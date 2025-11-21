Un accueil officiel et symbolique

Reportée en avril en raison du décès du pape François, cette rencontre tant attendue a permis de renforcer une relation bilatérale déjà dense et marquée par des liens humains, linguistiques et géopolitiques profonds. Accueilli à l'aéroport SSR jeudi par le Premier ministre Navin Ramgoolam, le président français a enchaîné des rencontres institutionnelles, des conférences de presse et la signature d'accords stratégiques. Rappelons que les deux dirigeants ont eu l'occasion de se rencontrer à Madagascar plus tôt cette année, en marge du cinquième Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien. Par la suite, ils s'étaient de nouveau retrouvés à Nice, en France, au début du mois de juin, à l'occasion de la troisième Conférence des Nations unies sur l'océan, puis à l'Élysée pour une réunion bilatérale. Lors de cette visite éclair, Emmanuel Macron s'est entretenu avec plusieurs ministres et a rendu visite de courtoisie au président de la République, Dharam Gokhool, à la State House.

Renforcer une relation bilatérale déjà solide

La consolidation de la relation bilatérale, le renforcement de la coopération dans les domaines de l'énergie et de l'eau, la signature de plusieurs accords ainsi que la possible finalisation d'un nouveau prêt de financement ont été les principaux domaines économiques qui ont été traités lors de cette visite d'État.

L'intégration des nouvelles technologies dans l'éducation, notamment l'intelligence artificielle, a aussi été à l'agenda des discussions, de même que la sécurité régionale. Le président Macron a procédé à l'ouverture de la nouvelle ambassade de France, à Moka, ce qui facilitera les démarches pour les expatriés ainsi que les Mauriciens. Il a aussi visité le navire Plastic Odyssey qui est de nouveau à Maurice pour sensibiliser à la pollution plastique marine après avoir rencontré des acteurs du monde des affaires à Maurice dans le cadre d'un événement qui s'est tenu au Caudan Arts Center jeudi.

Une visite qui ouvre une nouvelle ère pour la coopération Maurice-France

Les deux dirigeants étaient face à la presse au Sir Harilal Vaghjee Hall à l'Assemblée nationale, où le président français, Emmanuel Macron, a insisté sur la portée « historique » de son déplacement, rappelant la profondeur des liens humains, linguistiques et géopolitiques qui unissent la France et Maurice.

Entouré de représentants de La Réunion et de Mayotte, il a souligné que leur présence symbolise l'engagement de la France dans l'océan Indien et l'Indo-Pacifique. Le président français a mis en avant une convergence totale entre les deux pays face aux défis actuels : tensions géostratégiques, dérèglement climatique, destruction de la biodiversité ou encore instabilité commerciale.

Emmanuel Macron a ainsi annoncé plusieurs accords majeurs en matière de sécurité maritime. Une mobilisation conjointe des moyens navals français et des capacités aériennes mauriciennes, ainsi qu'un renforcement de la formation via l'Académie de l'océan Indien sont ainsi prévus. L'objectif est la protection des zones économiques exclusives, la lutte contre la pêche illicite, le narcotrafic et la criminalité organisée, entre autres.

Le président français en a profité pour saluer l'engagement de Maurice dans la protection des océans, notamment à travers la ratification rapide du traité BBNJ.

Ont également été évoquées la gestion conjointe de Tromelin ainsi que les convergences de vues sur la situation à Madagascar.

Éducation, énergies, francophonie: des domaines qui bénéficieront d'une coopération renforcée

Concernant le domaine éducatif et la francophonie, une filière bilingue d'excellence français-anglais dans les écoles publiques et la poursuite des BTS français à Maurice sont prévues.

Avec la situation difficile de la production d'électricité dans l'île, l'appui de l'AFD et de l'EDF a été proposé pour l'analyse du réseau électrique mauricien et le renforcement des infrastructures hydrauliques, en collaboration avec l'Union européenne.

Emmanuel Macron a mis en avant la vision commune de Paris et de Maurice face aux défis actuels : tensions géostratégiques, dérèglements climatiques, perte de biodiversité ou encore déséquilibres commerciaux. Le président a insisté sur l'importance du respect du multilatéralisme et des règles internationales, rappelant la coopération active des deux pays dans les instances mondiales.

Pour sa part, le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a qualifié cette visite d'« importance significative » dans un contexte mondial qu'il décrit comme instable et marqué par des « postures qui remettent en cause l'ordre économique établi ». Il a saisi l'occasion pour remercier la France et le Costa Rica pour leur leadership lors de la Conférence sur les océans à Nice, rappelant le caractère « existentiel » des questions maritimes pour les petits États insulaires. Il a longuement insisté sur la profondeur du lien franco-mauricien, rappelant le rôle historique joué par la France depuis l'Indépendance de Maurice, l'attachement du pays à la langue française et le soutien constant de Paris dans des dossiers majeurs, notamment celui des Chagos.

Navin Ramgoolam a mis en avant les nombreux accords signés, dont ceux portant sur l'économie bleue, la transition énergétique, la gestion durable de l'eau et l'enseignement bilingue. Il a salué les partenariats privés, notamment l'accord entre le Syndicat des sucres et Cristalco France, ainsi que celui entre les Moulins de la Concorde et InVivo.