Thaïlande : le permis de travail en ligne devient obligatoire

Actualités
demande de visa en ligne
Écrit parAsaël Häzaqle 05 Novembre 2025

Depuis le 13 octobre, employeurs et travailleurs étrangers doivent utiliser l'« e-Work Permit », une plateforme numérique pour faciliter le processus de recrutement et d'immigration.

Le gouvernement thaïlandais s'est lancé dans un plan de simplification et de modernisation des démarches de visa. Objectifs : moins de paperasse, système facilité, suivi des dossiers en temps réel, réponses plus rapides. Les employeurs doivent désormais s'enregistrer sur la plateforme et attendre la vérification de leur identité grâce à l'application ThaiID. Les candidats étrangers devront également s'enregistrer sur ThaiID pour pouvoir utiliser l'e-work Permit.

Pour l'instant, e-work Permit est encore en phase de rodage. Le gouvernement annonce déjà des retards dans le traitement des dossiers, le temps que le système soit complètement opérationnel. Certaines précisions doivent être apportées, notamment concernant les délais de traitement. Côté expatriés, les documents requis pour postuler devraient rester les mêmes (diplômes/expérience professionnelle, certificat médical, offre d'emploi…). D'autres informations viendront ultérieurement.

Lien utile : 

E-visa thaïlandais : site officiel
 

A propos de

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d’expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d’expatrié : choix du visa, études, recherche d’emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d’un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

