Une parenthèse gourmande pour ceux qui aiment le bon goût

Véritable temple du goût, cette boucherie-épicerie fine a conquis le cœur des amateurs de bonne chère — expatriés comme Mauriciens — en alliant authenticité, exigence et art de vivre. On y vient pour dénicher le meilleur du terroir international, retrouver les saveurs de la table française ou découvrir des produits rares, toujours sélectionnés avec passion et savoir-faire.

Dans ce lieu unique, la gastronomie se savoure, se partage et se raconte. Chez Club Gourmand, chaque produit a une histoire, chaque conseil est personnalisé et chaque visite se transforme en expérience gourmande.

L'art du goût et de la sélection

Créé en 2022, Club Gourmand est né d'une passion : celle d'enchanter les papilles et de célébrer le plaisir de la table. Derrière ce nom évocateur se cache une équipe de passionnés, dédiée à la sélection des meilleurs produits venus des terroirs du monde et de Maurice.

Ici, chaque produit est choisi avec soin : viandes premium, fruits de mer ultrafrais, fromages affinés, produits gastronomiques et autres spécialités. Que l'on cherche un bœuf Wagyu fondant, une huître d'exception, un foie gras traditionnel ou encore un panettone artisanal, Club Gourmand met un point d'honneur à offrir le meilleur — sans compromis.

Une expérience sur mesure pour les épicuriens

Club Gourmand, ce n'est pas qu'une épicerie fine : c'est un véritable partenaire culinaire. Le chef et les conseillers de la maison accompagnent chaque client avec des conseils personnalisés, des suggestions d'accords mets-vins ou des idées de menus pour toutes les occasions.

Pour les fêtes ou un dîner entre amis, l'équipe élabore aussi des plats cuisinés maison : amuse-bouches raffinés, entrées délicates, plats mijotés, desserts gourmands. Le tout préparé avec le même souci du détail que dans une cuisine de chef. L'objectif est simple : permettre à chacun de vivre une expérience gastronomique complète, sans contrainte, et de retrouver le plaisir du « bien manger » à la maison.

Le goût de l'authenticité

Chez Club Gourmand, l'authenticité est au cœur de chaque démarche : les produits proviennent de maisons familiales et d'artisans passionnés qui perpétuent les traditions culinaires.

Parmi les partenaires emblématiques, la maison St Sever, véritable fleuron de la tradition française, reconnue pour ses volailles fermières d'exception. Spécialiste du Label Rouge en France, St Sever incarne le goût authentique du terroir grâce à des fermiers garants d'une qualité irréprochable. Nous travaillons également avec la famille Boutrais, dont l'expertise unique dans l'élevage en conche permet de produire des huîtres d'exception.

Une sélection festive à la hauteur des grandes tables

Les fêtes de fin d'année représentent un moment clé pour Club Gourmand. L'équipe prépare des collections festives qui mêlent tradition, prestige et plaisir gourmand. Parmi les incontournables :

Huîtres Ostra Régal et Céline No3 ;

Caviar de la Maison Sturia ;

Foie gras Sarrade et volailles St Sever ;

Saumon et truite fumés ;

Bœufs d'exception : Wagyu, Black Angus, Southern Rangers, Grade A australien ;

Agneau Costal Lamb de Nouvelle-Zélande ;

Truffe et mets d'exception ;

Sans oublier les pâtés en croûte, terrines, plats mijotés et bûches de Noël maison.

Les paniers gourmands sur mesure connaissent un véritable engouement, aussi bien auprès des particuliers que des entreprises. Chacun peut y composer sa propre sélection : produits fins, vins d'exception, douceurs sucrées ou mets salés, le tout présenté avec élégance — un cadeau idéal pour faire plaisir ou se faire plaisir.

Une expérience à vivre en boutique

Au-delà de la découverte des produits, Club Gourmand cultive un esprit de convivialité. Chaque vendredi et samedi, la boutique organise des moments de dégustation, permettant aux clients de découvrir les nouveautés, d'échanger avec l'équipe et de vivre un moment de plaisir autour des saveurs.

Club Gourmand : l'adresse des gourmets à Maurice

Pour les expatriés en quête de repères culinaires, de produits d'exception ou d'un brin de raffinement européen à l'île Maurice, Club Gourmand représente bien plus qu'une épicerie fine. C'est une invitation au voyage des sens, un lieu où la passion du goût se mêle à l'art de vivre, entre exigence, plaisir et partage.

Où nous trouver :

Ébène : IconEbene, Rue de l'Institut

5447 2733

Lundi à vendredi : 9 h 30 – 18 h | Samedi : 9 h 30 – 17 h

Riche Terre : B33, Riche Terre Road

5251 2643

Lundi à vendredi : 9 h 00 – 17 h | Samedi : 9 h – 13 h