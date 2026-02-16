Parlez-nous des grandes étapes de votre parcours professionnel avant votre prise de fonctions à l'Institut Français de Maurice.

Entré dans la carrière diplomatique en 2011, j'ai d'abord travaillé comme rédacteur à Paris – au Quai d'Orsay – sur certains pays d'Afrique australe puis sur certaines politiques sectorielles de l'Union européenne. En 2015, je suis devenu conseiller politique et conseiller de presse à l'ambassade de France, en Indonésie pour commencer, puis aux Philippines. Je suis ensuite revenu à Paris pour y suivre pendant trois ans les questions des droits de l'Homme en rapport avec les Nations unies. Cela fait maintenant un an et demi que j'ai pris mes fonctions à Maurice, comme conseiller de coopération à l'ambassade et comme directeur de l'Institut français.

Comment définiriez-vous aujourd'hui le rôle de l'Institut Français de Maurice dans le paysage culturel mauricien ?

L'IFM est un espace de dialogue, de transmission et d'expérimentation culturelles. Il jette des ponts entre les scènes artistiques mauriciennes, françaises et régionales, en favorisant les rencontres, la visibilité des talents et l'accès à une culture vivante, plurielle et accessible. Il propose d'abord des conférences, un ciné-club et des spectacles de tous genres. Mais c'est aussi, et c'est peut-être moins connu, un lieu pour s'adonner à la lecture, pour apprendre le français ou le créole, s'exercer dans plusieurs pratiques artistiques, se restaurer, bavarder ou tout simplement flâner, autour du piano ou des tables de baby-foot et de ping-pong…

Quelles sont les grandes missions de l'IFM et comment ont-elles évolué ces dernières années ?

Notre action poursuit trois grandes ambitions traditionnelles des Instituts français dans le monde : la promotion et la diffusion de la culture, de la langue française et du débat d'idées. Ce qui évolue régulièrement, c'est le contenu de la programmation, à travers une démarche de co-construction avec les acteurs locaux, une diffusion des usages numériques et une attention toujours renouvelée aux enjeux contemporains tels que l'écologie, l'innovation, la diversité culturelle, l'inclusion, le patrimoine…

En quoi l'IFM se distingue-t-il des autres institutions culturelles présentes à Maurice ?

Par sa double vocation : être à la fois une vitrine de la culture française et un lieu de valorisation des créations mauriciennes et indianocéaniennes. Notre institut aspire aux partenariats avec d'autres acteurs culturels de Maurice et de la région, notamment pour promouvoir des initiatives locales, tout en proposant un cadre et une infrastructure modernes et une programmation faisant résonner l'actualité des idées.

Quels publics l'IFM cherche-t-il à toucher aujourd'hui ?

Nos publics sont pluriels : jeunes et moins jeunes, scolaires, gamers, artistes, familles, enseignants, professionnels, décideurs… Nous fidélisons une communauté active, mais nous cherchons à élargir encore notre public à travers des formats inclusifs et des événements variés, y compris en dehors de nos murs. Des supports numériques et innovants nous permettent aussi de toucher un plus large public.

Vous venez de lancer officiellement la nouvelle saison culturelle. Quels sont les projets et les événements phares de l'IFM cette année ?

La saison 2026 s'articule autour de la thématique « IF aime », avec des temps forts comme le Prix Goncourt « choix de l'île Maurice », des résidences musicales, des cycles cinéma, des expositions engagées et un programme culturel et numérique renouvelé. C'est une saison culturelle riche, audacieuse, profondément humaine, pensée comme une invitation à la sensibilité et au collectif.

IF Aime : pourquoi ce thème et que signifie-t-il ?

C'est d'abord un jeu de mots sur notre acronyme « IFM » pour mettre en évidence notre profond attachement à la culture dans toute sa diversité. « IF aime », c'est aimer découvrir, aimer transmettre, aimer s'interroger et aimer comprendre. C'est aussi mettre l'accent sur le rôle émotionnel et inspirant de la culture. Un fil rouge pour faire vivre la beauté, la pensée et l'engagement dans le monde actuel.

Comment l'IFM contribue-t-il aux échanges culturels entre la France, Maurice et la région de l'océan Indien ? Quel rôle peut-il jouer dans le parcours d'intégration des expatriés à Maurice ?

L'IFM est un carrefour : il soutient les mobilités culturelles croisées, les projets de coproduction et les passerelles entre talents. Pour les expatriés, c'est aussi un repère, un lieu de découverte du territoire et d'échange avec les communautés locales, bien au-delà des clichés touristiques associés à Maurice.

Comment les expatriés peuvent-ils s'impliquer dans la vie culturelle portée par l'IFM ?

En venant aux événements, bien sûr, mais aussi en participant à nos ateliers, en rejoignant nos clubs (ciné, lecture, jeux) ou en collaborant sur des projets. Certains deviennent intervenants, mentors ou bénévoles. L'IFM est un lieu ouvert aux initiatives et au dialogue, et non un lieu figé.

Revenons à vous : quelles sont vos passions/préférences en termes de cultures ? Sur la base de votre expérience personnelle d'expatrié, comment maintenir ses passions culturelles quand on vit à l'étranger ?

J'essaie de faire preuve d'ouverture et d'éclectisme, même si j'apprécie tout particulièrement le cinéma et la littérature. Je joue aussi du piano depuis l'enfance et continue d'en jouer pour le plaisir. Quant à l'expérience de l'expatriation, elle n'est pas toujours simple et il faut parfois anticiper un certain temps de familiarisation et d'adaptation. Il est donc nécessaire d'être à la fois attentif et patient pour pouvoir pleinement poursuivre ses passions dans le pays d'accueil, mais cela en vaut largement la peine… J'ai mis par exemple plusieurs mois à dénicher à Maurice un piano qui me convienne pour l'installer chez moi, comme je l'ai fait dans les autres pays où j'ai vécu. Ce moment d'attente de mon nouveau piano m'a paru une éternité…

Y a-t-il un message que vous aimeriez adresser aux expatriés et aux futurs expatriés qui s'installent à Maurice et souhaitent s'ouvrir à la vie culturelle locale ?

Notre porte est grande ouverte et vous ferez chez nous de belles rencontres. Osez la curiosité. L'IFM est un lieu où l'on vient pour apprendre, se divertir et échanger – pas pour consommer la culture, mais pour y prendre part. Vous y trouverez une programmation accessible, des interactions stimulantes et un trait d'union entre la France et Maurice qui pourra enrichir votre expérience d'expatriation.