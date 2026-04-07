S'expatrier dans un pays heureux : ce que disent les habitants

Pour rappel, le World Happiness Report dresse chaque année une cartographie du bonheur. Pendant 3 ans, Gallup, Oxford Wellbeing Research et le SDSN (Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies) comparent les PIB, l'espérance de vie et le taux de corruption de 140 pays. D'autres critères entrent en compte : l'influence des réseaux sociaux, le bien-être des adolescents, la perception de la générosité ou de la liberté, par exemple. Le rapport fait également appel aux témoignages des habitants des États concernés. Ne sont-ils pas les plus à même de répondre à cette question du bonheur ?

Ainsi, ils sont nombreux à vanter les mérites de la Finlande. Bon système de santé et d'éducation, lien social, tranquillité, sûreté… la forte pression fiscale est perçue comme un « mal nécessaire » pour financer des services de qualité. Les expatriés ne s'y sont pas trompés et classent aussi la Finlande parmi les meilleures destinations pour vivre à l'étranger. Les mêmes atouts ont propulsé l'Islande au rang de 2e pays le plus heureux du monde en 2026 (une première depuis 2014). L'Islande prend la place du Danemark, habitué du top 4 des pays les plus heureux du monde. Le bonheur, locaux et étrangers résidant au Danemark le trouvent dans les choses simples du quotidien : se promener dans des rues propres, avoir confiance en l'autre, sentir que tous participent à la vitalité du quartier, de la ville (activités dans le quartier, actions solidaires, etc.)

Et le Costa Rica ? Le World Happiness Report relève les grandes avancées du pays, notamment en matière de soutien social. Les habitants, eux, soulignent l'importance du vivre ensemble, de la solidarité et de la communauté. Les expatriés approuvent, à commencer par les nomades numériques, qui apprécient « l'esprit famille » des locaux.

S'expatrier au pays du bonheur : les atouts du Costa Rica

Depuis quelques années, le Costa Rica figure régulièrement parmi les meilleurs pays pour s'expatrier. L'année 2026 ne déroge pas à la règle et classe le pays d'Amérique centrale parmi les meilleures destinations d'expatriation.

S'expatrier au Costa Rica avec un visa nomade numérique

Lancé par le gouvernement en 2021 et en vigueur depuis 2022, le visa nomade numérique du Costa Rica (ou nomade digital) a rapidement gagné la faveur des étrangers travailleurs à distance ou entrepreneurs. Il permet de séjourner un an sur le territoire (renouvelable une fois), sous réserve de gagner au moins 3 000 dollars par mois, et de travailler pour des entreprises étrangères. Les frais de visa s'élèvent à 100 dollars.

Les nomades numériques bénéficient d'avantages non négligeables : pas de frais de douane liés à l'importation de leur matériel de travail (équipement informatique, photo, etc.), pas d'impôt sur le revenu, possibilité d'ouvrir un compte bancaire (un plus pour qui souhaite, par la suite, s'établir durablement au Costa Rica)… Mais ces raisons sont loin derrière celles qui les poussent à choisir le Costa Rica. La chaleur et la solidarité des locaux marquent les expats. Ils sont aussi nombreux à souligner la richesse de la culture et la diversité du patrimoine et des paysages.

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Travailler et vivre au Costa Rica

Envie de s'établir durablement au Costa Rica ? L'entreprise peut s'avérer difficile, mais pas impossible. Sans surprise, obtenir un visa de travail sera plus aisé pour les expatriés hautement qualifiés. S'il existe plusieurs sites internet (Glassdoor, LinkedIn…) proposant des emplois pour les expats parlant anglais, maîtriser l'espagnol est plus que recommandé. Car l'espagnol est la langue officielle du Costa Rica. L'étranger souhaitant immigrer durablement a donc tout intérêt à apprendre la langue. Quant à l'anglais, il figure comme la 2e langue la plus parlée au Costa Rica : plus précisément, il s'agit de l'anglais créole.

Même si l'anglais américain est également très bien compris (le Costa Rica est une terre d'immigration, accueillant de nombreux ressortissants étrangers), apprendre la langue officielle et les langues les plus parlées facilitera l'intégration et augmentera les chances d'obtenir un emploi. La Tech (informatique, création de logiciels, cybersécurité…), la santé, le tourisme, l'éducation font partie des secteurs qui recrutent. Les expatriés qualifiés peuvent aussi se tourner vers les organisations internationales ayant leur siège au Costa Rica (généralement, à San José, la capitale). Développer son réseau avant l'expatriation permettra d'assurer l'insertion professionnelle.

Le Costa Rica est bien sûr accessible aux familles. Côté éducation, plusieurs options existent : école locale (enseignement en espagnol), internationale, établissements publics ou privés. Les enfants ne parlant pas espagnol pourront s'orienter vers une école internationale proposant un enseignement bilingue.

Prendre sa retraite au Costa Rica

Apprécié des nomades numériques et des travailleurs étrangers, le Costa Rica est également plébiscité par les retraités. Paysages de rêve, climat agréable, infrastructures et système de santé de qualité… Tamarindo, Quepos, Puerto Viejo, San José, Escazú, Grecia, Athenas, ou encore Cartago font partie des meilleures villes où prendre sa retraite. À noter que ces villes sont tout aussi recommandées pour s'expatrier en famille.

Les retraités souhaitant s'expatrier au Costa Rica peuvent opter pour le Pensionado visa. Ce visa temporaire (2 ans) est renouvelable et peut rendre éligible à la demande de résidence permanente. Il est ouvert aux expatriés bénéficiaires d'une pension de retraite d'au moins 1 000 dollars par mois. Le Pensionado visa est l'option privilégiée par les expatriés retraités qui souhaitent une résidence durable au Costa Rica.

Une qualité de vie incomparable

La culture costaricaine invite à embrasser la philosophie du « Pura Vida » (vie pure). Véritable art de vivre, le Pura Vida fait partie du quotidien et prend toute sa place dans cette vie communautaire appréciée des locaux. Le temps libre est précieux, et les locaux l'ont bien compris. Leur mode de vie appelle à se reconnecter aux autres (la communauté) et à la nature : la détente est meilleure si l'on peut se promener dans la forêt, arpenter les parcs et les jardins… Le Costa Rica regorge de paysages luxuriants, parfaits pour se détendre. Les loisirs et les activités culturelles ne sont pas en reste. Les expatriés sont les premiers à apprécier cet art de vivre, où la communauté revêt toute son importance. Préserver le lien social, faciliter l'intégration. Le Costa Rica mérite bien de figurer parmi les pays les plus heureux du monde.

Si vous souhaitez vous aussi profiter de la Pura Vida, que ce soit pour le travail, les études ou la retraite, découvrez sans plus tarder notre guide Vivre au Costa Rica ! On vous donne toutes les clés pour préparer et vivre sereinement votre expatriation dans l'un des pays les plus heureux au monde.