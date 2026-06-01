Beaucoup pensent que le plus difficile dans une expatriation à Maurice, c'est de décider de partir. En réalité, ce qui se révèle le plus complexe commence souvent après l'arrivée. Chaque année, des entrepreneurs et des familles qui avaient tout planifié découvrent que les démarches mauriciennes ont leurs propres règles et leurs propres délais. Ce guide est là pour que vous ne fassiez pas partie de ces cas.

Ce n'est ni une critique, ni un obstacle rédhibitoire. C'est une réalité que l'équipe de Magellan observe régulièrement. Car une expatriation réussie à Maurice, c'est avant tout une expatriation bien préparée.

Derrière chaque dossier que nous accompagnons, il y a rarement une simple recherche d'optimisation fiscale. Il y a le plus souvent une envie de reconstruire un cadre de vie, de donner un autre environnement à sa famille, ou de lancer un projet professionnel dans des conditions différentes.

Pourquoi Maurice ? Ce que les brochures ne disent pas

La vraie question n'est pas « est-ce que Maurice est une belle île ? ». La question est : est-ce une juridiction sérieuse, stable et adaptée à mon projet ? La réponse est OUI à condition de comprendre ce qu'elle implique réellement.

Maurice n'est pas un paradis fiscal opaque. C'est une juridiction propre, inscrite sur la liste blanche par l'OCDE, le GAFI et l'Union européenne, avec un système juridique inspiré du droit britannique et des institutions financières solides. C'est précisément ce qui la rend crédible pour les structures internationales sérieuses.

Ce qui attire concrètement les entrepreneurs et investisseurs internationaux :

Un taux d'imposition sur les sociétés de 15 %

Aucun droit de succession

Aucune retenue à la source sur les dividendes distribués

Plus de 40 conventions de non-double imposition (France, Royaume-Uni, Afrique du Sud...)

La possibilité pour un non-résident de détenir 100 % d'une société mauricienne, sans obligation de s'associer localement

Mais derrière ces avantages objectifs, il y a une autre dimension que les chiffres ne résument pas. Dans notre expérience, une expatriation à Maurice est rarement uniquement fiscale. Il y a une volonté de donner à ses enfants un environnement différent, de travailler à son propre rythme, de retrouver de l'espace, du temps, et une forme de sérénité que la vie en métropole avait progressivement effacée.

Ce que beaucoup de nos clients décrivent après leur première année à Maurice : ils ne regrettent pas leur pays d'origine. Ils regrettent parfois de ne pas être partis plus tôt.

Le permis de résidence : le premier choix et le plus souvent le premier piège

C'est la décision qui conditionne tout le reste : votre statut fiscal, votre structure juridique, votre éligibilité bancaire. Et c'est aussi la source d'erreurs la plus fréquente que nous observons chez les personnes qui arrivent à Maurice sans accompagnement.

Nous accompagnons régulièrement des entrepreneurs arrivant à Maurice avec un permis inadapté à leur situation réelle. Ce qu'ils pensaient être une formalité devient alors un obstacle concret : délais supplémentaires, restructuration du projet, parfois remise en cause de l'ensemble de la démarche.

Voici les principaux dispositifs disponibles et les profils auxquels ils s'adressent :

- Le Permis Investisseur : Destiné aux personnes créant ou reprenant une entreprise à Maurice. Adapté aux entrepreneurs développant une activité locale ou internationale depuis l'île, avec un seuil d'investissement à respecter.

- Le Permis Travailleur Indépendant (self-employed) : Conçu pour les freelances, consultants et prestataires qui facturent des clients étrangers depuis Maurice, sans créer de société ni employer de personnel. Idéal pour les développeurs, graphistes, consultants ou tout professionnel exerçant à son propre compte.

- Occupation Permit : Réservé aux professionnels recrutés par une entreprise mauricienne existante. Les conditions portent notamment sur un seuil de salaire minimum mensuel.

- Permis Retraité : Pour les personnes de plus de 50 ans souhaitant s'installer sans exercer d'activité professionnelle. Conditionné au virement mensuel d'un montant minimum sur un compte bancaire mauricien.

- Le Permis Dépendant : qui permet au conjoint et aux enfants du titulaire principal de résider légalement à Maurice.

Et pour terminer, le Golden Visa, dont l'introduction a été récemment annoncée par le gouvernement mauricien, constitue un nouveau dispositif de résidence à Maurice offrant davantage de flexibilité pour découvrir le pays, y vivre progressivement et envisager une installation plus durable, avec des conditions encore en cours de définition.

Le permis n'est pas un simple document administratif. C'est le fondement de toute votre installation : juridique, fiscale et bancaire. Un mauvais choix ici se répercute sur chaque étape qui suit, et se corrige toujours plus tard, plus lentement, et à un coût plus élevé.

Créer une société à Maurice : ce que « rapide » ne veut pas dire

Techniquement, une société peut être créée en quelques jours à Maurice. Mais dans notre expérience, la vitesse de création n'est pas le bon critère. Ce qui compte, c'est la cohérence entre la structure choisie, le permis obtenu et l'activité réellement exercée.

Les deux structures les plus utilisées par les non-résidents :

La Domestic Company (équivalent SARL/SAS) : pour les activités locales simples ou les structures sans dimension internationale.

La Global Business Company (GBC) : pour les opérations internationales, holdings, sociétés de conseil ou structures d'investissement transfrontalier et pour accéder aux conventions fiscales bilatérales. Sa gestion doit être assurée par une société de gestion agréée par la FSC.

Nous voyons régulièrement des clients ayant créé une Domestic Company alors que leur activité nécessitait une GBC et inversement, ce qui entraîne des contraintes bancaires ou l'impossibilité de bénéficier de certaines conventions fiscales.

Nous avons accompagné des entrepreneurs qui pensaient avoir « réglé » leur structure en quelques jours en ligne. Trois mois plus tard, ils revenaient vers nous avec un compte bancaire bloqué, un permis inadapté et une structure à reconfigurer.

Ce n'est pas une fatalité …c'est une préparation manquée.

L'ouverture bancaire est l'étape la plus sous-estimée du processus. Les banques mauriciennes appliquent des procédures KYC strictes : provenance des fonds, nature de l'activité, actionnariat, historique bancaire. Des entrepreneurs se retrouvent bloqués plusieurs semaines simplement parce qu'ils n'avaient pas préparé leur dossier documentaire en amont. Une liste précise de documents, constituée avant l'arrivée, change complètement l'expérience.

La qualité de vie : le facteur décisif que les chiffres ne capturent pas

On parle beaucoup de fiscalité, de structures juridiques, de permis. Mais dans la majorité des projets que nous accompagnons, la vraie raison du départ est ailleurs.

Elle est dans la volonté de donner à ses enfants un autre environnement. Dans l'envie de travailler différemment, à son propre rythme, sans deux heures de transport quotidiennes. Dans le besoin de retrouver de l'espace, du temps, et une forme de sérénité que la vie en métropole avait progressivement effacée.

Maurice offre concrètement ce que peu de destinations réunissent : un climat tropical agréable toute l'année, des écoles internationales bilingues reconnues (français et anglais), un système de santé avec des cliniques privées de bon niveau, une sécurité appréciée par les familles expatriées, et une richesse culturelle remarquable.

Le rythme de vie plus fluide, les temps de trajet réduits et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle sont les éléments les plus souvent cités par les expatriés installés depuis plus d'un an.

Checklist pratique : 8 questions à se poser honnêtement avant de partir

Chez Magellan, chaque accompagnement commence par un diagnostic complet de la situation du client avant de toucher à la moindre démarche. Ce n'est pas une formalité : c'est ce qui évite la majorité des erreurs décrites dans cet article.

Voici les 8 questions que nous posons systématiquement en première consultation. Ce sont aussi celles auxquelles vous devriez pouvoir répondre avant de partir :

Quel est mon statut réel ? Salarié détaché, indépendant, investisseur, retraité ? La réponse détermine le permis, la structure et l'ensemble de la démarche.

Salarié détaché, indépendant, investisseur, retraité ? La réponse détermine le permis, la structure et l'ensemble de la démarche. Ai-je vraiment besoin d'une société mauricienne ? Pas systématiquement. Si vous facturez depuis l'étranger, un simple statut de résident peut suffire.

Pas systématiquement. Si vous facturez depuis l'étranger, un simple statut de résident peut suffire. Quelle est ma situation fiscale dans mon pays d'origine ? Cette question doit être clarifiée avant le départ, JAMAIS après.

Cette question doit être clarifiée avant le départ, JAMAIS après. Mes documents sont-ils à jour et complets ? Passeport valide, acte de naissance, casier judiciaire apostillé, relevés bancaires des 3 à 6 derniers mois. Certains prennent du temps à obtenir.

Passeport valide, acte de naissance, casier judiciaire apostillé, relevés bancaires des 3 à 6 derniers mois. Certains prennent du temps à obtenir. Ai-je anticipé les délais ? De la décision à votre premier jour officiel à Maurice, comptez 3 à 6 mois minimum dans la plupart des cas.

De la décision à votre premier jour officiel à Maurice, comptez 3 à 6 mois minimum dans la plupart des cas. Ma famille m'accompagne-t-elle ? Permis dépendant pour le conjoint, inscriptions scolaires pour les enfants : chaque membre ajoute ses propres démarches spécifiques.

Permis dépendant pour le conjoint, inscriptions scolaires pour les enfants : chaque membre ajoute ses propres démarches spécifiques. Ai-je un logement de transition prévu ? Les premières semaines sont souvent entièrement dédiées aux démarches administratives. Un logement flexible évite beaucoup de stress.

Les premières semaines sont souvent entièrement dédiées aux démarches administratives. Un logement flexible évite beaucoup de stress. Ai-je identifié mes interlocuteurs locaux avant d'arriver ? Conseiller en expatriation, comptable, notaire : les trouver en urgence sur place est bien moins efficace qu'en amont.

Magellan est un Corporate Services Provider agréé comme Secrétaire Juridique auprès du registre du commerce mauricien. Nous accompagnons des entrepreneurs, des investisseurs et des familles de A à Z : choix et obtention du permis de résidence, création et gestion de sociétés, conformité administrative, et accompagnement lors de l'ouverture bancaire.

Notre valeur ajoutée n'est pas de faire les démarches à votre place. C'est de vous éviter de faire les mauvaises.

En conclusion, s'installer à Maurice, oui…mais pas sans préparation

Des centaines d'entrepreneurs, d'investisseurs et de familles s'installent chaque année à Maurice. Ceux qui vivent une transition sereine ont en commun une chose : ils ont anticipé les questions difficiles avant de partir, pas en arrivant.

Permis inadapté, structure mal choisie, dossier bancaire incomplet, fiscalité du pays d'origine non clarifiée : ces erreurs sont évitables. Elles ont toutes été faites par d'autres avant vous et elles se corrigent, mais toujours avec du temps, de l'énergie et des coûts supplémentaires.

Avant de lancer votre projet, avez-vous réellement validé votre permis, votre fiscalité et votre structure ?

Un mauvais choix au départ peut coûter plusieurs mois, parfois bien davantage. Magellan propose une première consultation GRATUITE et sans engagement pour analyser votre situation avant toute décision.

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