Le gouvernement thaïlandais s'est lancé dans un plan de simplification et de modernisation des démarches de visa. Objectifs : moins de paperasse, système facilité, suivi des dossiers en temps réel, réponses plus rapides. Les employeurs doivent désormais s'enregistrer sur la plateforme et attendre la vérification de leur identité grâce à l'application ThaiID. Les candidats étrangers devront également s'enregistrer sur ThaiID pour pouvoir utiliser l'e-work Permit.

Pour l'instant, e-work Permit est encore en phase de rodage. Le gouvernement annonce déjà des retards dans le traitement des dossiers, le temps que le système soit complètement opérationnel. Certaines précisions doivent être apportées, notamment concernant les délais de traitement. Côté expatriés, les documents requis pour postuler devraient rester les mêmes (diplômes/expérience professionnelle, certificat médical, offre d'emploi…). D'autres informations viendront ultérieurement.

Lien utile :

E-visa thaïlandais : site officiel

