Ces pays en pénurie de travailleurs sociaux

Ils travaillent dans les organisations non gouvernementales (ONG), les associations, les organismes juridiques, les hôpitaux, les centres pénitentiaires, les établissements scolaires, les caisses de sécurité sociale, les mairies, les entreprises… Les travailleurs sociaux (ou assistants de service social) interviennent dans de nombreux secteurs. Mais les métiers du social souffrent souvent d'une mauvaise image. Conditions de travail difficiles, salaires faibles, missions dépassant le cadre contractuel, manque de reconnaissance…

En France, les métiers du social attirent peu. Le nombre d'étudiants dans cette filière a diminué depuis plus de 10 ans. Ils n'étaient que 53 300 en 2023 (chiffres de France métropolitaine et d'outre-mer). Les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) publiés le 20 mai 2025 confirment : malgré des besoins en main-d'œuvre toujours en hausse, le nombre de travailleurs sociaux n'était que de 1 135 000 en 2022.

Le manque de travailleurs sociaux se fait aussi sentir au Canada. Plusieurs provinces canadiennes sont frappées par les pénuries. La profession, listée dans la classification nationale des professions (CNP) sous le n° 41300, est éligible au programme Entrée express et aux programmes des candidats des provinces, notamment au Manitoba, en Nouvelle-Écosse ou en Saskatchewan. Au Québec, on compte 16 538 travailleurs sociaux au début de 2025. Il en manque au moins 3 000 pour combler les besoins de la province.

Les travailleurs sociaux manquent aussi en Australie, particulièrement dans le secteur de l'éducation. La profession figure sur la liste officielle des métiers en pénurie (nᵒ 272511). La Nouvelle-Zélande n'est pas en meilleure posture ; les pénuries se font surtout sentir dans le secteur de la santé. La pénurie de travailleurs sociaux touche également le Brésil, les États-Unis, l'Afrique du Sud ou encore l'Allemagne. Le problème est souvent le même : les pénuries sont bien là, mais les couples budgétaires freinent les recrutements. À Singapour, on estime qu'il faudra plus de 2 000 nouveaux travailleurs sociaux d'ici 2030.

Le travail social est-il un nouveau secteur porteur ?

Les expatriés et les candidats à l'expatriation pourraient y voir une nouvelle opportunité professionnelle. Mais la réalité montre que les pays en pénurie font face à des difficultés similaires. Les pénuries dans le secteur social s'expliquent tout d'abord par le vieillissement de la population. Il faut plus d'actifs pour travailler dans les maisons de retraite et les établissements de soins. Il faut plus de professionnels qualifiés pour accompagner les seniors dans leur quotidien à domicile ou dans leur séjour à l'hôpital.

En parallèle, la santé mentale est devenue un véritable sujet de société. Là encore, il faut davantage de personnels formés pour accompagner les personnes en difficulté. Les États sont également rappelés à l'ordre quant à leurs promesses en faveur des personnes en situation de handicap. Les enfants, par exemple, devraient pouvoir fréquenter une école tout en bénéficiant d'une assistance.

Or, tous ces défis s'inscrivent dans un contexte de crise économique sans fin et de coupes budgétaires. Les métiers du travail social sont souvent peu valorisés et peu rémunérateurs. Les perspectives de carrière ne sont pas toujours au rendez-vous. Pourtant, les travailleurs sociaux sont essentiels ; ils contribuent au bon fonctionnement de la société. Ils soutiennent les couples, assistent les personnes âgées et aident les enfants. Ils sont les premiers à demander davantage de reconnaissance et moins de « normes et de paperasse ».

C'est peut-être la dernière problématique de ce secteur professionnel : retrouver le sens du métier. Car en principe, les travailleurs sociaux sont en contact avec les personnes. Ils exercent un métier de l'humain. Mais selon eux, l'évolution de leur métier réduit progressivement ce contact humain. Les travailleurs passent plus de temps à éplucher les nouvelles normes et à gérer la paperasse qu'à être aux côtés de la personne. Rendre son sens au secteur d'activité serait un pas vers plus de reconnaissance et plus d'attractivité. Pour les travailleurs étrangers expérimentés, des opportunités réelles sont à saisir dans les pays proposant des voies d'immigration réservées aux travailleurs sociaux qualifiés.