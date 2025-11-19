Extension des cartes de résident de 3 à 10 ans

Le décret royal est clair : la durée maximale d'une carte de résident expatrié n'est plus de 3 ans, mais de 10 ans, à compter de la date d'émission ou de renouvellement du titre de séjour.

Précision importante : cette durée maximale de 10 ans ne s'applique pas à tous les titres de séjour. L'exécutif précisera quelles catégories d'étrangers sont visées par cette extension. Selon les premières analyses, les investisseurs et talents étrangers seraient les premiers à bénéficier du nouveau cadre. Certains résidents étrangers de longue date pourraient également bénéficier de la mesure.

Cette nouvelle mesure présente plusieurs avantages :

Gain de temps, tant du côté de l'expat que de l'administration.

Procédure de renouvellement plus simple.

Plus de stabilité : les talents étrangers travaillant à Oman (environ 1,8 million) pourront davantage se projeter dans le pays.

Une plus grande attractivité : l'exécutif entend accueillir davantage de talents étrangers, séduit par l'extension de la durée de séjour et la simplification des démarches.

Nouvelles règles pour les entreprises étrangères et les expatriés

C'est un autre programme inscrit dans l'« Oman Vision 2040 » : la politique d'« omanisation » des emplois (ou « politique de nationalisation des emplois »). Deux grandes mesures permettront de favoriser davantage l'emploi des locaux tout en œuvrant à une plus grande transparence.

Obligation de recruter des travailleurs omanais

D'après la décision n° 411/2025 du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des investissements, les entreprises dotées de capitaux étrangers doivent employer au moins un travailleur omanais dès leur première année d'activité. Les entreprises existantes auront 6 mois pour appliquer la nouvelle règle. Les 6 mois sont calculés à compter de la délivrance d'un nouveau permis de travail, du renouvellement d'un permis existant ou du renouvellement de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce. Le travailleur omanais sera obligatoirement inscrit au Fonds de protection sociale ; l'inscription fait office de preuve auprès de l'employeur étranger (il embauche bien un local) et permet également de cotiser au système de sécurité sociale omanais.

Une meilleure mobilité pour les travailleurs expatriés

Le ministère du Travail a introduit une nouvelle règle visant à favoriser la mobilité des expatriés et le travail flexible. Désormais, tout travailleur étranger dont le contrat de travail n'est pas enregistré dans les 30 jours suivant le renouvellement de son permis de travail est libre de changer d'employeur. La décision est applicable sans délai et concerne toutes les catégories de travailleurs étrangers. La mesure vise aussi à protéger les travailleurs étrangers, en rappelant aux employeurs l'importance de respecter les délais. Le ministère rappelle qu'un manquement aux règles expose à des sanctions administratives et porte atteinte à la réputation des entreprises concernées.