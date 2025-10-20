Le CV à l'épreuve de l'IA

Tout d'abord, commençons par rassurer les adeptes du CV original : il a toujours sa place sur le marché, pour peu que l'on sache s'adapter à la culture du pays étranger (toutes les formes de CV ne sont pas acceptées partout) et aux évolutions technologiques. La « révolution IA » a bouleversé les méthodes de recrutement. Les grandes entreprises sont de plus en plus nombreuses à déléguer tout ou partie du tri des CV à l'IA. Chez les petites et moyennes entreprises, on fonctionne encore beaucoup « à l'ancienne ». Question de budget, mais aussi, parfois, de choix.

Certaines entreprises communiquent ouvertement sur leur utilisation de l'IA. D'autres préfèrent taire l'information, car elle n'est pas toujours bien vue. En effet, de nombreuses voix accusent les logiciels de recrutement et de gestion de candidatures (ATS) de sélections discriminatoires. Par exemple, des ATS rejetteraient systématiquement les CV de candidates dans certains domaines (science, informatique...). D'autres rejetteraient les CV provenant de telle ou telle zone géographique. Des études ont effectivement montré qu'une IA mal paramétrée/entraînée peut faire les mauvais choix. Les entreprises ayant recours aux intelligences artificielles assurent d'effectuer un contrôle… aléatoire.

A lire également Recrutement des étrangers à Maurice : ce qui change

La première « rencontre » avec l'entreprise se faisant principalement via le CV, il est indispensable de l'optimiser de sorte à passer les filtres d'IA. Conseils pratiques. Vos nouveaux mots d'ordre : simplicité, clarté et précision.

Optez pour une mise en page simple

Si l'on encense les profils originaux (et encore, dans certains secteurs professionnels), les CV très originaux (CV vidéo, CV sous forme de livre, de dessin, etc.) sont loin d'être courants. On continue de privilégier les CV simples. C'est d'autant plus vrai dans les pays où la forme du CV est très codifiée. Pour optimiser votre CV, faites simple. Bannissez les mises en page trop originales, au risque que les ATS rejettent votre CV. Oubliez les dessins, les logos, les graphismes, les colonnes dans tous les sens, les puces compliquées… Même les encadrés peuvent freiner la lecture de votre CV par les algorithmes.

Utilisez les mots-clés adéquats

Si vous répondez à une offre d'emploi, intégrez les mots-clés de l'offre dans votre CV. Les ATS sont paramétrés pour les détecter, puisqu'ils fonctionnent comme un moteur, et donc, en se basant sur des mots-clés. Le conseil vaut aussi en cas de candidature spontanée. Ciblez les mots-clés utilisés par l'entreprise à laquelle vous postulez. Utilisez des termes pertinents. Allez à l'essentiel.

Organisez correctement votre CV

Les ATS aiment la simplicité, la cohérence et la structure. Ça tombe bien : le bon CV répond effectivement à ces principes. Bien organiser son CV, c'est permettre une lecture fluide, en diagonale, par le recruteur… N'oubliez pas qu'un humain risque tôt ou tard de lire votre CV ! Il doit pouvoir le faire sans se demander où commence le récit de vos expériences professionnelles et où s'arrête la liste de vos hobbies. Le temps manque. Personne ne s'épuisera à déchiffrer un CV mal structuré. C'est encore plus vrai pour les IAs, qui rejetteront un CV brouillon, mal aéré, trop fourni.

Bannissez les logos, le jargon, les acronymes et les abréviations

« Expert B2B et B2C, j'ai boosté le nouveau modèle M2M et obtenu +20 % de ROI » … Comprendre « business to business » (B2B), business to client (B2C), machine to machine (M2M) et retour sur investissement (ROI). Vous pensiez marquer des points en utilisant le jargon de votre sphère professionnelle. Au contraire, vos phrases sortent ampoulées et indéchiffrables, même pour une IA. De base, on déconseille la suraccumulation d'abréviations, d'acronymes et d'autres raccourcis. L'employeur étranger verra vos compétences au travers de votre CV. Truffer votre texte de formules ne vous rendra pas plus brillant. Ce principe général vaut également pour l'optimisation de votre CV face à l'IA. Privilégier la clarté, la simplicité et la précision.

Mettez clairement en valeur vos compétences

On le répète : les algorithmes aiment la clarté et la précision. Plutôt que d'évoquer la « belle réussite » de votre dernière mission, parlez concret : « augmentation des ventes de 30 % » ; « 3 500 clients supplémentaires sur l'année ». Faites le même effort concernant les langues : un « niveau intermédiaire » ne veut pas dire grand-chose. Avez-vous passé un examen qui certifie votre niveau ? Mettez-le en valeur. Écrivez clairement quels logiciels vous maîtrisez vraiment. Là encore, le recruteur appréciera tout autant votre effort de clarté et de précision. Cela évite les CV enjolivés, truffés d'informations vagues.

Envoyez votre CV dans un format lisible

Le PDF est votre meilleur ami, car il respecte votre mise en page. Vous êtes sûr que le recruteur recevra votre CV comme vous l'avez envoyé. Évitez le format image (ça ne fait pas très sérieux) et le format Word (votre mise en page pourrait en pâtir). De plus, les ATS ne lisent pas tous le format Word. Utilisez toujours un format PDF simple : n'exigez aucun mot de passe.

Testez gratuitement votre CV sur des sites spécialisés

Envie de tester votre CV optimisé ? Rendez-vous sur les sites dédiés gratuits, comme CVreader ou CVdesignr (en français, gratuit). CVcatcher est utilisé par de grands groupes français, comme Eiffage, Société Générale, Carrefour, AXA, ou BPCE. Pour tester votre CV en anglais, rendez-vous sur Jobscan, Resume Worded ou Live Career.

En résumé, tous les efforts faits pour passer les filtres de l'IA seront aussi bénéfiques pour taper dans l'œil du recruteur étranger. Car les conseils présentés sont avant tout des conseils de bon sens. Un CV clair, bien présenté, dans le bon format, avec des informations lisibles et précises, sera mieux vu qu'un CV brouillon ou trop chargé. Les expats veilleront à adapter ces conseils à leur situation, en fonction du pays dans lequel ils souhaitent travailler.