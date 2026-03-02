Nord, Ouest… et maintenant Sud : la nouvelle équation des expats

Ce n'est pas un secret : le Nord et l'Ouest restent les zones les plus « classiques » pour une installation à Maurice. Plus de commerces, de bars, de restaurants, de clubs de sport, d'écoles privées, de résidences sécurisées… Bref, un côté « tout à portée de main » très rassurant au début.

Mais après quelque temps, certains expats commencent à chercher autre chose : un environnement plus calme, moins de bouchons, plus de verdure et une vraie immersion dans la vie mauricienne.

Quand on parle du « Sud » de Maurice, on parle en réalité de plusieurs Suds très différents, avec des ambiances, des modes de vie et des profils d'expats qui n'ont parfois rien à voir entre eux.

D'un côté, le Sud-Est, autour de Mahébourg, Blue Bay ou encore Pointe d'Esny, attire de plus en plus d'expatriés pour son équilibre entre vie locale, accessibilité et douceur de vivre.

De l'autre, le Sud-Ouest, de Bel Ombre au Morne, séduit une population plus spécifique : amateurs de nature brute, de sports nautiques et de grands espaces.

Il existe aussi un Sud plus rustique et plus sauvage encore, autour de Souillac et Rivière des Galets. La région est typique, avec des villages de pêcheurs, des falaises, des champs de canne à sucre à perte de vue et une côte encore très préservée. Un Sud magnifique, mais qui reste peu choisi par les expats, car plus isolé, moins pratique au quotidien et très éloigné des infrastructures.



Aujourd'hui, le Sud-Est attire une nouvelle génération d'expats qui ne recherchent pas forcément la vie nocturne ni les infrastructures, mais plutôt un quotidien plus doux et plus simple. C'est le cas de Cynthia et David, installés à Mahébourg. « On a longtemps vécu en région parisienne avec mon mari. Quand on a décidé de faire des enfants, on se s'imaginait pas dans une vie citadine. Alors on est parti vivre à Aix-en-Provence, près de Marseille. C'était pour nous le bon compromis. Et puis après 4 ans, l'envie de tenter l'aventure à l'étranger s'est fait sentir. Comme on a la chance de pouvoir travailler partout, on s'est lancé. Maurice cochait pas mal de cases. Sur Internet, on voyait que le Nord était la zone privilégiée des expats. Mais on préférait se faire notre propre idée. Alors à notre arrivée, on a passé un peu de temps dans chaque zone de l'île. On a choisi le Sud parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus calme et moins urbanisé. Le Nord nous rappelle un peu la Côte d'Azur. On ne voyait pas l'intérêt de venir ici pour se retrouver entourés de plein d'expats et pour aller faire nos courses au Super U. On voulait sortir de notre zone de confort et se fondre dans le décor. Aujourd'hui, on ne regrette absolument rien. On se sent plus alignés avec ce qu'on voulait vraiment. »

L'appel de l'authentique : villages, marchés et vie locale

À Mahébourg, ancienne capitale de l'île, l'ambiance est très différente de celle de Grand Baie : plus populaire et plus créole. On y trouve un marché vivant le lundi, une promenade en bord de mer, de petites boutiques, des snacks typiques et une vie locale très présente.

Dans les villages comme Baie du Cap, Souillac ou Rivière des Galets, on est encore dans le Maurice, version vraie. Peu d'expats s'installent dans ces villages, mais ceux qui franchissent le pas parlent d'un sentiment fort de proximité avec la culture locale : on ne vit pas « à côté » des Mauriciens, on vit vraiment avec eux.

Éléonore, installée à Bel Ombre depuis trois ans, nous raconte : « Vivre dans le Sud, c'était une évidence pour moi. Je n'ai jamais hésité avec une autre région. Aujourd'hui, 95% de mes amis sont Mauriciens. Et je suis vraiment fière de ça ! Je parle créole ; je me sens intégrée. Dommage qu'on ne puisse pas demander la nationalité mauricienne parce que je me sens vraiment d'ici maintenant. J'ai le sentiment d'être vraiment à ma place. Je ne suis pas une expatriée en transit ; j'ai choisi de m'ancrer vraiment ici. Et je ne me vois nulle part ailleurs. »

Mer turquoise, montagnes et « Wild South » : la team nature est servie

Le Sud de Maurice, c'est ce qu'on appelle parfois le « Wild South » : une côte plus sauvage, moins linéaire, avec des falaises, de grandes vagues et quelques-uns des plus beaux panoramas de l'île.

En vrac, vous avez :

– la route côtière entre Bel Ombre et Baie du Cap, souvent citée comme l'une des plus belles de l'île.

– le Morne qui se détache sur l'horizon

– des plages moins fréquentées

– les falaises de Gris-Gris, les rochers battus par les vagues, les sentiers de balade

– l'intérieur des terres avec des plantations de thé et de canne et une nature omniprésente.

C'est un paradis pour ceux qui aiment marcher, randonner, rouler en voiture, juste « pour voir les paysages », ou s'arrêter au hasard d'une plage pour regarder les vagues. On est loin du Maurice 100 % lagon plat / transat / cocktail. Dans le Sud, il y a du relief, du vent et du mouvement

Frédéric, installé au Morne, nous raconte pourquoi il a choisi cet endroit : « Il y a quelques années, je suis venu rendre visite à un ami qui vit ici et qui est prof de kite surf. Je suis atteint de la maladie de Parkinson. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. J'ai adoré. Mais le plus fou, c'est que je me suis rendu compte que mes tremblements disparaissent complètement dès que je suis sur la planche. Je ne l'explique pas. Mais c'est miraculeux. Et maintenant je suis accro à ce sport qui me permet d'avoir du répit face à la maladie. Pendant 2 ans, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Je venais kiter ici dès que je pouvais. Et dès que j'ai pris ma retraite, je suis venu m'installer. J'ai trouvé un petit appartement au Morne. Je vais kiter tous les jours et je passe ma vie dans l'eau. Je ne pourrai pas être plus heureux ailleurs. »

Un Sud plus calme… mais pas endormi

On entend souvent : « Oui, mais le Sud, c'est beau, par contre, il n'y a rien. » Alors, autant le dire tout de suite : ce n'est pas vrai. Ou en tout cas, plus aujourd'hui.

Oui, le Sud est moins dense en restaurants, bars, centres commerciaux et clubs de sport que le Nord ou l'Ouest. Mais il n'est pas pour autant désert :

– À Blue Bay et Pointe d'Esny, on trouve des cafés, des restaurants, des activités nautiques et un lagon magnifique.

– Autour de Bel Ombre, plusieurs hôtels, restaurants et domaines proposent restos, spas, golf et activités en plein air.

– À Mahébourg, il y a des commerces, des banques, des marchés, des services du quotidien… Bref, de quoi vivre normalement sans devoir remonter au nord toutes les semaines.

Ce qui change, en revanche, c'est le rythme : moins de bouchons, moins de sollicitations, moins de « tout le monde sort ce soir, on y va ? ».

Le Sud, c'est le choix d'un quotidien un peu plus posé. On ne s'ennuie pas, mais on respire.

Eymerick, 32 ans, nous raconte comment il est arrivé dans le Sud. « Ça fait 10 ans que je vis à Maurice. Quand je suis arrivé, j'avais 22 ans. Ce que je voulais, c'était surtout sortir, aller au resto et faire la fête. Alors évidemment, c'est dans le Nord qu'il y avait le plus d'endroits et d'occasions. J'habitais à Péreybère et j'ai profité du monde de la nuit pendant quelques années. À 27 ans, j'ai rencontré ma femme Agnès, qui est Mauricienne. Elle habitait avec sa famille du côté de Riambel. Pendant presque un an, on faisait beaucoup d'aller-retours pour se voir. Et puis à un moment, il a fallu choisir : le nord ou le sud ? C'est le Sud qui l'a emporté ! À presque 30 ans, j'avais envie d'autre chose. Je voulais me poser et être entouré de nature. Un environnement calme pour faire un enfant. Aujourd'hui, on vit juste à côté de la famille de ma femme. On a une petite fille. On se fait des balades sur la plage presque tous les jours. Et ça n'a rien à voir avec les plages bondées du Nord ou de l'Ouest. On apprécie vraiment notre tranquillité. »

Logement : du luxe les pieds dans l'eau… aux budgets plus raisonnables

Côté logement, le Sud propose en réalité deux profils très différents.

D'un côté, il y a des zones assez haut de gamme, notamment Pointe d'Esny ou certains projets immobiliers à Bel Ombre et à Baie du Cap, avec des villas et des appartements de standing, souvent en PDS ou en IRS, orientés vers une clientèle internationale à fort pouvoir d'achat.

De l'autre, il y a des villages et petites villes plus abordables, comme Mahébourg, où les loyers restent globalement inférieurs à ceux de Grand Baie ou de Tamarin à confort équivalent.

Selon une analyse récente de Creole Mauritius sur les loyers à Maurice, la région Sud / Sud-Est offre un bon rapport qualité-prix : le cadre est superbe, on a accès à la mer et à la nature, tout en payant moins cher… à condition de ne pas devoir se déplacer loin quotidiennement.

Louise et Mathieu en ont fait les frais : « On s'est installés à Albion, parce qu'on ne voulait pas être trop loin de l'école française de Tamarin pour nos enfants. En regardant la carte avant d'arriver sur l'île, les distances nous paraissaient raisonnables. Grosse erreur ! Ça été un calvaire ! On était dans les bouchons tous les jours. C'était vraiment devenu invivable. Alors on a fait un choix radical. On a enlevé nos enfants de l'école et on a décidé de faire l'école à la maison. On a aménagé notre vie pour passer le moins de temps possible sur la route. On vit à Pointe d'Esny depuis un an, on a un grand jardin, la mer pas loin. Et on revit ! »

Télétravailleurs, familles, retraités : qui s'installe dans le Sud ?

À force de discuter avec les expats du Sud (et de lire les retours dans les groupes et les forums), on peut voir se dessiner quelques profils récurrents.

Les télétravailleurs en quête de calme

Ceux qui travaillent principalement en ligne, avec des horaires flexibles, apprécient beaucoup le Sud pour le calme, la nature et un environnement moins animé.



Les familles qui veulent une vie plus douce

Des familles choisissent aussi le Sud pour offrir un cadre de vie plus tranquille à leurs enfants. Il y a moins de circulation et l'environnement a encore un côté « village ».

Certaines familles font le choix de scolariser les enfants au nord ou au centre et d'organiser le quotidien en fonction ; d'autres misent sur les écoles plus proches. C'est un sujet à étudier de près en amont, mais beaucoup jugent que le compromis en vaut la peine.

Les retraités et semi-retraités

Le Sud attire de plus en plus de retraités (ou semi-retraités) qui cherchent surtout du calme, des balades en bord de mer et des activités comme la marche, le jardinage ou le snorkeling.

Pour eux, le Sud coche toutes les cases : nature, authenticité et ambiance paisible.

Les petits « moins » à connaître

Voici quelques réalités à garder en tête :

– Moins d'options de sorties : si vous aimez changer de restaurant trois fois par semaine, faire des afterworks, aller à tous les concerts et brunchs branchés, il faudra accepter un rythme différent ou prévoir des escapades régulières ailleurs sur l'île.

– Transports : sans voiture, la vie peut vite devenir compliquée. Les bus existent, mais restent limités en fréquence et en destinations directes ;

– Services et écoles : tout est présent (banques, supermarchés, médecins…), mais parfois en version plus restreinte, avec moins de choix ;

– Météo : la région Sud peut être un peu plus venteuse, parfois plus fraîche, surtout sur les hauteurs.

Le Sud, un choix de style de vie plus qu'une simple localisation

Choisir le Sud, ce n'est pas seulement choisir un endroit sur la carte, c'est choisir un rythme de vie. Pour beaucoup d'expats, c'est un choix qui vient après une première phase sur l'île : on commence dans le Nord ou l'Ouest, on se fait la main… Puis on se laisse tenter par cette partie de Maurice qui semble avoir appuyé sur « pause » il y a quelques années, sans pour autant être déconnectée du reste.

Le Sud n'est pas pour tout le monde. Et c'est très bien comme ça ! Mais pour ceux qui cherchent à ralentir, respirer et vivre une expérience plus proche du Maurice authentique, il représente de plus en plus une évidence.