Fort de plusieurs années d'expérience dans le secteur technologique, Benoît Debellaire est revenu à Maurice avec une ambition : simplifier la gestion quotidienne des entreprises locales. En 2020, il fonde B-Wi, puis développe BoS, une plateforme mauricienne qui centralise les principaux outils de gestion et automatise les tâches administratives. Dans cette interview, il revient sur son parcours entrepreneurial, les défis rencontrés et le rôle que le numérique et l'intelligence artificielle peuvent jouer dans l'avenir des entreprises mauriciennes.

Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer comment a débuté votre aventure entrepreneuriale à Maurice ? Je m'appelle Benoît Debellaire et je suis le fondateur et directeur de B-Wi (Business With Innovation). Mon parcours d'entrepreneur a commencé en 2020, dans un contexte mondial particulièrement difficile, marqué par la crise de la COVID-19. Après de nombreuses années passées dans le secteur des technologies, aussi bien à Maurice qu'à l'étranger, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer au pays et de bâtir quelque chose qui m'appartienne. Ce qui m'a motivé, c'est de voir à quel point de nombreux entrepreneurs et petites entreprises étaient accaparés par la paperasse, les processus manuels et le manque d'outils numériques. J'ai eu la conviction qu'il était possible de simplifier leur quotidien et de leur permettre de se concentrer sur le développement de leur activité, plutôt que de passer leur temps à gérer l'administratif. C'est avec cette vision que j'ai créé B-Wi, avant de développer BoS (Business Office Solutions), une plateforme de gestion d'entreprise 100 % mauricienne, conçue pour accompagner les entrepreneurs locaux. Le chemin n'a pas toujours été simple, mais chaque obstacle a renforcé ma détermination à concevoir des solutions qui changent réellement la donne pour les entreprises à Maurice. Aujourd'hui, je suis fier de contribuer à la transformation numérique de notre pays et d'accompagner les entrepreneurs grâce à des outils concrets qui leur permettent de gagner du temps, de travailler plus intelligemment et de se développer en toute confiance. À lire également Entreprendre à Maurice : Aymeric de Guerre mise sur l'IA et l'innovation

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Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer B-Wi, et quel manque cherchiez-vous à combler sur le marché mauricien ? Ce qui m'a inspiré à créer B-Wi, c'est d'avoir observé l'investissement considérable que les entrepreneurs consacrent chaque jour à leur activité. La plupart des chefs d'entreprise sont passionnés par ce qu'ils font, mais ils passent souvent trop de temps à gérer la paperasse, l'administration et des systèmes qui ne communiquent pas entre eux. J'étais convaincu qu'il devait exister une façon plus simple de faire les choses. Je voulais créer des solutions qui facilitent le quotidien des entrepreneurs et leur laissent davantage de temps pour se consacrer à leurs clients, à leurs équipes et au développement de leur activité. J'avais également la conviction que Maurice avait besoin de solutions numériques développées localement, par des personnes qui comprennent vraiment les réalités et les enjeux de notre marché. Cette vision est devenue le fondement de B-Wi, puis de BoS : une plateforme conçue pour aider les entreprises à embrasser la digitalisation de manière simple et concrète.

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Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une solution locale plutôt que de vous appuyer sur des logiciels internationaux ? Ce qui m'a motivé, c'est la conviction que les entreprises mauriciennes méritent des solutions conçues autour de leur réalité. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé avec de nombreuses technologies internationales et, si elles offrent des fonctionnalités remarquables, elles ne sont pas toujours adaptées aux besoins des entrepreneurs locaux. Je voulais créer quelque chose de plus proche des personnes qui l'utiliseraient au quotidien : une solution simple, pratique, soutenue par une équipe locale qui comprend les défis auxquels font face les entreprises à Maurice. BoS est né de cette vision. Au-delà de la technologie elle-même, il s'agit d'aider les entrepreneurs à gagner du temps, à travailler plus efficacement et à avoir la certitude d'être accompagnés par un partenaire qui comprend leur réalité. En tant qu'entrepreneur mauricien, je suis également fier de contribuer à l'innovation locale et de démontrer que des solutions de classe mondiale peuvent être développées ici même, à Maurice. À lire également Entreprendre à Maurice : les réalités du marché pour les expatriés L'entrepreneuriat s'accompagne inévitablement de défis. Quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés lors du lancement de votre entreprise ? Le plus grand défi était sans doute l'incertitude. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, rien n'est garanti. On investit son temps, son énergie et ses ressources dans un projet auquel on croit profondément, sans savoir exactement ce que l'avenir nous réserve. Instaurer la confiance a également représenté un défi de taille. En tant que nouvelle entreprise, nous devions démontrer notre expertise et convaincre nos clients que nous pouvions être un partenaire fiable à long terme. Des défis financiers et opérationnels se sont également posés, notamment lors du développement de nos propres solutions technologiques. Mais j'ai toujours été convaincu que ces obstacles font partie intégrante du parcours entrepreneurial. Ils forgent la résilience, la capacité d'adaptation et la patience. Avec le recul, je réalise que ces épreuves ont façonné à la fois l'entreprise et l'homme que je suis devenu. Elles ont renforcé ma conviction que la détermination, le travail et une vision claire permettent de transformer les obstacles en de véritables tremplins. Comment le paysage numérique à Maurice a-t-il évolué depuis la création de votre entreprise ? Depuis 2020, la digitalisation a connu une accélération significative à Maurice. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à reconnaître que la technologie n'est plus un luxe, mais une nécessité. On observe une adoption croissante des solutions en nuage, des applications mobiles, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, à mesure que les entreprises cherchent à gagner en efficacité et à améliorer leur productivité. Un autre changement positif est la confiance croissante accordée aux solutions développées localement. De plus en plus d'entreprises sont prêtes à collaborer avec des prestataires technologiques mauriciens, qui comprennent les réalités du marché local. Cette évolution ouvre des perspectives passionnantes en matière d'innovation et contribue à renforcer l'écosystème numérique de Maurice. À lire également Vivre à l'île Maurice : Ce que les mythes ne vous disent pas sur la réalité des affaires

Selon vous, pourquoi la transformation numérique n'est-elle plus une option pour les entreprises à Maurice ? Dans l'environnement des affaires d'aujourd'hui, la transformation numérique n'est plus un luxe ; c'est une nécessité. Les marchés évoluent plus vite, les attentes des clients sont plus élevées et la concurrence est plus intense que jamais. Les entreprises qui continuent de s'appuyer sur des processus manuels consacrent souvent trop de temps à l'administration au détriment du développement et du service client. La digitalisation permet aux entreprises de gagner en efficacité, de réduire les erreurs, d'améliorer la communication et de mieux maîtriser leurs opérations. Elle fournit également des données précieuses qui favorisent une prise de décision plus rapide et mieux éclairée. Pour les entreprises mauriciennes, la transformation numérique ne consiste pas simplement à adopter de nouvelles technologies. Il s'agit de rester compétitives, d'offrir de meilleures expériences à leurs clients et de se préparer à l'avenir dans un monde en mutation rapide. Maurice s'affirme de plus en plus comme un hub numérique et d'innovation. Quel rôle voyez-vous pour les entreprises technologiques locales dans cette transformation ? Je suis convaincu que les entreprises technologiques locales seront l'un des principaux moteurs du futur numérique de Maurice. Nous bénéficions d'un avantage unique : nous comprenons les défis auxquels les entreprises mauriciennes font face, car nous les vivons nous-mêmes. Cela nous permet de créer des solutions concrètes qui répondent directement aux besoins de notre marché. Les entreprises technologiques locales ne se contentent pas de développer des logiciels ; elles créent des opportunités, encouragent l'innovation et aident les entreprises à gagner en efficacité et en compétitivité. Elles inspirent également une nouvelle génération d'entrepreneurs et de professionnels du numérique. Je crois fermement que Maurice dispose de tous les ingrédients nécessaires pour s'imposer comme un hub numérique et d'innovation reconnu : les talents, la créativité, l'ambition et une position géographique stratégique. En soutenant l'innovation locale et en favorisant la collaboration, nous pouvons bâtir des solutions qui auront un impact réel, aussi bien à Maurice qu'au-delà de nos frontières. Pensez-vous que les entreprises mauriciennes sont prêtes à adopter des outils numériques plus avancés et des solutions d'automatisation ? Je pense que la réponse est à la fois oui et non. De nombreuses entreprises mauriciennes comprennent l'importance de la digitalisation et cherchent activement à améliorer leur efficacité grâce aux technologies et à l'automatisation. Certaines organisations restent toutefois hésitantes, en raison de préoccupations liées aux coûts, à la complexité ou à la gestion du changement. La bonne nouvelle, c'est que les mentalités évoluent. Les chefs d'entreprise prennent de plus en plus conscience des bénéfices des outils numériques et recherchent des solutions concrètes qui apportent une réelle valeur ajoutée. C'est là que des entreprises comme B-Wi jouent un rôle essentiel. Notre objectif n'est pas simplement de fournir de la technologie, mais d'accompagner les entreprises tout au long de leur parcours de transformation numérique et de les aider à adopter des solutions à un rythme adapté à leurs besoins et à leur réalité. En définitive, la transformation numérique ne se résume pas à la technologie ; elle consiste à aider les personnes à travailler plus intelligemment, à s'adapter au changement et à préparer leur entreprise à l'avenir.

Dans quelle mesure est-il important pour Maurice de développer ses propres solutions technologiques locales plutôt que de dépendre entièrement de systèmes importés ? Je crois qu'il est primordial pour Maurice de continuer à développer ses propres solutions technologiques, tout en tirant parti des innovations internationales. Les entreprises technologiques locales connaissent les réalités, les réglementations et les défis du marché mauricien, ce qui leur permet de concevoir des solutions plus pertinentes et mieux adaptées aux besoins des entreprises locales. Développer la technologie localement contribue également à créer des emplois qualifiés, à stimuler l'innovation et à préserver des compétences précieuses au sein du pays. Cela renforce notre écosystème numérique et contribue à la croissance de l'économie mauricienne. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille renoncer totalement aux solutions internationales. L'approche idéale consiste à combiner les technologies mondiales à l'expertise locale. En investissant dans l'innovation mauricienne tout en restant ouvert à la collaboration internationale, Maurice peut se construire un avenir numérique plus solide, plus compétitif et plus résilient.

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