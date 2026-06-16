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Nouvelle-Zélande : nouvelles exigences d'anglais pour les visas

Actualités 2 min de lecture
travailler en Nouvelle Zelande© wirestock / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

Depuis le 1er juin, de nouvelles règles s'appliquent à certains travailleurs étrangers en Nouvelle-Zélande. Objectifs du gouvernement : favoriser l'intégration des étrangers et lutter contre les abus des employeurs.

À découvrir dans cet article
  1. Nouvelles exigences en anglais : les visas concernés
  2. Exemptions
  3. Impact de la réforme sur les travailleurs étrangers

Nouvelles exigences en anglais : les visas concernés

Les candidats à l'expatriation postulant pour un visa de travail pour employeur accrédité (AEWV) afin d'occuper un poste de niveau de compétence 3 figurant sur la classification officielle (ANZSCO) ou la liste nationale des emplois (NOL) doivent désormais répondre à certaines exigences concernant la maîtrise de l'anglais. Avant la réforme, seuls les candidats aux postes de compétence 4 et 5 devaient prouver que leur niveau d'anglais atteint au moins le minimum exigé par l'État.

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Exemptions

Ne sont pas concernés par la réforme :

  • Les travailleurs possédant déjà un AEWV (la loi n'est pas rétroactive)
  • Les expatriés postulant pour un visa saisonnier « main-d'oeuvre mondiale ».
  • Les étrangers demandant un visa saisonnier « pic d'activité »
  • Les travailleurs demandant un changement de poste.

Impact de la réforme sur les travailleurs étrangers

L'exécutif met en place une période de transition pour éviter tout impact négatif sur les visas des travailleurs étrangers concernés par les nouvelles exigences de langue. Les expatriés possédant un AEWV valide jusqu'au 1er décembre 2026 au plus tard n'auront pas besoin de satisfaire à la nouvelle exigence pour demander un nouveau visa AEWV de compétence 3. Sont également exemptés les expatriés ayant déjà prouvé leur niveau d'anglais lors d'une précédente demande d'AEWV.

Les entreprises recrutant des expatriés sont appelées à vite se préparer aux nouvelles exigences en matière de langue et à adapter leurs recrutements en fonction de ce nouveau critère. Les candidats à l'expatriation sont également invités à vérifier qu'ils ont bien le niveau d'anglais minimal requis et à effectuer les tests de langue adéquats avant de postuler.

Liens utiles :

Gouvernement néo-zélandais : niveau minimal exigé concernant la maîtrise de l'anglais

Liste verte : rechercher un métier demandé en Nouvelle-Zélande

Sources :

Travailler
Visas
travail
Nouvelle Zélande
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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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