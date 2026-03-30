Réalités du marché de l'emploi actuel en France

Taux de chômage

En 2026, la recherche d'emploi est complexe. Le marché de l'emploi est au ralenti avec un taux de chômage qui n'a pas été aussi haut depuis plusieurs années. Le taux de chômage en France en 2026 atteint presque 8%. Les entreprises et certaines institutions sont restées à l'arrêt plusieurs mois à cause de la lenteur de l'état à voter les budgets. Les aides et les budgets attribués aux entreprises et collectivités n'arrivent pas ou sont parfois réduits. Le contexte électoral de cette année a ralenti aussi certains projets de recrutement.

Ce qui était vrai les années passées est encore plus vrai cette année :

la recherche d'emploi est longue car les processus de recherche d'emploi prennent entre 3 et 6 mois.

Il faut se démarquer des autres candidats car il y a peu de recrutement

Les salaires ont tendance à être bas car les budgets des entreprises sont serrés

La préparation du retour en France au niveau professionnel est donc une priorité.

Spécificités des territoires

Chaque territoire en France fonctionne différemment et il est nécessaire de bien connaître le marché de l'emploi local que l'on vise pour mieux s'insérer. Il est aussi judicieux de réfléchir à une stratégie alternative si la recherche d'emploi n'aboutit pas sur le territoire souhaité (par exemple : chercher l'emploi souhaité sur un autre territoire, accepter de baisser ses exigences salariales, accepter que la recherche d'emploi soit plus longue, etc.). Pour mieux connaître le marché de l'emploi local, vous pouvez consulter ce site. (BMO https://statistiques.francetravail.org/bmo ).

Importance d'une recherche d'emploi réussie

Lorsqu'on rentre en France après plusieurs années de vie à l'étranger, on plonge dans l'inconnu car on doit tout reconstruire. Décrocher un emploi en France avant d'arriver sur le territoire français permettra de faciliter votre installation globale en France.

En effet, sans emploi, il sera très difficile de trouver un logement en France car vous n'aurez pas les justificatifs nécessaires permettant de rassurer les propriétaires ou les agences immobilières.

Avoir un emploi rapidement en France facilitera par la suite vos démarches administratives ainsi que l'accès à la santé pour garantir une continuité dans l'accès aux soins.

Ces éléments sont indispensables à connaître et à sécuriser d'autant plus lorsqu'on rentre en France en famille ou encore lorsqu'on rentre avec un conjoint étranger qui ne parle pas toujours français ou qui ne peut pas travailler en France. Prendre conscience que la recherche d'emploi est le pilier d'un retour en France réussi, c'est le premier pas pour mettre en place le plan d'action afin de se sécuriser.

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Méthode et conseils de recherche pour la recherche d'emploi

Anticiper plusieurs mois à l'avance

Pour sécuriser sa recherche d'emploi et sa situation globale, il est important de lancer ses démarches plusieurs mois à l'avance. Anticiper sa recherche, c'est s'offrir du temps pour trouver le bon emploi et la bonne entreprise, mais c'est aussi avoir le temps de choisir la meilleure opportunité. À l'inverse, plus vous allez attendre, plus vous serez stressé de trouver un emploi rapidement et cela peut vous pousser à accepter une opportunité professionnelle qui n'est pas la meilleure.

La recherche d'emploi peut débuter 6 mois avant la date de prise de poste espérée car elle peut durer entre 2 à 6 mois voir plus en fonction du projet professionnel de la personne et de son profil.

Le moment de l'année où l'on recherche un nouvel emploi peut aussi être déterminant. Par exemple, le mois de mai (c'est le cas en 2026), lorsqu'il y a des ponts, est souvent à l'arrêt ; le mois d'août également et parfois au moment de Noël. Attention, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne se passe rien à ces périodes-là !

Les étapes à suivre pour tenter de décrocher un emploi avant d'arriver en France :

Faire le point sur sa situation et clarifier son projet professionnel en France. Le projet doit être réaliste, réalisable et adapté au territoire où l'on souhaite s'installer. Faire une veille sur le territoire ciblé en France pour comprendre le marché de l'emploi local Créer ses outils de recherche d'emploi conformes aux attentes françaises Définir une stratégie adaptée à l'emploi recherché et au territoire visé Lancer ses démarches dans une dynamique positive et ayant à cœur de rassurer les entreprises au sujet de votre parcours et de vos expertises Préparer ses entretiens d'embauche Assurer sa prise de poste demande parfois de faire des formations, des mises à jour en amont et cette partie peut aussi être anticipée.

Toutes ces démarches peuvent être effectuées en étant à l'étranger !

Anticiper ses démarches, c'est aussi s'offrir l'opportunité de mener toutes ces démarches en parallèle en ayant le temps d'explorer chaque thématique du retour en France pour rentrer en confiance.

Privilégier la qualité à la quantité

Plutôt que d'envoyer 10 candidatures similaires chaque jour, il est préférable de faire moins de démarches professionnelles mais de les faire mieux. Cette stratégie permet de canaliser son énergie pour mener ses démarches en toute confiance. Pour cela, il est important de se fixer des objectifs réalistes, par exemple, de faire 3 candidatures par semaine, à condition de suivre la bonne méthode et le bon suivi !

Décrocher un emploi en France avant de rentrer c'est :

Faciliter sa recherche de logement qui peut être trouvé avant d'arriver sur le territoire (on évite de faire plusieurs déménagements avant d'arriver)

Garantir la continuité de ses droits et de sa prise en charge en termes de santé

Simplifier ses démarches administratives en France

Avec un emploi en poche, on sécurise son installation et son arrivée en France pour toute la famille. Bonne chance !