13,90 euros brut de l'heure à partir du 1ᵉʳ janvier 2026. C'est le nouveau montant du salaire minimum allemand. Auparavant, il était de 12,82 euros brut de l'heure. Il passera à 14,60 euros au 1ᵉʳ janvier 2027. En effet, la recommandation de la commission indépendante table sur une hausse du salaire minimum étalée sur deux ans (commission réunie en juin 2025, composée de représentants des salariés et des employeurs). Soit : 13,9 % de hausse en deux ans. On rappelle que le salaire minimum allemand n'a été créé qu'en 2015, sous Merkel, avec un salaire horaire de 8,50 euros brut. Le salaire minimum augmente sous le gouvernement Scholz (+22 % de hausse).

À quoi doivent s'attendre les travailleurs étrangers ? Comme les locaux, ils bénéficieront de l'augmentation du salaire minimum. En Allemagne, environ 6 millions de personnes sont au SMIC (salaire minimum). On estime que la nouvelle hausse coûtera 2,2 milliards d'euros en 2026, et 3,4 milliards d'euros en 2027. D'après le gouvernement, cette hausse ne devrait pas conduire à une hausse du chômage. L'étalement sur deux ans devrait permettre aux entreprises de mieux répartir la hausse des coûts.





