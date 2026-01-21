Le rapport compare 44 programmes de visas de retraite et de revenus passifs à travers le monde. Ils sont évalués à partir de 20 indicateurs regroupés en six sous-indices, parmi lesquels la facilité des démarches administratives, la fiscalité, la qualité de vie, la sécurité, la stabilité politique et les perspectives d'intégration à long terme. Maurice se distingue particulièrement sur plusieurs de ces critères, ce qui lui permet de s'imposer comme une alternative crédible aux destinations européennes traditionnelles.

Un cadre de résidence pensé pour les retraités étrangers

Pour attirer les retraités non citoyens, les autorités mauriciennes ont mis en place le Retired Non-Citizen Residence Permit, un dispositif spécifiquement destiné aux personnes âgées de 50 ans et plus. Ce permis permet de résider légalement à Maurice à long terme, à condition de satisfaire à certaines conditions financières.

Le demandeur doit justifier d'un revenu mensuel ou d'une pension d'au moins 1 500 USD, soit 18 000 USD par an, montant qui doit être transféré sur un compte bancaire mauricien. Une fois la demande approuvée, un permis de résidence de 10 ans, renouvelable, est délivré.

Ce statut autorise également l'inclusion des personnes à charge, notamment le conjoint ou partenaire légal et les enfants à charge, l'investissement dans des projets immobiliers approuvés ou dans certaines activités économiques, sans accès au marché de l'emploi salarié, ainsi qu'une résidence légale et stable, distincte du régime de sécurité sociale local.

A lire également Expatriation à Maurice : votre guide de survie indispensable

Une fiscalité simple et attractive

L'un des principaux atouts du programme mauricien réside dans son régime fiscal territorial. Les revenus de source étrangère transférés à Maurice ne sont généralement pas imposés, ce qui constitue un avantage majeur pour les retraités percevant une pension à l'étranger. Le pays ne prélève pas non plus d'impôt sur la fortune ni de droits de succession, ce qui renforce son attractivité fiscale.

Ces éléments, combinés à un environnement politique stable et à un niveau de sécurité élevé, expliquent l'intérêt croissant des retraités européens pour Maurice, en particulier des ressortissants français.

Une tendance mondiale en pleine évolution

Le Global Retirement Report 2025 met en évidence une évolution profonde des parcours de retraite à l'international. Si l'Europe et les Amériques concentrent encore plus des deux tiers des programmes existants, de plus en plus de pays d'Asie et d'Afrique proposent désormais des dispositifs clairs et accessibles, offrant une diversité de choix inédite aux retraités du monde entier.

Plus de 70 % des programmes analysés obtiennent des scores supérieurs à la moyenne en matière de qualité de vie, notamment pour les soins de santé, l'environnement et le bien-être général. La sécurité et l'intégration à long terme deviennent également des critères centraux : la majorité des pays proposent aujourd'hui des voies claires vers la résidence permanente, voire la citoyenneté, tout en autorisant la double nationalité.

La réunification familiale occupe aussi une place importante dans ces dispositifs, avec une ouverture croissante à des modèles de vie multigénérationnels.

Maurice dans le top 10 mondial

Dans l'édition 2025 du classement, le Portugal arrive en tête, suivi de l'île Maurice, puis de l'Espagne. Le top 10 comprend également l'Uruguay, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie, Malte, la Lettonie et le Chili. Ces pays se distinguent par la cohérence et la solidité de leurs programmes de retraite internationale.

À Maurice, le dispositif est administré par l'Economic Development Board (EDB), qui dispose d'une unité dédiée à l'accompagnement des retraités étrangers. Selon les tendances observées, le nombre de demandes continue d'augmenter, confirmant l'attrait durable du pays pour une retraite à l'étranger, stable et structurée.

Pour en savoir plus sur la retraite et les programmes accessibles aux étrangers, téléchargez gratuitement le guide de l'expatrié à Maurice 2026.