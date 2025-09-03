Des programmes de résidence pour attirer les talents étrangers

Derrière ces programmes, un constat : le pétrole, pilier historique des économies du Golfe, et grand pourvoyeur de travailleurs étrangers, ne peut plus être l'unique source de revenus. La diversification des sources de revenus inscrite dans les diverses stratégies des Etats (Saudi Vision 2030, We the UAE 2031, Qatar National Vision 2030, Oman Vision 2040, et Bahrain Vision 2030) oblige à repenser les politiques d'immigration. Moins de pétrole, mais toujours plus d'investisseurs et de talents étrangers dans les économies « vertes ». Même le Koweït et sa Vision 2035 font appel aux investisseurs étrangers.

Les programmes de résidence de ces pays ont un point commun : simplifier l'immigration des talents étrangers et de leurs familles. Les Émirats arabes unis (EAU) et le Bahreïn proposent le Golden Visa (Golden Residency au Bahreïn). Oman vient de lancer son Golden Visa. L'Arabie saoudite parle de « Saudi Green Card », en référence à la Green Card américaine ; la Saudi Green Card est également connue sous son nom officiel : Saudi Premium Residency Visa.

Expatriation au Moyen-Orient : accès à la résidence simplifié pour les talents étrangers

Si tous les pays précités entendent gagner en attractivité, chacun développe sa propre vision. Zoom sur les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite, Oman et le Bahreïn.

Émirats arabes unis

Les EAU comptent sur leur bonne image à l'international et sur leur vitrine, Dubaï. Selon le cabinet britannique de conseil Henley&Partners, les EAU attireront 9 800 millionnaires cette année. Un record mondial, alors que d'autres pays, comme le Royaume-Uni, risquent de perdre plus de 16 000 millionnaires cette année. Parmi les raisons du succès des EAU : les programmes de résidence et la fiscalité favorables aux riches étrangers.

Les EAU proposent plusieurs programmes de résidence : le Golden Visa, le « Green Visa » pour les investisseurs, le « Green Visa » pour les travailleurs, le visa pour riches retraités… Plus récemment, les EAU ont lancé le Blue Visa, programme taillé pour attirer les talents étrangers œuvrant pour la protection de l'environnement.

L'un des premiers avantages de ces programmes est qu'ils proposent des visas longs, généralement, de 5 à 10 ans, avec une possibilité de renouvellement. Le parrainage de la famille est également possible. Autre avantage : ces programmes ne nécessitent aucun sponsor. Pour faciliter les démarches des postulants, les EAU ont mis en place le « One Touch » Golden Visa service, assistance facilitant les démarches des expatriés.

Programmes de résidence aux EAU : quels sont les freins ?

Le principal frein est d'ordre financier. Les travailleurs indépendants doivent gagner au moins 98 000 dollars (USD) annuels (360 000 dirhams des Émirats arabes unis (AED)). Les professionnels qualifiés doivent gagner pas moins de 4 000 USD mensuels (15 000 AED).

Les investisseurs doivent reverser à l'État un minimum d'environ 68 000 USD de taxes par an (250 000 AED). Ceux choisissant d'investir dans la pierre achèteront un bien immobilier d'au moins 545 000 USD (2 000 000 AED). L'investissement minimal est moins important pour les entrepreneurs : environ 136 000 USD (500 000 AED). Quant aux retraités étrangers, ils doivent posséder une propriété d'au moins 273 000 USD (1 000 000 AED) ou détenir une épargne du même montant. Leurs revenus mensuels ne seront pas inférieurs à 5 400 USD (20 000 AED) ; le revenu minimal mensuel tombe à 4 000 USD (15 000 AED) s'ils résident à Dubaï.

Arabie saoudite

L'Arabie saoudite entend faire de l'ombre aux populaires Émirats arabes unis. Il mise lui aussi sur son programme « Saudi Premium Residency » pour attirer les talents étrangers. Le programme cible notamment les entrepreneurs, les investisseurs et les talents étrangers. Il offre une résidence d'au moins 5 ans, renouvelable, avec accès à la résidence permanente et exemptions de frais pour les expats et leur famille. Les candidats expatriés peuvent d'ailleurs parrainer les membres de leur famille (parents, époux/épouse, enfants de moins de 25 ans).

Quels sont les limites ?

Comme aux EAU, la principale limite de ces « Green Card » saoudiennes est financière. Selon leur catégorie, les entrepreneurs doivent obtenir un investissement d'au moins 106 600 dollars (USD) (4 000 riyals saoudiens (SAR)) à 4 000 000 USD (15 000 000 SAR) auprès d'un organisme habilité. Les investisseurs s'engagent à créer au moins 10 emplois durant leurs deux premières années de séjour en Arabie saoudite ; leur investissement sera d'au moins 1 860 000 USD (7 000 000 SAR) sur cette période de deux ans. Les secteurs d'activités des talents étrangers sont limités à la recherche, la santé, et la science. Selon leur position, les expatriés devront gagner entre environ 3 700 et 9 300 USD (entre 14 000 et 35 000 SAR).

L'autre limite est administrative. Ainsi, les talents étrangers devront transmettre une lettre de recommandation de leur employeur. Ils devront également prouver leur expérience professionnelle (publications de travaux de recherche, par exemple).

Oman

Oman rejoint la liste des États proposant le Golden Visa. D'après son ministère du Commerce et de l'Industrie, le lancement du Golden Visa permettra d'attirer les investisseurs et riches étrangers tout en diversifiant l'économie du pays. Son programme Invest Oman propose actuellement deux types de résidences : le Tier One et le Tier Two. Le premier est soumis à des conditions plus strictes, mais offre une résidence de 10 minimum, renouvelable. Elle n'est que de 5 ans avec le Tier Two (renouvelable).

Les expatriés candidatant pour le Tier One doivent investir au moins 1 300 000 USD / 500 000 rials omanais (OMR)) dans l'économie du pays, acheter une propriété d'un montant équivalent, ou créer une entreprise employant au moins 50 citoyens omanais. L'investissement ou l'achat immobilier est réduit à environ 650 000 USD pour le Tier Two (250 000 OMR).

Bahreïn

Le programme de résidence bahreïni (Golden Residency Visa) offre des avantages comparables à ceux des autres puissances du Golfe. Les expatriés travaillant au Bahreïn depuis au moins 5 ans sont éligibles au programme, sous réserve de gagner plus de 5 306 USD par mois (2 000 dinars bahreïnis (BHD)). Les investisseurs immobiliers devront acheter une propriété d'une valeur minimale de 530 555 USD (200 000 BHD). Les retraités et les talents étrangers (entrepreneurs, chercheurs, athlètes, artistes, talents exceptionnels…) peuvent également postuler.

Tout dépend de sa situation et de son objectif. Les créateurs d'entreprises et investisseurs seront particulièrement intéressés par les conditions leur permettant d'entreprendre librement, avec des exemptions de taxes (les « free zones »).

Free zones : le Bahreïn gagne des points

Le Bahreïn se démarque des autres pays en étant complètement ouvert à l'entrepreneuriat étranger. Tout l'État est une « free zone » ; les entreprises peuvent être détenues et développées par des étrangers. En comparaison, les EAU réservent 40 free zones. En Arabie Soudite, les « free zones », nommées « Special Economic Zones » sont au nombre de 4. Oman prévoit également plusieurs free zones.

Coût de la vie : Oman, pays le plus abordable

L'autre grand critère de sélection concerne tous les expatriés et concerne la famille et le coût de la vie à l'étranger. Ici, le Bahreïn, les EAU, Oman ou l'Arabie saoudite proposent tous des solutions de parrainage pour la famille. Elle bénéficie généralement des mêmes avantages que l'expatrié sponsor (permis de travail, accès aux soins, à la scolarité…). En revanche, les frais associés aux demandes de visa et le coût de la vie peuvent arrêter le choix des expats. Selon l'Index 2025 du coût de la vie des pays du Golfe, Oman est le pays le plus abordable. Les EAU sont le pays le plus cher. Derrière eux, le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie saoudite et le Koweït. Oman serait la destination la plus abordable, que l'on s'expatrie en solo ou en famille. A contrario, les coûts flambent aux EAU, notamment les coûts du logement. Symboles de cette flambée : Dubaï et Abu Dhabi. La ruée des millionnaires dans ces villes expliquerait une partie du phénomène.Il n'est cependant pas possible de choisir son futur lieu d'expatriation sur un seul critère. D'où l'intérêt de visualiser son projet dans sa globalité, et de s'entourer d'experts pour mieux évaluer les avantages et inconvénients de chaque programme d'expatriation.