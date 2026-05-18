Candidature spontanée : dans quels pays a-t-on le plus de chances d'être recruté ?

Avant d'envoyer des « cold emails » dans toutes les boîtes mail du monde, un plan d'attaque s'impose. Tout comme les réponses aux offres, les candidatures spontanées visent un objectif. Il ne s'agit pas d'envoyer un courrier pour le simple plaisir de se faire connaître à l'étranger, mais de s'assurer, en premier lieu, que la pratique est reconnue dans le futur pays d'expatriation.

Bonne nouvelle pour les candidats à l'expatriation : vous avez peu de chances de trouver un pays interdisant formellement les candidatures spontanées. La pratique peut même être un précieux atout, car elle vous permet de vous présenter sans être concurrencé par d'autres (car vous ne répondez pas à l'offre d'emploi). L'important, ici, tient en deux points :

Votre email ne doit pas atterrir dans les spams du destinataire.

Votre email doit respecter la structure CV/lettre de motivation du pays visé.

Votre candidature spontanée parviendra-t-elle à son destinataire ?

Avec la multiplication des arnaques en ligne, les protections anti-spam ont de beaux jours devant elles. Loin de préparer une escroquerie, vous souhaitez attirer l'attention de votre recruteur. La France, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, le Japon et Singapour comptent parmi les pays où les cold emails ont de bonnes chances d'atteindre leur cible, pour peu qu'ils respectent les lois locales.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, assurez-vous que votre email ne ressemble pas à du spam. Il doit donc (contrairement au spam) être personnalisé. Pour passer les filtres anti-spam, vous devez :

Utiliser une adresse e-mail « humaine » (nom, prénom).

Éviter l'accumulation de majuscules, de points d'exclamation (langage commercial).

Écrire un objet de mail sobre et pertinent.

Éviter l'insertion de multiples images, de liens cliquables, de pièces jointes volumineuses… (vous ne le feriez pas même si vous répondiez à une offre d'emploi).

Éviter le champ lexical « spam ». Certains mots sont, de base, référencés comme étant du spam.

Tester votre mail avec des outils en ligne (mail tester…) pour vérifier qu'il passera dans le pays choisi.

Candidature spontanée à l'étranger : à qui l'envoyer ?

Plus que : « Dans quel pays puis-je envoyer ma candidature spontanée ? » la question à se poser est : « À qui envoyer ma candidature spontanée ? » Ici, vous avez le choix entre plusieurs approches :

Chercher l'adresse e-mail d'un responsable sur le site de l'entreprise.

Effectuer la même recherche sur les réseaux sociaux professionnels.

Faire appel à votre réseau personnel.

Utiliser le réseau interne de votre entreprise actuelle.

Appeler l'entreprise visée et mener votre enquête.

Fréquenter des réseaux professionnels internationaux (clubs d'affaires, par exemple).

Les cinq premières solutions sont les plus abordables : elles sont gratuites (vous ne payez que votre connexion Internet) et disponibles partout. La difficulté est de parvenir à trouver un contact efficace. D'où l'importance de construire et d'entretenir votre réseau. Si vous travaillez et souhaitez évoluer dans une succursale à l'étranger, commencez par rechercher de bons contacts au sein de votre entreprise. Il vous sera certainement plus facile de connaître les noms et les coordonnées des responsables basés à l'étranger.

Bien sûr, vous pouvez toujours envoyer votre candidature à l'adresse e-mail générique « contact » de l'entreprise… mais vous n'êtes absolument pas certain que votre e-mail parvienne à un responsable. Pour maximiser vos chances, prenez le temps de bien choisir votre destinataire.

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Et la candidature spontanée sur papier ?

Envie d'être original ? À l'heure du « tout email », essayez le « tout papier ». C'est la meilleure solution pour passer les filtres « anti-spam » et les filtres « IA ». Mais attention : vous devez être certain d'avoir le nom et l'adresse complets de la personne à contacter. N'envoyez pas un courrier à l'entreprise sans faire figurer le nom précis du destinataire. Si vous optez pour le format papier, vous imprimerez votre CV (sauf mention contraire, comme pour le CV japonais, à remplir à la main) et écrirez votre lettre de motivation à la main.

Candidature spontanée et culture du pays étranger

On pourrait penser que, puisqu'il s'agit d'une candidature spontanée, chacun est libre d'agir à sa guise. Mais si l'acte est spontané (vous ne répondez pas à une offre d'emploi, mais proposez de vous-mêmes vos services), la forme et le fond de votre candidature spontanée doivent respecter les normes du pays d'expatriation.

Il n'existe pas de modèle unique de CV international, mais des CV et des lettres de motivation taillés pour chaque pays que vous visez (et, plus précisément, pour chaque entreprise).

Par exemple, le CV français n'a souvent qu'une page (sauf si vous êtes très expérimenté, avec une longue carrière) ; il fait apparaître votre nom, votre prénom et votre âge, avec ou sans photo. À l'inverse, ces éléments personnels ne figurent pas sur le CV britannique afin de limiter les discriminations. La photo est proscrite. Pas de photos ni de renseignements personnels non plus sur le CV américain. En revanche, la photo est obligatoire sur le CV japonais, qui se présente sous la forme d'un formulaire à remplir, généralement sur deux pages. Le CV allemand est également long (deux pages), sobre et détaillé.

Les mêmes précautions seront prises dans la rédaction de la lettre de motivation, dans le corps du mail ou en pièce jointe (version plus longue en pièce jointe). Vous éviterez les traductions littérales ou automatiques et veillerez à respecter la langue d'usage dans le pays d'expatriation. Même si vous utilisez déjà la langue du pays étranger, assurez-vous que le sens des mots est bien le même. Il existe, par exemple, plusieurs formes d'anglais et de français. Le sens des mots peut varier d'un pays à l'autre.

Carrière internationale : faut-il miser sur la candidature spontanée ?

La pratique a ses adeptes et ses détracteurs. Côté « contre », on met en avant la perte de temps. Préparer une candidature spontanée prend du temps. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de postuler à l'étranger, car il faut tenir compte des différences culturelles. La candidature spontanée mobiliserait donc beaucoup de ressources, pour peu de résultats. Au contraire, les « pour » estiment que la candidature spontanée n'est pas une bouteille lancée à la mer. Ils rappellent qu'un grand nombre d'offres d'emploi ne sont pas publiées sur le marché du travail international. La candidature spontanée permet justement de cibler des postes qu'on ne verrait jamais si l'on attendait juste des offres d'emploi. De plus, la candidature spontanée vise une entreprise précise pour un poste précis : on n'attend pas que l'entreprise étrangère publie une offre, mais on montre soi-même son intérêt en prenant les devants.

Oser une candidature spontanée montre donc sa motivation, son intérêt et ses compétences. C'est déjà une manière de présenter ses qualités à l'entreprise étrangère. D'ailleurs, le but du cold email n'est pas de décrocher un poste (vous ne savez pas si l'entreprise peut effectivement vous embaucher), mais de nouer un contact avec une personne susceptible de vous soutenir et d'obtenir un entretien d'embauche. Mais ici, il n'y a aucun guide, aucune offre d'emploi sur laquelle s'appuyer. D'où l'importance de la présenter avec soin. Une candidature spontanée réussie ne débouchera pas forcément sur un emploi à l'étranger du premier coup, mais vous permettra de décrocher un précieux contact au sein de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez travailler. Vous avez toutes les chances d'être rappelé prochainement pour, enfin, travailler à l'étranger.