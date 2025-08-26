Pourquoi avez-vous quitté la France et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir l'île Maurice comme lieu d'expatriation, tant sur le plan personnel que professionnel ?

En 2017, avec ma femme et mon fils, nous avons choisi de quitter la France pour vivre une vie plus libre, plus équilibrée et plus alignée avec nos valeurs. Professionnellement, je pouvais travailler depuis n'importe où grâce à mes activités en ligne. Personnellement, nous voulions un environnement plus serein, plus ensoleillé et un rythme de vie qui nous laisse du temps pour notre famille. L'île Maurice cochait toutes les cases : qualité de vie, diversité culturelle, sécurité, fiscalité attractive et un écosystème ouvert aux entrepreneurs étrangers.

Le premier défi a été l'adaptation : comprendre la culture locale, les rythmes et parfois accepter que les choses prennent plus de temps qu'en France. Il y a aussi eu les aspects administratifs, la recherche d'un logement, l'inscription de notre fils à l'école. On a surmonté ça avec patience, en se faisant accompagner par des professionnels locaux et surtout en créant rapidement un réseau sur place.

Vous êtes surtout connu pour avoir lancé le podcast Les Darons du Biz avec Fabien Blot. Qu'est-ce qui a déclenché l'idée ?

Fabien et moi, on avait envie d'un format où on puisse parler vrai : business, argent, expatriation, mais aussi vie de famille, santé, liberté. On voulait sortir des discours lisses et inspirer des entrepreneurs à créer une réussite qui ne se mesure pas seulement en chiffres mais aussi en qualité de vie. Le podcast est né de cette envie de partager nos expériences de façon brute, avec humour et transparence.

Vous n'hésitez pas à aborder des sujets clivants. Quels types de retours avez-vous eu de votre audience ?

Les retours sont très majoritairement positifs. Les gens apprécient qu'on ose dire ce que beaucoup pensent tout bas. Forcément, on reçoit aussi des critiques, mais ça fait partie du jeu : si tout le monde est d'accord avec toi, c'est que tu ne dis rien d'important. Notre objectif n'est pas de plaire à tous, mais de provoquer des déclics.

Quels sont, selon vous, les principaux obstacles auxquels les entrepreneurs français sont confrontés aujourd'hui, et quelles solutions envisagez-vous ?

Il y a deux grands freins : le mindset et le système. Beaucoup restent bloqués par la peur, la croyance qu'il faut attendre « le bon moment », et un environnement administratif et fiscal lourd. La solution, c'est de se former, de s'entourer et d'apprendre à générer des revenus de manière indépendante. C'est exactement ce que j'enseigne dans mes challenges et programmes : développer un business qui te donne du temps et de la liberté.

La scène est en pleine croissance. Maurice attire des profils variés : investisseurs, créateurs de contenu, start-up, freelances. Les autorités facilitent l'installation avec des statuts clairs et des exigences qui tirent tout le monde vers le haut. Les opportunités sont nombreuses, surtout dans le digital, le tourisme haut de gamme, l'investissement immobilier et l'éducation en ligne. Le marché est petit mais ouvert, et les bonnes idées trouvent vite leur place.

L'île Maurice est-elle un endroit propice à la reconversion professionnelle ?

Oui, absolument. Beaucoup viennent ici pour changer de vie et finissent par créer leur activité. Le cadre est propice à la réflexion, moins stressant qu'en Europe, et la fiscalité permet de se lancer avec moins de pression. C'est un endroit idéal pour repartir de zéro avec un projet aligné avec ses valeurs.

Projet de vie, projet professionnel… Quelles sont, selon vous, les principales erreurs commises par les personnes qui souhaitent s'établir à Maurice ?

Venir sans projet clair ou penser que ce sera « comme en France, mais avec du soleil ». L'expatriation ne résout pas tous les problèmes : il faut préparer son installation, connaître ses obligations légales, sécuriser ses revenus et s'intégrer à la culture locale. Autre erreur : sous-estimer le coût de la vie, surtout si on veut maintenir un certain confort.

En quoi la culture mauricienne et l'environnement local ont-ils influencé votre approche des affaires et votre style de vie ?

La culture mauricienne m'a appris à ralentir et à relativiser. Ici, la réussite ne se mesure pas uniquement en argent mais en qualité de vie. J'ai appris à intégrer plus de patience dans ma façon de travailler, à équilibrer ambition et sérénité. Ça a renforcé ma conviction qu'on peut allier succès et style de vie épanouissant.

Quels conseils donneriez-vous à un entrepreneur envisageant de s'expatrier à Maurice aujourd'hui ?

Préparez-vous. Faites un voyage de repérage. Comprenez le système administratif, les options de scolarité si vous avez des enfants, et surtout sécurisez vos revenus avant de venir. Venez avec un esprit ouvert, prêt à vous adapter. Et surtout, ne vous isolez pas : ici, le réseau est clé.

Qu'espérez-vous transmettre à travers votre livre « Lettre d'un Entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leurs rêves » ?

J'ai écrit ce livre comme une lettre ouverte à tous ceux qui rêvent d'une vie libre. Je voulais montrer qu'on peut partir de rien, se réinventer et créer une vie sur mesure. C'est à la fois mon histoire et une méthode. Mon but est simple : donner de l'inspiration, des clés concrètes et l'envie d'agir maintenant pour construire sa liberté.