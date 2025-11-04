Portugal : annulation immédiate des visas de recherche d'emploi

La nouvelle loi durcit les conditions d'immigration, restreignant l'accès au marché du travail portugais aux professionnels étrangers hautement qualifiés. Le visa de recherche d'emploi est ainsi remplacé par un « visa de recherche d'emploi hautement qualifié ». Autre complication pour les candidats à l'expatriation : le nouveau système de visa n'est pas encore applicable, faute de décret d'application. Concrètement, cela signifie que les personnes ayant vu leur rendez-vous annulé n'ont pas de solution de recours. Il leur faut attendre la mise en application du nouveau régime, sous réserve de satisfaire aux nouvelles conditions exigées pour prétendre au visa.

Le décret précisera les nouveaux critères retenus pour demander un visa de recherche d'emploi hautement qualifié. Les candidats à l'expatriation peuvent déjà s'attendre à devoir prouver leurs qualifications. L'exécutif évoque des « compétences techniques spécifiques ». La nouvelle loi durcit également les conditions du regroupement familial.

Durcissement des règles d'acquisition de la nationalité portugaise

Mardi 28 octobre, le gouvernement portugais s'est engagé dans une nouvelle réforme visant à « encadrer » le processus de naturalisation. Sans majorité au Parlement, le gouvernement de droite a accepté un accord avec l'extrême droite. Au programme de la réforme : des délais plus longs pour acquérir la nationalité. Le chef du parti d'extrême droite Chega salue une mesure qui fera du Portugal le pays « où il sera le plus difficile d'obtenir la nationalité ».