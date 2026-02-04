Maurice dans le top 10 africain des pays les plus chers

Le coût de la vie est l'un des critères majeurs lorsqu'on choisit un pays d'expatriation. Or, selon un récent classement de Business Insider Africa, Maurice figure parmi les dix pays africains où le coût de la vie est le plus élevé.

L'indice s'appuie sur les dépenses du quotidien : biens et services courants, restauration, transports et services publics. Il exclut toutefois les coûts de logement, tels que le loyer ou les prêts immobiliers. Le classement met en évidence de fortes disparités sur le continent. Les Seychelles, la République démocratique du Congo ou encore le Sénégal figurent parmi les pays les plus coûteux. Les Seychelles arrivent en tête : leur isolement géographique et leur forte dépendance aux importations font grimper les prix, notamment pour l'alimentation et la restauration.

Même si l'île Maurice présente une situation géographique comparable, elle reste globalement plus accessible que les Seychelles sur plusieurs points, notamment en matière de commodités et de certains services. Le coût du logement y est également jugé plus modéré, ce qui rend l'installation plus abordable malgré l'attrait touristique de l'île. Enfin, le pouvoir d'achat local reste considéré comme modéré, ce qui donne aux résidents une marge de manœuvre plus importante que dans d'autres pays du classement.

Un coût de la vie élevé… mais à relativiser

Un coût de la vie élevé n'est jamais un argument très attractif. Mais il faut aussi le replacer dans son contexte : le niveau de développement d'un pays influe souvent sur ses prix. Plus un pays se modernise et se structure, plus les dépenses quotidiennes tendent à augmenter, notamment sous l'effet de la demande, des importations et de l'évolution des habitudes de consommation.

Maurice reste une économie en croissance, avec une diversification progressive et un positionnement affirmé dans la région. Ce développement contribue à maintenir son attractivité… tout en accentuant la pression sur certains prix.

Mais au-delà des classements, c'est surtout sur les réseaux sociaux et les forums que la hausse du coût de la vie se mesure concrètement. Sur les groupes Facebook dédiés aux expatriés à Maurice, dans les espaces d'échanges communautaires et sur les plateformes de discussion, les témoignages se multiplient.

De nombreux expatriés évoquent un décalage entre l'image d'une île « abordable » et la réalité de certaines dépenses. Beaucoup comparent les prix des produits de consommation courante à ceux de leur pays d'origine. Et certains postes reviennent régulièrement dans les discussions, notamment les produits importés, souvent jugés trop chers, les articles considérés comme « normaux » en Europe, mais perçus comme « premium » à Maurice, ainsi que la hausse progressive des prix, ressentie mois après mois.

Fromages européens, viandes spécifiques, spiritueux, légumes rares… ces produits sont disponibles, mais à des tarifs plus élevés que ce que certains nouveaux arrivants imaginaient. Sur les forums, des expatriés expliquent même avoir dû revoir leurs habitudes : réduire certains achats, changer de marques, privilégier le local ou limiter les sorties au restaurant.

Cette hausse alimente une inquiétude plus large : vivre à Maurice est-il viable sur le long terme, surtout pour les expatriés qui ne disposent pas d'un revenu très confortable ?

Des effets qui varient selon les profils

Tous les expatriés ne sont pas touchés de la même manière. Les retraités, par exemple, sont souvent plus sensibles à l'augmentation des prix, car ils disposent généralement de revenus fixes. Cependant, une partie d'entre eux bénéficie d'un avantage important : la pension versée en devises étrangères. Dans ce cas, la faiblesse relative de la roupie mauricienne peut jouer en leur faveur, renforçant leur pouvoir d'achat et leur permettant d'absorber plus facilement certaines hausses.

Pour les investisseurs, entrepreneurs et professionnels qualifiés, Maurice conserve une forte attractivité puisqu'elle continue de miser sur des mesures incitatives : un cadre favorable à l'investissement, des dispositifs fiscaux, des procédures simplifiées pour créer une entreprise et un environnement perçu comme stable.

Malgré la hausse du coût de la vie, Maurice reste un pays où il est possible de mener un projet économique, notamment grâce à la richesse générée localement et à un produit intérieur brut parmi les plus élevés du continent africain. Autrement dit, pour certains expatriés, la question n'est pas seulement « combien coûte la vie », mais aussi « quelles opportunités économiques le pays offre ».

Entre perception et réalité : une installation qui mérite une bonne préparation

Ce débat souligne un point essentiel : le coût de la vie à Maurice dépend fortement du mode de vie adopté. Les expatriés qui conservent des habitudes de consommation occidentales (produits importés, loisirs coûteux, restaurants fréquents) ressentent plus rapidement la hausse des prix. À l'inverse, ceux qui adaptent leur quotidien grâce à leurs achats locaux, aux marchés et à une consommation plus simple s'en sortent parfois mieux. Les échanges en ligne montrent clairement que la hausse du coût de la vie ne pousse pas forcément à renoncer à Maurice, mais elle oblige à mieux planifier son budget, à ajuster ses attentes et à éviter les mauvaises surprises.