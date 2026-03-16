Un léger décalage entre le moment où l'on postule le plus… et celui où l'on recrute

Une enquête de référence menée par LinkedIn, « Labor Market Seasonality », analyse des millions d'offres et de candidatures à travers le monde et montre un phénomène intéressant : entre janvier et mai, les candidats sont particulièrement actifs. Beaucoup profitent du début d'année pour lancer de nouveaux projets professionnels. Pourtant, les entreprises, elles, continuent souvent de publier, de façon conséquente, de nouvelles offres d'emploi au printemps et au début de l'été.

Résultat : il se produit un certain décalage.

D'un côté, on a affaire à des mois très concurrentiels où les candidatures affluent.

De l'autre, des périodes un peu plus discrètes mais riches en opportunités pour ceux qui savent patienter… ou anticiper.

Autrement dit : si le début d'année est globalement dynamique, les semaines précédant le ralentissement estival peuvent offrir une fenêtre stratégique pour postuler. Il y a un peu moins de concurrence, mais des besoins encore bien réels !

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Le cycle budgétaire des entreprises reste-t-il déterminant ?

Oui, et cela confirme les résultats observés dans l'enquête de LinkedIn précédemment citée.

On entend souvent que « tout se joue en début d'année » parce que les budgets sont votés en fin d'année civile. Mais un budget validé n'est pas encore un poste pourvu. Les grandes enquêtes prospectives, comme le ManpowerGroup Employment Outlook Survey, montrent que les entreprises annoncent leurs intentions d'embauche en début d'exercice, puis déploient réellement ces recrutements sur l'ensemble du trimestre, voire au-delà.

Entre la validation budgétaire et l'arrivée d'un collaborateur, plusieurs étapes s'intercalent : arbitrages internes, priorisation des projets, redéfinition des équipes, validation hiérarchique, parfois un gel ou un redéploiement partiel des ressources, etc.

Les effets réels du cycle budgétaire se manifestent donc souvent quelques mois plus tard.

Les fêtes nationales, religieuses et culturelles : un « ralentisseur » pour le recrutement

Le marché du travail n'est pas uniquement rythmé par les budgets. Il est aussi profondément influencé par le calendrier culturel, au sens large.

Des institutions telles que la Banque mondiale soulignent que certaines fêtes majeures ont un impact mesurable sur l'activité économique nationale. Par exemple, les rapports économiques consacrés à la Chine montrent chaque année que le Nouvel An lunaire provoque une baisse temporaire de la production industrielle, des transactions commerciales et de l'activité administrative, un phénomène saisonnier bien documenté dans les rapports de China Economic Updates.

De même, plusieurs analyses économiques régionales publiées par le FMI sur les pays du Moyen-Orient indiquent que le Ramadan entraîne des ajustements horaires significatifs, une baisse temporaire de la productivité et un ralentissement des décisions administratives dans certains secteurs publics et privés.

Ces fêtes et événements impactent évidemment les processus de recrutement. Stratégiquement, il vaut mieux anticiper ces périodes et envoyer ses candidatures bien en amont ou se positionner dès la reprise officielle de l'activité dans le pays cible.

Ne pas sous-estimer le calendrier universitaire et l'arrivée des diplômés sur le marché

Vous n'êtes peut-être pas junior. Pourtant, l'arrivée massive des jeunes diplômés influence l'ensemble du marché de l'embauche, y compris pour les profils expérimentés.

Dans une grande partie de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie, l'année académique s'achève entre mai et juillet. Résultat : entre juin et septembre, des milliers de nouveaux diplômés entrent simultanément sur le marché du travail et ce moment crée un certain effet de vague comme l'explique Eurostat.

Et quand les entreprises « absorben » un contingent de jeunes recrues, c'est l'ensemble de leur organisation qu'elles ajustent.

Un professionnel expérimenté peut gagner à attendre un contexte plus lisible à la fin de l'été ou au début de l'automne, lorsque la pression des jeunes diplômés diminue et que les besoins plus spécialisés ou expérimentés émergent de nouveau.

Les emplois qui dépendent fortement d'une période précise

On le sait bien, tous les secteurs ne recrutent pas en continu. Certains obéissent à un calendrier presque mécanique. Dans ces cas-là, le timing ne donne pas un avantage : il conditionne l'accès même au poste !

L'enseignement et la formation

Comme il faut s'y attendre, les recrutements suivent le calendrier académique.

Dans la majorité des pays de l'OCDE (Education at a Glance), l'année scolaire débute entre août et septembre. Les établissements recrutent donc plusieurs mois en amont afin d'obtenir les visas, de finaliser les contrats et de préparer la rentrée.

Dans l'enseignement international, les plateformes spécialisées et les associations d'écoles internationales indiquent que la haute saison de recrutement s'étend généralement de novembre à mars pour la rentrée suivante.

Le tourisme, l'hôtellerie et la restauration

Le tourisme est également un exemple bien connu de « saisonnalité économique ».

Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les flux touristiques mondiaux sont fortement concentrés sur certaines périodes de l'année, avec des pics marqués durant l'été et les vacances hivernales.

Cette concentration entraîne une préparation en amont : les entreprises recrutent plusieurs mois avant la haute saison pour former les équipes. Postuler au début de la haute saison est souvent trop tard. Les équipes sont déjà constituées, à l'exception des secteurs qui manquent régulièrement de main-d'œuvre.

L'agriculture, l'humanitaire et l'événementiel

Plusieurs autres secteurs fonctionnent selon des cycles précis.

L'agriculture dépend évidemment des périodes de récolte. Il en va de même pour l'humanitaire ou l'événementiel où les recrutements augmentent lors de crises majeures ou avant des opérations programmées.

Quand postuler pour maximiser ses chances ?

Il n'existe pas une seule « bonne » période pour chercher un emploi à l'étranger, mais des moments plus stratégiques que d'autres, en fonction du pays que vous visez. Nous nous appuyons sur les recommandations de plateformes de recherche d'emploi telles qu'Indeed.

Janvier – février : se positionner tôt

Le début d'année reste un moment clé. Les budgets viennent d'être validés, les projets sont relancés et les intentions d'embauche annoncées. C'est le bon moment pour entrer dans les radars, si l'on peut dire.

Attention toutefois : la concurrence est assez élevée, car beaucoup de candidats prennent de « bonnes résolutions » professionnelles au même moment.

Avril – juin : la fenêtre souvent la plus équilibrée

C'est souvent ici que la dynamique budgétaire se concrétise réellement. Les postes validés en début d'année sont publiés, les processus avancent et la concurrence peut être légèrement moins concentrée qu'en janvier.

Pour beaucoup de secteurs généralistes, le printemps constitue une période particulièrement favorable.

Fin d'été – début d'automne : le rebond stratégique

Après la vague des jeunes diplômés et la pause estivale, les besoins se précisent. Les entreprises ajustent leurs équipes, relancent certains projets et recrutent des profils plus spécialisés.

Pour les candidats expérimentés, cette période peut offrir un terrain plus lisible et un peu moins saturé.

Les périodes à anticiper ou à éviter sont quant à elles :