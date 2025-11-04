Menu
Portugal : annulation immédiate des visas de recherche d'emploi

Actualités
passeport
YuriArcursPeopleimages / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaqle 04 Novembre 2025

Arrêt net du « work seeker visa » au Portugal. Une nouvelle loi, publiée le 22 octobre 2025, met fin au visa de recherche d'emploi. Conséquence immédiate : les demandes et rendez-vous pour le visa ont été annulés dès le lendemain par le gouvernement.

La nouvelle loi durcit les conditions d'immigration, restreignant l'accès au marché du travail portugais aux professionnels étrangers hautement qualifiés. Le visa de recherche d'emploi est ainsi remplacé par un « visa de recherche d'emploi hautement qualifié ». Autre complication pour les candidats à l'expatriation : le nouveau système de visa n'est pas encore applicable, faute de décret d'application. Concrètement, cela signifie que les personnes ayant vu leur rendez-vous annulé n'ont pas de solution de recours. Il leur faut attendre la mise en application du nouveau régime, sous réserve de satisfaire aux nouvelles conditions exigées pour prétendre au visa. 

Le décret précisera les nouveaux critères retenus pour demander un visa de recherche d'emploi hautement qualifié. Les candidats à l'expatriation peuvent déjà s'attendre à devoir prouver leurs qualifications. L'exécutif évoque des « compétences techniques spécifiques ». La nouvelle loi durcit également les conditions du regroupement familial.

Durcissement des règles d'acquisition de la nationalité portugaise

Mardi 28 octobre, le gouvernement portugais s'est engagé dans une nouvelle réforme visant à « encadrer » le processus de naturalisation. Sans majorité au Parlement, le gouvernement de droite a accepté un accord avec l'extrême droite. Au programme de la réforme : des délais plus longs pour acquérir la nationalité. Le chef du parti d'extrême droite Chega salue une mesure qui fera du Portugal le pays « où il sera le plus difficile d'obtenir la nationalité ».

A propos de

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d’expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d’expatrié : choix du visa, études, recherche d’emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d’un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

