Parlez-nous de l'origine du label Made in Moris. Qu'est-ce qui vous a incitée à lancer cette initiative ? Quel a été le rôle de l'AMM ?

C'est un projet qui est né de la volonté des industriels de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM) eux-mêmes. Lorsque je suis rentrée à Maurice après plusieurs années passées au Canada, le Conseil m'a recrutée pour piloter une réflexion majeure : créer un outil crédible, moderne et fédérateur capable de valoriser la production locale et de transformer l'image de l'industrie mauricienne.

Mon parcours dans le conseil stratégique, entre développement d'affaires, stratégie de marque et transformation économique, m'a donné une vision globale que j'applique aujourd'hui à la construction d'outils structurants pour le pays.

Au démarrage, nous avons travaillé avec l'ADIR à La Réunion pour analyser l'expérience du label « Nou La Fé ». Leur démarche a nourri notre réflexion régionale, tout en nous permettant de bâtir un modèle adapté aux réalités mauriciennes et à nos ambitions. Nous avons ensuite structuré l'architecture du label, qui deviendra Made in Moris, en étroite collaboration avec nos industriels ainsi qu'avec notre partenaire qualité, la SGS, afin de garantir l'indépendance, la rigueur et la crédibilité du processus.

Treize ans plus tard, ce qui était d'abord un chantier stratégique est devenu un mouvement national. Je suis toujours impressionnée par l'innovation, la résilience et la solidarité de nos entrepreneurs. Made in Moris reflète cette énergie et cette fierté et s'inscrit désormais pleinement dans les stratégies industrielles du pays. Cette dynamique est portée au quotidien par une équipe de jeunes professionnels mauriciens qui ont choisi de revenir au pays après leurs études à l'étranger, et qui œuvrent avec talent, enthousiasme et professionnalisme pour faire avancer la cause.

Quelles sont les valeurs fondamentales que Made in Moris cherche à incarner ?

Made in Moris repose sur un principe central : la responsabilité. Celle des entreprises qui produisent localement et innovent, mais aussi celle des consommateurs qui choisissent d'ancrer leur pouvoir d'achat dans l'économie réelle. Cette vision est largement partagée aujourd'hui. Lors du Brand Summit 2025, Made in Moris a été classée deuxième marque « Most Preferred Brand » et troisième dans la catégorie « Most Sustainable Brand ». Cette reconnaissance témoigne de l'attachement des Mauriciens aux savoir-faire locaux et à l'impact positif que représente la production mauricienne.

Made in Moris résonne profondément avec les enjeux contemporains : urgence climatique, souveraineté économique, gestion responsable des ressources. Notre cahier des charges intègre des critères exigeants liés aux Objectifs de Développement Durable, et nous accompagnons nos membres à travers des programmes structurants comme « Sustainability for Local Brands » et « Lindistri Dime ». Ces initiatives permettent aux entreprises d'intégrer l'éco-conception, d'adopter l'industrie du futur, de mieux gérer leurs chaînes d'approvisionnement et de tirer parti de l'intelligence artificielle. Nous avançons avec la conviction que la durabilité n'est pas une contrainte, mais un levier de compétitivité et de création de valeur.

Le label couvre aujourd'hui des secteurs très variés. Quel est l'enjeu de cette diversification ?

Made in Moris regroupe huit secteurs, de l'agroalimentaire au numérique, en passant par les services, le textile, l'agriculture, le manufacturing, l'hôtellerie et les industries culturelles et créatives. Cette diversité reflète l'évolution de l'économie mauricienne, mais aussi notre ambition de positionner la production locale comme un pilier stratégique du développement national. Le secteur manufacturier joue un rôle central : autosuffisance alimentaire, souveraineté énergétique, réduction des importations, montée en gamme qualitative, transition bas-carbone… Chaque enjeu majeur trouve une partie de sa réponse dans la production locale.

De plus en plus d'entrepreneurs étrangers s'installent à Maurice. Quel rôle joue l'AMM dans ce contexte ?

Nous sommes ouverts au dialogue avec tous les entrepreneurs qui souhaitent contribuer au développement économique du pays. L'intelligence collective se construit lorsque des visions, des savoir-faire et des expériences différentes se rencontrent. Les entrepreneurs étrangers installés à Maurice ont souvent un regard précieux et nous les accueillons toujours avec intérêt.

Quels secteurs fonctionnent le mieux sur le marché local ? Qu'est-ce qui fait la compétitivité d'une entreprise ?

L'agroalimentaire reste un pilier, mais les services, le numérique, l'intelligence artificielle, et les industries culturelles et créatives montrent un dynamisme remarquable. Pour être compétitive, une entreprise doit miser sur la qualité, l'innovation, la fiabilité, l'expérience client et la transparence. Sur un marché ouvert et limité en taille comme Maurice, la confiance est le véritable différenciateur.

Quelles difficultés rencontrent les entreprises locales dans le contexte international actuel ?

La concurrence internationale reste un défi majeur. Les entreprises mauriciennes investissent ici, créent de l'emploi et opèrent dans un cadre réglementaire structuré, tandis que le cadre qui s'applique aux importations n'est pas nécessairement aligné. Notre plaidoyer vise à garantir une concurrence équitable et à valoriser le rôle stratégique des industries locales. Un autre défi essentiel est la souveraineté alimentaire. Selon la dernière étude menée par Kantar, Maurice importe entre 75 % et 82 % de sa consommation alimentaire totale. Pour des entrepreneurs, notamment français, qui s'intéressent à ces sujets, il existe ici une véritable opportunité : contribuer à la résilience du pays en développant des filières locales durables, innovantes et compétitives. L'AMM et Made in Moris sont des partenaires naturels pour accompagner ces projets.

Le label Made in Moris est attribué à des produits et services, pas à des entreprises. Les conditions sont simples : produire localement, avoir une marque, apporter au moins 25 % de valeur ajoutée mauricienne et réaliser 80 % du chiffre d'affaires de la marque à Maurice (dans le cas des produits).

L'Ile Maurice s'est construite sur la résilience, l'effort et l'innovation. De l'industrie sucrière aux zones franches, du textile au tourisme et aujourd'hui aux services financiers et numériques, notre économie a toujours su se réinventer. Nous bénéficions également d'un positionnement géostratégique unique : une île carrefour entre l'Afrique de l'Est (COMESA, SADC) et l'Asie, avec un lien historique et économique fort avec l'Inde. Pour un investisseur étranger, Maurice est un hub naturel vers un marché de plus de 600 millions de consommateurs. Culturellement, nous sommes un pays pluriel, riche de ses influences et de sa créativité.

En quoi le label positionne-t-il Maurice comme pays de production de qualité ?

Made in Moris contribue à faire émerger une narration que nous jugeons essentielle : Maurice n'est pas seulement une destination touristique, c'est une nation industrielle. Nous produisons localement depuis près de 90 ans, avec rigueur, innovation et engagement. Le label révèle cette excellence et valorise le savoir-faire pluriel mauricien.

Quel message adresseriez-vous aux expatriés qui souhaitent contribuer au développement local ?

Entrez dans l'écosystème. Consommer Made in Moris, c'est soutenir directement l'économie, l'emploi et la durabilité. Pour les entrepreneurs, notre programme Made in Moris Pledge est un excellent outil pour structurer une chaîne d'approvisionnement ancrée localement. Nous organisons également des visites d'entreprises et des Rendez-vous Experts, qui permettent de découvrir les savoir-faire mauriciens et d'échanger avec les acteurs clés du secteur. Les expatriés ont un rôle important à jouer : leur regard international, leurs compétences et leurs choix de consommation contribuent à écrire la prochaine étape du développement mauricien.

Et pour celles et ceux qui souhaitent découvrir davantage l'écosystème Made in Moris, suivre nos actualités, nos visites d'usines ou nos projets, je les invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. C'est une manière simple d'entrer dans la communauté et de mieux comprendre le dynamisme de la production locale mauricienne.