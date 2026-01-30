Mexique

Les nombreux nomades numériques séduits par le Mexique vous le diront : le pays n'a rien à envier aux pays stars de l'expatriation. Outre ses beaux paysages et sa richesse culturelle, le Mexique a un atout imbatable : son coût de la vie très abordable pour les étrangers. Il faut compter entre environ 500 et 800 euros de loyer mensuel. Mais il y a un revers à la médaille. Le gouffre entre la vie des expats et celle des locaux est devenu difficilement supportable. Depuis quelques années, les locaux n'hésitent pas à désigner les expatriés responsables de la flambée des prix des logements et de l'alimentation.

Équateur

Autre pays prisé par les nomades numériques. Ses points forts sont les mêmes que ceux du Mexique. Déjà connu pour son attractivité touristique, l'Équateur se place de plus en plus comme une destination de choix pour les travailleurs étrangers. Les loyers oscillent entre environ 260 et 345 euros mensuels. L'alimentation, les transports ou l'indispensable connexion Internet sont également abordables.

Maurice

Maurice continue d'attirer les expats. Ses atouts : son hub économique, propice aux affaires. Les investisseurs et entrepreneurs ont d'ailleurs accès à des procédures administratives simplifiées. Si Maurice attire les entrepreneurs, elle attire aussi les familles, séduites par la qualité de vie à Maurice : paysages d'exception, nature florissante, rythme de vie plus paisible… et coût de la vie plus abordable que dans les grands pays d'expatriation. Les charges (électricité, internet…) sont abordables, de même que la nourriture, surtout si l'on consomme local. En revanche, on note une grande variation des loyers, selon la zone de résidence et le type de logement. Les prix peuvent ainsi passer de 500€ (pour un logement au sud de l'île) à 2 500€ (pour un logement au nord de l'île).

Lituanie

Paysages d'exception, tranquillité, accessibilité… et coût de la vie abordable. Comptez environ 400 euros par mois pour un appartement en banlieue, et entre 600 et 900 euros mensuels pour un logement en centre-ville. La nourriture est bon marché dans tout le pays. Un pays facilement accessible grâce à ses transports efficaces et pas chers. La Lituanie mise sur ses atouts pour attirer les petits budgets. Et ça marche. De plus en plus d'expatriés se laissent séduire par ce pays européen.

Pologne

La Pologne est tout aussi attractive que sa voisine lituanienne. Les étudiants étrangers ne s'y sont pas trompés, et sont de plus en plus nombreux à opter pour les universités polonaises. Poznań, Gdańsk, Varsovie, Wrocław et Cracovie font partie des meilleures villes étudiantes. Varsovie recense d'ailleurs les universités polonaises les plus réputées, comme l'université de Warsaw. Comptez un budget d'environ 1 000 à 1 400 euros mensuels pour un appartement en centre-ville, charges, alimentation et transports inclus.

Bulgarie

Comme d'autres pays de l'est de l'Europe, la Bulgarie met en avant ses atouts pour attirer les expats. On connaît bien l'Espagne, le Portugal ou la Grèce (notamment prisés par les nomades numériques et les retraités). Il faut désormais compter avec la Bulgarie. Le pays met en avant son dynamisme, la modernité et l'efficacité de ses outils technologiques, la richesse de sa culture, et son faible coût de la vie. Les loyers varient entre 250 et 500 euros mensuels, selon que vous logiez dans le centre d'une grande ville ou en banlieue. Prévoyez un budget mensuel de 700 à 1 000 euros par mois.

Sri Lanka

Paysages d'exception, cadre de vie… le Sri Lanka s'est fait une place chez les expats. Là encore, le lancement du visa nomade numérique a rendu la destination encore plus attractive. Les transports, la nourriture locale et les loyers sont abordables. Comptez environ 800 à 1 500 euros de budget mensuel.

Maroc

Le Maroc reste un incontournable des destinations attractives à petit prix. Les retraités européens ont fait du Maroc une place de choix. Les travailleurs mettent en avant le dynamisme économique du pays, les infrastructures et services de qualités, le cadre de vie, la gastronomie... Les loyers oscillent entre environ 300 et 500 euros, selon la zone de résidence (centre-ville ou banlieue). Prévoyez un budget mensuel de 850 à 1 150 euros. Le budget peut néanmoins doubler en fonction de la zone d'habitation, du train de vie, du nombre de personnes à charge (par exemple, l'inscription d'un enfant dans une école internationale).

Des destinations abordables qui ne doivent pas occulter la réalité de la vie locale

Il existe d'autres destinations abordables et attractives, comme la Thaïlande, le Costa Rica ou la Malaisie. Les atouts des pays « petit budget » ne doivent néanmoins pas occulter la réalité. L'exaspération des citoyens du Mexique se retrouve dans d'autres pays. Depuis l'automne 2025, la jeunesse marocaine crie son désarroi devant les défaillances chroniques du système éducatif et des hôpitaux. Même soulèvement au Sri Lanka, où la jeunesse dénonce la corruption des dirigeants. Les expatriés sont parfois considérés comme des résidents déconnectés des réalités de la vie locale. Ils y vivent, mais ne partagent rien du quotidien des citoyens.

Autre réalité à prendre en compte : les « destinations abordables » des uns ne sont pas forcément celles des autres. La qualification de même de « pays pas cher » est susceptible de raviver les tensions avec les locaux. Bien sûr, le faible coût de la vie pour les étrangers ayant des revenus supérieurs à ceux du pays d'accueil ne devrait pas être le seul argument motivant une expatriation. Mais lorsque le nombre d'expats rassemblés dans certaines zones commence à devenir important, l'argument peut ressurgir chez certains locaux.

Le faible coût de la vie doit toujours être considéré eu égard aux revenus réels des travailleurs étrangers. En continuant de travailler pour des compagnies étrangères, les nomades numériques gagnent souvent un revenu supérieur aux moyennes locales, et peuvent donc augmenter mécaniquement leur niveau de vie. Mais un expatrié payé selon les standards locaux devra nécessairement s'adapter aux conditions de vie du pays d'accueil. Pour faire des économies, le meilleur bon plan est de vivre comme un local.