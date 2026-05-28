Durcissement des règles pour les entrepreneurs étrangers

Selon l'Agence des services de l'immigration (ISA), les demandes de visa d'entrepreneur (business manager visa) ont chuté de 95 % depuis octobre 2025. Pour rappel, la réforme d'octobre 2025 durcit les critères d'obtention et de renouvellement du visa d'entrepreneur. Ils doivent désormais :

Rassembler un capital de 30 millions de yens minimum pour créer leur entreprise (contre 5 millions de yens auparavant).

Justifier d'une expérience d'au moins 3 ans dans le management ou avoir un Master / un diplôme d'enseignement supérieur.

Employer au moins un travailleur japonais ou un résident permanent en contrat à durée indéterminée (CDI), à plein temps.

Faire valider leur projet d'entreprise par un conseiller fiscal agréé.

Avoir un « certain niveau » de maîtrise du japonais.

Les entrepreneurs qui ne respectent pas encore les nouvelles règles ont 3 ans (depuis octobre 2025) pour s'y conformer.

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Entrepreneurs étrangers : priorité aux grandes entreprises ?

Si les experts reconnaissent que le capital initial exigé (5 millions de yens) était bien en deçà de celui exigé pour d'autres visas d'entrepreneurs (aux États-Unis, par exemple), ils s'inquiètent des retombées négatives sur l'immigration, à l'heure où le Japon, en pleine crise démographique, a besoin de travailleurs et d'investisseurs étrangers.

D'après une récente enquête de l'agence Tokyo Shoko Research, 45,2 % des entrepreneurs étrangers interrogés estiment que les nouvelles règles d'immigration affectent leur activité. L'inquiétude monte chez les entrepreneurs, surtout les petits patrons. Car nombre d'entre eux estiment qu'ils ne pourront pas satisfaire aux nouvelles exigences du gouvernement japonais. Selon l'enquête, 95,2 % des entreprises sondées disposent d'un capital inférieur à 10 millions de yens. Le ministère de l'Intérieur reconnaît que la nouvelle exigence de capital constitue un défi : à peine 8,7 % des entreprises installées au Japon disposent d'un capital d'au moins 30 millions de yens.

Liens utiles :

Infos locales du Japon : politique du gouvernement concernant les ressortissants étrangers

Immigration information center

Immigration Services Agency