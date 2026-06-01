En mars dernier, le ministère sud-coréen de la Justice a annoncé un assouplissement des conditions de délivrance de certains visas afin de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Le 12 mai, le ministère de l'Emploi et du Travail présente une nouvelle stratégie visant à favoriser l'emploi des travailleurs étrangers, tout en soutenant celui des travailleurs locaux.
Visa D-4 : assouplissement concernant le niveau de langue
Le 5 mars 2026, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (MAFRA) présente un programme à l'objectif double : promouvoir la culture coréenne via la cuisine et former des cuisiniers étrangers via la création d'une école : la Sura Academy. L'école devrait ouvrir au deuxième semestre de 2026. S'inspirant des modèles italiens et français, le gouvernement entend ouvrir une version « Premium » de l'école, pour former des talents culinaires. Ouverture de cette deuxième école prévue en 2027.
Pour encourager les inscriptions, le ministère a annoncé qu'il assouplirait les règles concernant la maîtrise de la langue coréenne. L'assouplissement vaut pour les demandes de visa D-4 (visa réservé aux stages, formations techniques non diplômantes, programmes intensifs pour apprendre le coréen).
Travailleurs qualifiés : lancement d'un nouveau programme pilote
Nouveau programme pilote en vue pour le visa E-7-3 (visa destiné aux travailleurs qualifiés). Objectif : attirer des talents étrangers dans les secteurs en tension, notamment dans l'industrie manufacturière. Ce programme pilote prévoit un quota annuel de 150 travailleurs qualifiés.
De plus, les règles relatives au visa E-7-1 (professionnels hautement qualifiés) sont assouplies. Désormais, les diplômés en sciences et en ingénierie éligibles n'auront plus à justifier d'une année d'expérience professionnelle pour prétendre au visa. Pour rappel, le visa E-7 est réservé aux étrangers qualifiés dans un domaine spécifique. Leur activité professionnelle doit être enregistrée auprès du ministère de la Justice.
L'île de Jeju attire les travailleurs étrangers en workcation
Bien connue des amateurs de séries coréennes, la célèbre île de Jeju veut attirer les télétravailleurs en workaction. Les autorités locales ont proposé d'étendre l'exemption de visa de 30 à 90 jours pour les ressortissants des pays éligibles. Le projet doit cependant attendre l'approbation du gouvernement sud-coréen.
Sources :
- The Korea Times - Korea lowers visa hurdles for foreign workers to stave off shrinking workforce
- Korea.net - La Corée assouplit son système de visas de travail pour les secteurs stratégiques et en tension
- Korea.net - La population étrangère active progresse en Corée, Séoul assouplit les visas
- The Pie News - South Korea in post-study visa push amid shift towards quality
- Indeed - Comment travailler en Corée du Sud ?
- Migrant Times - South Korea Eases Visa Rules To Attract Talent And Boost Cultural Exports
- Korea JoingAngDaily - Gov't to create new support road map for foreign workers in first half of year
- The Korea Herald - Korea to ease visa rules for skilled workers, foreign students and Jeju stays