Suppressions de visas de travail dans le secteur de la santé

Les changements ont été rendus publics par le Parlement britannique le 1er juillet. Au programme : la fin des recrutements des travailleurs sociaux à l'étranger, le retrait de plus de 100 professions du système d'immigration, l'augmentation des seuils salariaux requis et des niveaux de compétences. A partir du 22 juillet, seuls les étrangers détenant actuellement un visa de travail qualifié pourront prolonger leur séjour.

Les professionnels de santé sont particulièrement impactés par ces restrictions. Les métiers de prothésiste dentaire, d'hygiéniste ou d'infirmier dentaire ne donnent plus accès à un visa de travail qualifié (les dentistes échappent à cette mesure). Ces postes ont été supprimés de la liste des métiers en pénurie temporaire (Temporary shortage list) et de la liste des salaires de l'immigration (Immigration Salary List). Le gouvernement justifie ces suppressions par un manque de compétences requises. De ce fait, aucun candidat à l'expatriation ne pourra obtenir de visa de travail qualifié en postulant pour l'un de ces métiers. La reconnaissance reste néanmoins de mise pour les étrangers ayant obtenu leur statut avant le 22 juillet. Pour la NHS, ce virage marque un changement « radical » dans la politique d'immigration du Royaume-Uni.

Une porte ouverte pour les expatriés peu qualifiés ?

La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper évoque une totale refonte du système d'immigration. Si, comme de nombreux pays, le Royaume-Uni mise sur l'immigration des professionnels qualifiés et très qualifiés, il ne ferme pas totalement la porte aux expatriés non qualifiés ou peu expérimentés. La liste des métiers temporairement en pénurie autorise les employeurs à recruter des expatriés pour des postes peu qualifiés, jusqu'à la fin 2026. Mais ces expatriés ne pourront pas immigrer avec leur famille.

Si les nouvelles dispositions gouvernementales suppriment des visas de travail, elles créent de nouvelles opportunités, notamment dans plusieurs « secteurs clés » : les technologies (techniciens d'assistance informatique, techniciens de laboratoire, ingénieurs…), la comptabilité et le marketing (responsables RH, comptables, commerciaux…), ou encore, les métiers créatifs (danseurs, photographes, écrivains, personnels de billetterie…). Charge à ces secteurs professionnels de proposer des formations pour conserver le droit de recruter à l'étranger : ce nouveau plan devra être monté après 2026. Mais pour l'instant, le gouvernement n'a pas précisé comment fonctionnerait ce programme de formations.