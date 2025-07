Pour commencer, il faut bien comprendre qu'il est difficile de donner des chiffres universels quand les réalités varient autant d'un profil à l'autre. Car le coût de la vie dépend avant tout du mode de vie qu'on adopte.

Vivre dans une maison de 4 chambres avec piscine à Tamarin ou Grand Baie, consommer majoritairement des produits importés et souscrire à une assurance santé haut de gamme n'a évidemment rien à voir avec un quotidien dans un petit appartement dans le centre de l'île, en mangeant local et en limitant les extras.

Il n'existe donc pas un « coût de la vie à Maurice » unique, mais plutôt des fourchettes, des tendances, des équilibres à trouver en fonction de son mode de vie, de ses priorités et de son lieu de résidence.

Les chiffres que nous vous donnons sont une moyenne, fondée sur des données actuelles, des observations terrain et des témoignages d'expatriés. Ils permettent d'avoir une idée concrète du budget à prévoir, mais ne remplaceront jamais une estimation personnalisée.

À vous de l'ajuster selon votre situation :

seul ou en famille,

dans les zones touristiques ou à l'intérieur de l'île

adepte de la cuisine locale ou accro au vin et au camembert

indépendant prudent ou globe-trotteur assuré tous risques.

Logement : pierre angulaire du budget

Les loyers : variables selon la localisation

Le logement représente souvent la dépense la plus importante. Un appartement basique (1–2 chambres) peut coûter entre Rs 10 000 et Rs 30 000 par mois selon les zones.

Pour les maisons spacieuses avec jardin ou piscine, dans des beaux quartiers à Grand Baie ou Tamarin, les loyers peuvent largement dépasser Rs 60 000 mensuels.

Évolution récente

Face à la demande croissante post-pandémie, les loyers ont augmenté de 10 à 20 % dans plusieurs zones prisées comme Flic en Flac et Tamarin.

Alimentation : une équation locale-importée

Produits frais : la bonne surprise

Fruits et légumes locaux, poissons et œufs sont globalement abordables. Pour un panier de produits locaux pour une famille, comptez Rs 2 000–2 500/semaine. Consommer local s'avère donc un bon choix !

Acheter votre viande et votre poisson au marché vous coûtera bien moins cher qu'en supermarché. Le prix du thon est Super U est généralement autour de RS 800 le kilo. En passant directement par un pêcheur, vous diviserez le prix par deux.

Produits importés : le piège

Pain bio, fromages européens, cafés spécialisés ou viandes non locales coûtent souvent 2 fois plus cher qu'en Europe.



Manger à l'extérieur

Déjeuner basique (snack ou resto local) : Rs 300.

Dîner trois plats (resto moyen) : RS 1200.

Transport : se déplacer sans exploser le budget

Location et opérations

Une petite voiture d'occasion coûte entre Rs 300 000 et 600 000. Le carburant reste raisonnable (~Rs 61,20/litre).



Alternatives économiques

Les transports en commun (bus, métro express) coûtent environ Rs 30–50 par trajet.

Le covoiturage et les VTC locaux (Yugo) sont pratiques et abordables : Rs 200–400 le trajet urbain.

A lire également Créer du sens à Maurice : le pari de Jérôme Valin avec Lespri Pozitif

Santé et assurance : couverture indispensable

Clinique privée

Une consultation médicale tourne autour de Rs 1 000–1 500, plus Rs 600–800 pour des examens de base (prise de sang, scan…). Un petit pépin peut vite devenir onéreux sans assurance.

Assurance santé

Les expatriés doivent penser à une assurance internationale (SafetyWing, Cigna…) : entre Rs 5 000 et 15 000 par mois pour une couverture complète (hôpitaux, rapatriement, maternité).

Services et utilités : nouvelles taxes à gérer

Électricité et eau

Un foyer de 3-4 personnes consomme entre Rs 4 000 et 8 000/mois. Le nouveau budget prévoit de gonfler la taxe sur la consommation de l'eau et inclut une surtaxe sur la consommation d'électricité (>1 000 kWh).

Internet et mobile

Internet domestique (fibre) coûte entre Rs 1 200–2000/mois. Le mobile (données, appels) reste sous les Rs 1 000 par mois.

A lire également Vivre à Maurice : 10 réalités que seuls les expats connaissent

Loisirs et vie sociale : là aussi ça compte

Sorties, abonnements, cafés, restaurants : un repas correct vaut entre Rs 400–800, un bon resto peut monter à Rs 1 500–2 000. La place de cinéma coûte entre RS 150 et RS 300. Pour un cours de surf, comptez 2500 MUR. Pour une vie active et sociale, il faut prévoir au moins RS 8 000 par mois.

Éducation et garde d'enfants

Pour les familles, les crèches coûtent entre Rs 8 000 et 15 000 par mois, tandis que les écoles privées (primaire / secondaire) entre Rs 50 000 et 200 000 par an.

Répartition budgétaire pour les expats à Maurice

Pour une personne seule :

Logement (1–2 chambres hors zone touristique) : Rs 20 000

Alimentation : Rs 9 000

Transport : Rs 7 000

Santé & assurance : Rs 6 000

Abonnements & sorties : Rs 7 000

Utilitaires : Rs 4 000

Total : Rs 53 000 / mois

Pour un couple :

Logement (2–3 chambres hors zone touristique) : Rs 35 000

Alimentation : Rs 15 000

Transport : Rs 10 000

Santé & assurance : Rs 8 000

Abonnements & sorties : Rs 10 000

Utilitaires : Rs 5 000

Total : Rs 83 000 / mois

Malgré ces hausses, vivre à Maurice reste abordable, à condition de consommer malin :

Choisir un logement équilibré.

Cultiver local et réduire les achats importés.

Investir dans une assurance solide.

Anticiper les changements fiscaux.

En faisant ces choix, il est possible de vivre sereinement sur l'île, d'allier confort et découvertes, tout en gardant les pieds sur terre économiquement.

Le vrai coût de la vie à Maurice est une combinaison de critères réels et appris. L'image « île pas chère » est séduisante, mais la réalité du quotidien montre que la vigilance et l'organisation sont essentielles, encore plus depuis les dernières réformes budgétaires.

Avec un bon niveau de préparation, une adaptation consciente et un budget bien structuré, vivre à Maurice reste une aventure viable.