriée avec laquelle j'ai travaillé, originaire du Royaume-Uni, s'était installée au Moyen-Orient en tant que responsable marketing. Dans son pays, elle instaurait la confiance en poussant ses équipes à aborder les problèmes de front. Cette méthode apportait de la clarté et de la cohésion dans son contexte précédent, compétitif et individualiste.

Dans son nouvel environnement, elle a utilisé la même approche. Au début, cela a fonctionné. Les gens appréciaient son énergie et son assurance. Mais au bout de quelques mois, elle a remarqué qu'elle était de moins en moins conviée aux discussions stratégiques. Quand elle a interrogé ses homologues locaux, le retour est resté vague : « Nous apprécions vos analyses ; nous avons simplement besoin d'explorer certaines perspectives avant de décider. »

Quand nous avons creusé ensemble, c'est devenu clair : ce qu'elle percevait comme une démarche honnête de questionnement était interprété comme de la confrontation, voire du manque de respect. Son intention n'avait pas changé. Mais le contexte culturel était désormais collectiviste et bien plus coopératif que dans son pays d'origine. Ainsi, faute d'ajuster sa manière d'interagir, son impact professionnel s'est progressivement affaibli.

S'adapter en restant authentique

S'adapter ne signifie pas prétendre être quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de renoncer à votre authenticité. Il s'agit de comprendre qu'un véritable impact ne découle pas uniquement d'une bonne intention. Il s'agit d'accepter le fait que se contenter d'être soi-même n'est pas la solution, et que la conscience de soi et l'attention sont nécessaires sur ce point. Dans des environnements internationaux, deux professionnels aux compétences identiques peuvent obtenir des résultats très différents selon la manière dont ils s'adaptent aux différentes cultures.

La plupart des conseils traditionnels, comme « soyez vous-même », partent du principe que l'environnement s'adaptera à vous. En réalité, les environnements le font rarement. C'est pourquoi les expatriés et les leaders internationaux doivent prendre la responsabilité d'apprendre l'intelligence culturelle et de se développer en acquérant le savoir-faire requis. Et pour ceux que cela intrigue, il ne s'agit pas d'un trait de personnalité ; c'est une compétence qui peut être développée avec la bonne approche et les bons efforts. Vous pouvez acquérir cette compétence et retrouver votre impact en tant qu'expatrié en commençant par quelques étapes simples.

Si vous voulez que votre impact grandisse plutôt qu'il ne diminue, envisagez ce simple changement de perspective :

Observer avant de réagir : Observez comment les gens expriment leur accord, leur hésitation ou leur consensus. Quels types de signaux sont utilisés dans ce contexte culturel et que pouvez-vous intégrer à vos futures communications ?

Réajuster votre méthode de communication : Un léger changement de formulation, de ton ou de timing peut faire une différence considérable dans la façon dont votre message est reçu. Comment pouvez-vous exprimer la même opinion de manière plus percutante, en tenant compte du contexte culturel ?

Réfléchir à l'impact produit : Après vos interactions, réfléchissez objectivement à l'impact que vous avez créé. Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui pourrait être amélioré la prochaine fois ?

Par exemple, au lieu de donner un retour en pleine réunion, essayez de comprendre comment le feedback est partagé dans ce contexte culturel. Se fait-il en privé, en petit groupe ou en public ? Soyez curieux et ouvert à l'apprentissage des règles du jeu dans ce contexte culturel. Il ne s'agit pas de changements de personnalité radicaux. Ce sont des ajustements qui renforcent considérablement votre conscience de l'autre, afin que vous puissiez vous adapter tout en restant authentique.

Réflexions finales

S'installer à l'étranger met certes vos compétences professionnelles à l'épreuve, dans une certaine mesure. Mais ce que cela remet véritablement en question, c'est votre façon de communiquer, de créer du lien, de diriger et d'influencer. Ce qui semblait naturel et authentique chez vous peut devenir déroutant à l'étranger, non pas parce que vous avez tort ou que vous êtes inapproprié en quoi que ce soit, mais simplement parce que le contexte culturel autour de vous a changé.

Vous n'avez pas à renoncer à qui vous êtes. Mais vous devez apprendre à faire en sorte que les gens interprètent votre comportement comme vous le souhaitez, et c'est là le cœur d'un impact réellement efficace.

Réussir à l'étranger, ce n'est pas être davantage soi-même, mais s'adapter avec authenticité au fil des changements de contexte culturel.