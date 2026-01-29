Pouvez-vous vous présenter et nous parler de vos parcours respectifs ?

Gauthier : Je suis Gauthier Seys. Depuis 2020, je suis aux commandes de la radio des Français dans le monde, un média que j'ai créé avec une idée simple : accompagner tous les francophones qui s'apprêtent à boucler leurs valises ou qui vivent déjà l'aventure de l'expatriation. Mon objectif ? Informer, partager des tranches de vie inspirantes, divertir, mais surtout créer un lien autour des sujets qui touchent le quotidien de nos 3 millions de compatriotes à l'étranger. Aujourd'hui, c'est un bonheur immense de savoir que 100 000 auditeurs nous ouvrent leur porte chaque jour, aux quatre coins du globe.

Valérie : Je suis Valérie Sistac, cofondatrice de LyFEL, le Lycée Français En Ligne. Mon aventure avec l'enseignement a commencé il y a bien longtemps, aux quatre coins du monde. C'est au Lycée Français de Bratislava que j'ai croisé la route d'Hélène ; une rencontre qui a tout changé puisque nous avons ensuite imaginé LyFEL ensemble, alors que nous étions en Tunisie. Notre mission est simple : offrir un enseignement d'excellence aux jeunes expatriés qui n'ont pas accès à un établissement français. Depuis deux ans, nous avons le bonheur de collaborer avec Gauthier et la Radio des Français dans le monde pour faire rayonner ce beau projet.

Hélène : Je suis Hélène Clamens. Originaire de La Réunion, j'ai passé 25 ans à enseigner en France et à l'étranger. Il y a trois ans, j'ai cofondé LyFEL avec Valérie, un lycée français en ligne qui est pour nous bien plus qu'un établissement : c'est un espace unique au service des enfants francophones du monde. Voir ce projet grandir est une immense source de fierté et de gratitude au quotidien.

Récemment, l'envie de proposer des outils pédagogiques « hors cadre » nous a menées vers Gauthier Seys. De fil en aiguille, cette rencontre a donné naissance à notre coproduction : Cocorico Radio. C'est un outil merveilleux qui permet de faire résonner la voix de nos élèves sur toute la planète et de leur faire pratiquer le français avec un plaisir tel qu'ils en oublient qu'ils travaillent !

Gauthier : Dès que nous avons évoqué ce projet éducatif, l'idée s'est imposée comme une évidence : mettre mon savoir-faire radio au service de cette vision pour créer le pendant « jeunesse » de la Radio des Français dans le monde. C'est ainsi qu'est née Cocorico Radio. La radio des Français dans le monde assure toute l'architecture : la technique, la programmation musicale et l'habillage sonore. Et ce sont les élèves de LyFEL qui donnent vie aux programmes et contenus avec brio !

Comment les élèves participent-ils à la création des contenus ? De quoi parlent-ils et comment se fait le choix des sujets abordés ?

Hélène : Le projet radio s'invite directement dans notre pédagogie. Nos élèves produisent des contenus variés avec leurs enseignants, où ils s'exercent à la langue française de manière concrète : ils se racontent, informent ou cuisinent au micro. Si la complexité des sujets s'adapte à l'âge de chaque classe, la radio est ouverte à tous sans exception. C'est une immense fierté pour nous d'offrir cette tribune à chacun, de nos petits CP avec leurs devinettes, jusqu'aux projets plus structurés des aînés.

Valérie : C'est une véritable dynamique de projet qui transforme l'apprentissage en une aventure concrète et terriblement stimulante.

Quels sont les avantages pour les enfants qui participent ?

Hélène : Pour nos élèves actuels et tous les petits expatriés qui nous rejoindront, les bénéfices sont immenses. Au-delà de l'oralité, qui est une évidence, la radio est un incroyable moteur pour le français écrit. Avant de prendre le micro, il faut rédiger sa chronique, mener des recherches et vérifier ses sources. Cela mobilise des compétences fondamentales, du primaire au lycée !

C'est aussi un trait d'union formidable pour les familles. Il y a quelque chose d'unique dans le fait de capter la voix de ses petits-enfants expatriés en direct. Que l'on soit en France ou ailleurs, les écouter raconter leurs aventures à la radio au saut du lit, c'est un privilège qui transforme la technologie en un moment de partage simple et précieux.

Gauthier : Savoir prendre la parole, s'exprimer avec clarté et transmettre son enthousiasme par le sourire sont aujourd'hui des compétences essentielles. Pour nos jeunes expatriés, qui naviguent souvent entre deux cultures et communiquent énormément via les outils numériques, c'est un atout majeur. Malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, la radio leur permet de transformer le digital en un véritable terrain d'expression. Ils ressortent de cette expérience avec un savoir-faire précieux : celui de savoir créer du lien par la voix, où qu'ils soient dans le monde.

Valérie : Ce projet est bien plus qu'un outil pédagogique ; c'est un levier d'expression qui renforce les piliers de l'éducation tout en servant notre objectif premier : le lien. Chez LyFEL, nous croyons que la pratique du français doit être synonyme de partage, surtout en contexte d'expatriation. La radio permet de concrétiser cette vision en faisant du français une langue de cœur et de connexion, malgré la distance.

Concrètement, que souhaite le Lycée Français en Ligne apporter aux élèves français et francophones, ainsi qu'à leurs familles, à long terme, à travers cette nouvelle chaîne ?

Hélène : À long terme, notre ambition avec cette chaîne dépasse le cadre strictement scolaire ; nous souhaitons offrir un véritable outil d'épanouissement aux enfants expatriés et à leurs familles. L'ancrage linguistique et culturel, la confiance en soi et l'éloquence, la réduction de la fracture géographique…Nous voulons que chaque élève ressorte de cette expérience non seulement avec un excellent niveau de français, mais aussi avec la certitude que sa voix a une valeur et une résonance.

Gauthier, comment adaptez-vous votre savoir-faire radio à un public de 10–18 ans, très différent de votre audience habituelle ? Quels sont les défis que ça représente ?

Cocorico, c'est l'expertise de la Radio des Français dans le monde adaptée à la nouvelle génération. On y gère les mêmes défis, comme le direct permanent sur tous les fuseaux horaires, mais avec un univers 100% dédié aux jeunes. Imaginez une radio qui ne dort jamais, avec des sons qui parlent aux ados et des rendez-vous ultra-réguliers avec une programmation musicale ciblée sur les 10-18 ans et ce, 24 heures sur 24, puisque nos auditeurs se lèvent et se couchent à des moments que l'on ne connaît pas forcément, Le secret de cette réussite, c'est notre binôme : nous apportons la structure et le « son », tandis que LyFEL apporte la substance avec les chroniques quotidiennes des élèves.

Comment Cocorico Radio a-t-elle été accueillie par les familles françaises installées à l'étranger ?

Hélène : Nos familles sont conquises et nos élèves formidablement fiers de s'écouter, mais nous ne voulons pas nous satisfaire de cela. Depuis la création de Cocorico, nous avons le souhait d'ouvrir l'antenne à la richesse créative de tout le réseau des lycées français à l'étranger. Si vous avez une web-radio ou des projets de podcasts inspirants dans votre établissement, rejoignez-nous ! Notre grille de programmes est prête à accueillir les productions de tous les élèves francophones. C'est une formidable opportunité de faire converger tous ces talents sur une seule et même fréquence mondiale.

Valérie : C'est vraiment important de le préciser, nous lançons un véritable appel à la collaboration. Si vous menez des travaux autour de l'oralité ou du podcast dans vos classes, discutons-en pour établir des ponts avec notre diffusion mondiale. Nous avons la ferme volonté que la radio des enfants français du monde soit un espace inclusif, capable d'accueillir chaque jeune talent qui souhaite s'essayer au média radio ou qu'il soit sur la planète.

Quel rôle peut jouer Cocorico Radio dans la transmission et le partage de la culture francophone auprès des expatriés à travers le monde ?

Hélène : Pour nous, la culture se vit, se pratique et se nourrit au quotidien. Elle s'enrichit des échanges et de la pratique. C'est d'ailleurs ce que font nos élèves lorsqu'ils s'emparent du micro pour nous ouvrir les portes de leur univers. Il y a une authenticité dans la voix des enfants qui nous ramène à l'essentiel. Cet engagement pour la francophonie est au centre de l'ADN de Français dans le Monde et de LyFEL.

Gauthier : Sur Cocorico Radio, nous offrons une vitrine unique à la scène française, mêlant classiques éternels et pépites de la nouvelle génération pour faire vibrer la langue française partout dans le monde. Une grande part de la programmation musicale de la radio est réservée à cette francophonie.

Valérie et Hélène, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les participations reçues des enfants jusqu'à présent ?

Valérie : Ce qui nous surprend chaque jour, c'est leur immense soif de partager. Aucun podcast ne se ressemble : chaque enfant pose un regard unique sur son pays d'accueil, sur ce que signifie l'expatriation pour lui, ou sur ce lien si particulier qu'il entretient avec la France malgré la distance. Entre anecdotes drôles et récits du quotidien, ils nous offrent une mosaïque de vies incroyablement riches. C'est cette diversité de tons et d'émotions qui fait toute la magie de l'antenne.

Hélène : La radio offre une voie de réussite pour chacun. Pour certains élèves, c'est le déclic dont ils avaient besoin : elle leur permet de s'épanouir dans une discipline différente où les codes de l'école classique sont bousculés. Pour nos élèves les plus performants, c'est un terrain d'exploration inédit qui vient nourrir leur curiosité et leur soif d'apprendre. Dans les deux cas, cette approche pratique du français devient un moteur de motivation hors du commun. Ce projet fédère donc tous les profils d'élèves en leur offrant des compétences inédites.

Gauthier : Et au-delà de l'école, il y a la magie propre à la radio : ce média extraordinaire qui unit des personnes aux quatre coins du globe. Au moment même où vous nous écoutez, quelqu'un d'autre, dans un univers totalement différent, partage cet instant avec vous. Chaque jour, 100 000 auditeurs se rejoignent ainsi sur nos ondes. On ne sait pas toujours où ils sont, ni ce qu'ils font, mais ils vibrent ensemble. C'est cette même « vibration commune » que nous voulons offrir aujourd'hui aux petits expats du monde entier.