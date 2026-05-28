La Première ministre conservatrice Sanae Takaichi a fait de l'immigration l'un des thèmes majeurs de son mandat. Depuis octobre 2025, les professionnels étrangers, notamment les entrepreneurs, doivent composer avec des règles d'immigration plus strictes. Les premières enquêtes révèlent une baisse importante du nombre de demandes de visas d'entrepreneurs.
Durcissement des règles pour les entrepreneurs étrangers
Selon l'Agence des services de l'immigration (ISA), les demandes de visa d'entrepreneur (business manager visa) ont chuté de 95 % depuis octobre 2025. Pour rappel, la réforme d'octobre 2025 durcit les critères d'obtention et de renouvellement du visa d'entrepreneur. Ils doivent désormais :
- Rassembler un capital de 30 millions de yens minimum pour créer leur entreprise (contre 5 millions de yens auparavant).
- Justifier d'une expérience d'au moins 3 ans dans le management ou avoir un Master / un diplôme d'enseignement supérieur.
- Employer au moins un travailleur japonais ou un résident permanent en contrat à durée indéterminée (CDI), à plein temps.
- Faire valider leur projet d'entreprise par un conseiller fiscal agréé.
- Avoir un « certain niveau » de maîtrise du japonais.
Les entrepreneurs qui ne respectent pas encore les nouvelles règles ont 3 ans (depuis octobre 2025) pour s'y conformer.
Entrepreneurs étrangers : priorité aux grandes entreprises ?
Si les experts reconnaissent que le capital initial exigé (5 millions de yens) était bien en deçà de celui exigé pour d'autres visas d'entrepreneurs (aux États-Unis, par exemple), ils s'inquiètent des retombées négatives sur l'immigration, à l'heure où le Japon, en pleine crise démographique, a besoin de travailleurs et d'investisseurs étrangers.
D'après une récente enquête de l'agence Tokyo Shoko Research, 45,2 % des entrepreneurs étrangers interrogés estiment que les nouvelles règles d'immigration affectent leur activité. L'inquiétude monte chez les entrepreneurs, surtout les petits patrons. Car nombre d'entre eux estiment qu'ils ne pourront pas satisfaire aux nouvelles exigences du gouvernement japonais. Selon l'enquête, 95,2 % des entreprises sondées disposent d'un capital inférieur à 10 millions de yens. Le ministère de l'Intérieur reconnaît que la nouvelle exigence de capital constitue un défi : à peine 8,7 % des entreprises installées au Japon disposent d'un capital d'au moins 30 millions de yens.
Liens utiles :
Infos locales du Japon : politique du gouvernement concernant les ressortissants étrangers
Immigration information center
Sources :
- Powderlife - Foreign Entrepreneurs Grapple With New Visa Rules
- The Japan Times - After rule change, Japan sees 96% drop in business manager visa applications
- Nippon.com - Le Japon durcit grandement les conditions d’obtention du visa de cadre et de directeur d’entreprise pour les étrangers
- NHW World - Japan's business manager visa dilemma: crackdown, or discouraging foreign entrepreneurs