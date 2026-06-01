Menu
Expat.com
Rechercher
Magazine
Rechercher

Corée du Sud : des visas assouplis pour attirer les travailleurs étrangers

Actualités
Busan, Coree du Sud
Dmitry_Rukhlenko / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaqle 01 Juin 2026

En mars dernier, le ministère sud-coréen de la Justice a annoncé un assouplissement des conditions de délivrance de certains visas afin de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Le 12 mai, le ministère de l'Emploi et du Travail présente une nouvelle stratégie visant à favoriser l'emploi des travailleurs étrangers, tout en soutenant celui des travailleurs locaux.

Visa D-4 : assouplissement concernant le niveau de langue

Le 5 mars 2026, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (MAFRA) présente un programme à l'objectif double : promouvoir la culture coréenne via la cuisine et former des cuisiniers étrangers via la création d'une école : la  Sura Academy. L'école devrait ouvrir au deuxième semestre de 2026. S'inspirant des modèles italiens et français, le gouvernement entend ouvrir une version « Premium » de l'école, pour former des talents culinaires. Ouverture de cette deuxième école prévue en 2027.

Pour encourager les inscriptions, le ministère a annoncé qu'il assouplirait les règles concernant la maîtrise de la langue coréenne. L'assouplissement vaut pour les demandes de visa D-4 (visa réservé aux stages, formations techniques non diplômantes, programmes intensifs pour apprendre le coréen).

Travailleurs qualifiés : lancement d'un nouveau programme pilote

Nouveau programme pilote en vue pour le visa E-7-3 (visa destiné aux travailleurs qualifiés). Objectif : attirer des talents étrangers dans les secteurs en tension, notamment dans l'industrie manufacturière. Ce programme pilote prévoit un quota annuel de 150 travailleurs qualifiés. 

De plus, les règles relatives au visa E-7-1 (professionnels hautement qualifiés) sont assouplies. Désormais, les diplômés en sciences et en ingénierie éligibles n'auront plus à justifier d'une année d'expérience professionnelle pour prétendre au visa. Pour rappel, le visa E-7 est réservé aux étrangers qualifiés dans un domaine spécifique. Leur activité professionnelle doit être enregistrée auprès du ministère de la Justice.

L'île de Jeju attire les travailleurs étrangers en workcation

Bien connue des amateurs de séries coréennes, la célèbre île de Jeju veut attirer les télétravailleurs en workaction. Les autorités locales ont proposé d'étendre l'exemption de visa de 30 à 90 jours pour les ressortissants des pays éligibles. Le projet doit cependant attendre l'approbation du gouvernement sud-coréen.

Sources :

Visas
Travailler
Travail
Corée du Sud
A propos de

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d’expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d’expatrié : choix du visa, études, recherche d’emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d’un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

Commentaires

Plus d'articles

Simplifiez votre installation avec nos Guides de l'expatrié

Services indispensables pour votre expatriation

Choisissez la meilleure assurance santé
Protégez votre santé lors de votre nouvelle vie à l'étranger.
Trouvez le bon déménageur
Facilitez votre installation avec un expert du déménagement international.
Ouvrez un compte bancaire adapté
Choisissez une banque adaptée à votre mobilité internationale.
Réalisez un bilan fiscal
Mesurez l'impact fiscal de votre mobilité internationale.