Les candidats à l'expatriation postulant pour un visa de travail pour employeur accrédité ( AEWV ) afin d'occuper un poste de niveau de compétence 3 figurant sur la classification officielle ( ANZSCO ) ou la liste nationale des emplois ( NOL ) doivent désormais répondre à certaines exigences concernant la maîtrise de l'anglais. Avant la réforme, seuls les candidats aux postes de compétence 4 et 5 devaient prouver que leur niveau d'anglais atteint au moins le minimum exigé par l'État.

Exemptions

Ne sont pas concernés par la réforme :

Les travailleurs possédant déjà un AEWV (la loi n'est pas rétroactive)

Les expatriés postulant pour un visa saisonnier « main-d'oeuvre mondiale ».

Les étrangers demandant un visa saisonnier « pic d'activité »

Les travailleurs demandant un changement de poste.

Impact de la réforme sur les travailleurs étrangers

L'exécutif met en place une période de transition pour éviter tout impact négatif sur les visas des travailleurs étrangers concernés par les nouvelles exigences de langue. Les expatriés possédant un AEWV valide jusqu'au 1er décembre 2026 au plus tard n'auront pas besoin de satisfaire à la nouvelle exigence pour demander un nouveau visa AEWV de compétence 3. Sont également exemptés les expatriés ayant déjà prouvé leur niveau d'anglais lors d'une précédente demande d'AEWV.

Les entreprises recrutant des expatriés sont appelées à vite se préparer aux nouvelles exigences en matière de langue et à adapter leurs recrutements en fonction de ce nouveau critère. Les candidats à l'expatriation sont également invités à vérifier qu'ils ont bien le niveau d'anglais minimal requis et à effectuer les tests de langue adéquats avant de postuler.

Liens utiles :

Gouvernement néo-zélandais : niveau minimal exigé concernant la maîtrise de l'anglais

Liste verte : rechercher un métier demandé en Nouvelle-Zélande