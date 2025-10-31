Vers un nouveau durcissement des règles d'acquisition de la résidence permanente

Il faudra désormais mériter son statut de résident permanent. Le 29 septembre, Shabana Mahmood, fraichement nommée ministre de l'Intérieur (le 5 septembre), annonce un nouveau durcissement des conditions requises pour devenir résident permanent. Avoir un emploi stable, un casier judiciaire vierge, parler parfaitement anglais et payer toutes ses cotisations sociales ne suffisent plus. Il faudra en plus prouver qu'on ne perçoit aucune aide sociale, qu'on est engagé dans le bénévolat, qu'on est parfaitement intégré dans la société et qu'on vit dans le pays depuis au moins 10 ans, contre 5 ans avant cette proposition de réforme. Membre du « Blue Labour », l'aile conservatrice du Parti travailliste, Shabana Mahmood assume le « virage à droite » pour contrer l'ascension de Nigel Farage, chef du parti d'extrême droite Reform UK.

A lire également Les métiers de la santé exclus des visas de travail au Royaume-Uni

Nouvelle liste de métiers en tension

Pour lutter contre les pénuries de main-d'œuvre, la plateforme du gouvernement a publié une première liste de 82 « emplois cruciaux ». Il s'agit plus précisément de 82 emplois proposés par le Migration Advisory Committee (MAC). Ces 82 emplois font partie de la Liste de pénurie temporaire (Temporary Shortage List), voie d'immigration permettant aux étrangers d'accéder à des emplois en manque de main-d'œuvre.

Plusieurs secteurs sont concernés : technologies de l'information, science, logistique, santé, art, banque et finance, industrie, construction, plomberie, informatique… Exemples de métiers cruciaux : plombiers, plâtriers, peintres et décorateurs, musiciens, artistes, data analysts, responsables de comptes financiers, traducteurs, techniciens médicaux et dentaires, techniciens d'exploitation informatique, ingénieurs techniciens, managers en logistique, soudeurs, etc.

Le MAC prévoit une procédure ciblée pour chaque métier retenu. Ces professions permettront uniquement d'obtenir un permis de travail temporaire de 3 à 5 ans. Chaque employeur s'engagera à présenter son plan de recrutement et de formation de ses travailleurs expatriés. Ces derniers devront maîtriser un certain niveau d'anglais pour être recrutés. Attention : cette première liste n'est pas définitive. Les métiers feront l'objet de nouveaux débats. La seconde phase est prévue pour juillet 2026, avec la sélection des professions qui entreront dans la liste définitive des métiers en tension.

Nouveaux projets pour réguler les candidatures des expatriés

Apprendre l'anglais ou partir. Le gouvernement britannique a présenté son nouveau dispositif le 14 octobre : un projet de loi qui renforce les règles d'immigration. Le projet introduit un test de langue rigoureux. Les candidats devront au moins maîtriser le niveau A (niveau élémentaire) à l'oral, à l'écoute et à l'écrit. Le test s'effectuera obligatoirement auprès d'un agent agréé par le ministère de l'Intérieur. Les résultats, qu'ils soient positifs ou non, seront analysés dans la continuité de la procédure de demande de visa. Pour l'exécutif, il s'agit d'une mesure essentielle : impossible d'immigrer dans un pays sans rien connaître de sa langue. Les expatriés visant un permis de travailleur qualifié, de travailleur à haut potentiel ou un permis permettant d'intégrer une entreprise britannique en pleine expansion (Scale-up visa) devront maîtriser le niveau B2 (niveau indépendant).

Le projet de loi prévoit d'ailleurs d'augmenter le nombre de candidats éligibles au visa HPI à 8 000 dès la rentrée universitaire 2025/2026. Ils proviendront des 100 meilleures universités internationales.

Des limites pour le permis de travail post-études et hausse des exigences financières

À partir de janvier 2027, les étudiants internationaux n'auront plus que 18 mois pour trouver un emploi de niveau master après la fin de leurs études. Le gouvernement justifie sa mesure par le fait qu'un grand nombre d'étudiants n'arrivent pas à trouver un emploi correspondant à leur niveau dans le délai imparti. De plus, les exigences financières requises pour les étudiants étrangers augmenteront à 1 171 livres sterling mensuelles (au lieu de 1 136 livres sterling) pour une scolarité maximale de 9 mois (estimations pour une scolarité en dehors de Londres). Toutes ces dispositions restent néanmoins à l'état de projet.