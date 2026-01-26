Des candidatures issues de 80 pays

Pour cette édition 2026, 291 candidatures ont été déposées par 202 établissements, répartis dans 80 pays. Ces candidatures reflètent la diversité des projets conduits au sein du réseau et l'implication des communautés éducatives locales.

La cérémonie, placée sous le haut patronage du Président de la République, est organisée avec le soutien de neuf parrains et de plus de 80 partenaires.

Ouverture du jury du public

Le public est invité à participer au processus de sélection en intégrant le jury du public, dans la limite de 1 000 participants. Ce jury est chargé de désigner le lauréat de la Palme de l'Engagement associatif, parrainée par la Banque Transatlantique.

Cette distinction récompense des actions visant à renforcer la cohésion au sein des communautés éducatives et à favoriser la participation collective.

Les membres du jury du public devront examiner quatre projets finalistes, présélectionnés par les jurys de zone. L'évaluation est estimée à 30 minutes. Chaque candidature comprend une vidéo de présentation de deux minutes maximum et un dossier descriptif. Les contenus seront accessibles en ligne à compter du 3 février 2026.

Les inscriptions au jury du public sont ouvertes jusqu'au 2 février 2026, ou jusqu'à ce que le quota de participants soit atteint, via ce lien.

La cérémonie des récompenses

Les lauréats et finalistes des Palmes de l'EFE seront annoncés lors de la cérémonie du 5 mars 2026. L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de ReflexeS.

Les préinscriptions pour assister à la cérémonie sont ouvertes à l'adresse suivante :

https://www.reflexe-s.com/palmes-efe/ceremonie-2026