Fraudes téléphoniques : un fléau mondial qui touche aussi les expats

D'après la Global Anti-Scam Alliance (GASA), les fraudes coûtent au moins 442 milliards de dollars par an dans le monde. 57 % des adultes sont victimes de fraudes, mais à peine 0,05 % des fraudeurs sont arrêtés. Selon le dernier rapport mondial sur les menaces d'appel de Hiya, société de protection contre les fraudes téléphoniques et les spams, 13,7 milliards d'appels étaient suspectés d'être frauduleux au deuxième trimestre 2025. Face à ce fléau, les étrangers peuvent se retrouver, malgré eux, en première ligne. Les fraudes sont internationales et de plus en plus répandues. Certaines d'entre elles concernent spécifiquement les étrangers.

Étudiants étrangers : méfiez-vous des « écoles fantômes »

Ce type d'escroquerie cible spécifiquement les étudiants étrangers. Face au nombre de formations et d'écoles à l'étranger, difficile de faire un choix. À côté des universités et écoles historiques, on peut trouver d'autres structures qui captent l'attention grâce à leurs tarifs, souvent bien inférieurs à ceux des établissements classiques. Il ne s'agit bien sûr pas de suspecter toutes les écoles à bas coût, mais plutôt d'alerter sur l'existence d'« écoles fantômes ». Grâce à l'IA, il est désormais facile de créer un site Internet en 3 clics, avec des photos et une adresse falsifiées. Le faussaire gagne la confiance du candidat étranger et parvient à lui faire remplir des documents sensibles (informations personnelles, coordonnées bancaires).

Comment reconnaître l'arnaque ?

Méfiez-vous des offres trop alléchantes. Contactez votre ambassade, votre consulat, les services de l'immigration ou tout organisme agréé pour vérifier que l'école concernée existe vraiment. Si une adresse est indiquée, tapez-la dans votre moteur de recherche. Si vous avez des connaissances sur place, demandez-leur de vérifier l'existence réelle de l'école. Dans le doute, optez plutôt pour un établissement reconnu. Surtout, n'envoyez aucune donnée sensible vous concernant.

Ces fausses offres d'emploi qui ciblent les étudiants étrangers

Les escrocs misent sur la situation des étudiants étrangers, qui, souvent, peut être précaire, pour monter des fraudes ultra-ciblées. L'une d'entre elles promet des emplois, sous réserve de fournir ses coordonnées personnelles. Il n'est pas toujours évident de déceler la fraude. La vie à l'étranger peut rendre plus vulnérable. Certaines fausses offres d'emploi promettent des revenus conséquents et d'alléchantes récompenses pour un investissement moindre : les étudiants doivent simplement fournir leur adresse et recevoir des colis. Le « travail » est évidemment trop facile pour être honnête. L'étudiant se transforme en maillon du réseau de faussaires, en réceptionnant et en réacheminant des colis. Colis qui contiennent souvent des produits volés ou illégaux.

Comment reconnaître l'arnaque ?

Les escrocs ont souvent recours aux mêmes techniques : promettre des bonus, des avantages, puis mettre la pression, avant de promettre de nouveaux avantages. Ils jouent sur l'effet de surprise, le stress et la promesse de gagner gros pour vous faire céder. Si l'arnaque a lieu au téléphone, raccrochez. S'il s'agit d'un mail ou d'un message, ne cliquez sur aucun lien. Vérifiez que le travail supposé est bien légal. Faites vos propres recherches.

Faux conseillers de l'immigration, vraies escroqueries

Méfiez-vous des appels supposés provenir des services de l'immigration de votre pays d'accueil. Les États alertent sur ce type d'escroquerie, en augmentation. L'escroquerie est souvent ficelée ainsi : vous recevez un appel censé provenir des services de l'immigration. Le numéro de téléphone est effectivement le même. Une anomalie est constatée sur votre visa ou votre permis de résidence. La situation est urgente. Il vous faut fournir vos renseignements personnels, y compris vos données bancaires, pour régulariser votre situation.

Comment reconnaître l'arnaque ?

Sur ce point, tous les États appliquent la même procédure : les agents de l'immigration ne vous demanderont jamais de transmettre vos coordonnées bancaires par téléphone. Ne répondez donc pas à ce type d'appel, même si la situation semble urgente. Car en réalité, les faussaires parviennent à usurper les numéros de téléphone officiels. La technique est même plus facile grâce aux intelligences artificielles. En cas de doute, rendez-vous vous-même auprès du service qui a prétendu vous appeler.

Expatriés : votre visa intéresse les arnaqueurs

Tous les expats et candidats à l'expatriation le savent : le temps d'attente avant de recevoir son permis de résidence peut être très long. Les escrocs le savent aussi et proposent des réceptions de permis express, moyennant paiement express. Pour piéger leurs victimes, ils usurpent les numéros de téléphone des services de l'immigration du pays d'accueil. Il peut effectivement exister des procédures express pour obtenir un visa en accéléré. Mais l'offre des faussaires n'a bien sûr rien à voir avec la procédure légale. Car ici, tout est faux : appel téléphonique, site de paiement… l'argent que vous pensez envoyer à l'immigration ira dans les comptes des fraudeurs.

Comment reconnaître l'arnaque ?

Ne poursuivez jamais un appel ou un message vous promettant d'accélérer vos démarches de visa moyennant un paiement. Vous ne pouvez pas quitter la procédure officielle et espérer obtenir vos papiers. Aucun agent de l'immigration ne vous contactera pour vous demander de l'argent en échange de votre titre de séjour. Respectez les délais d'attente.

Ces autres arnaques qui n'épargnent pas les expatriés

À côté des pièges spécialement conçus pour les étrangers, les autres types de fraudes « grand public » n'épargnent pas les expatriés. Parmi elles, les arnaques au faux conseiller bancaire et au faux livreur.

Faux conseiller bancaire

Cette arnaque continue de se répandre dans le monde. Le scénario est souvent le même : une anomalie est détectée sur votre compte. Un faux conseiller vous appelle et vous propose de régler la situation en direct, en cliquant sur un lien qu'il vous envoie ou en lui communiquant vos coordonnées bancaires. En réalité, tout est faux. Ce type d'escroquerie est de plus en plus rodé : les faussaires peuvent facilement usurper le numéro de votre conseiller bancaire ou sa voix.

Comment reconnaître l'arnaque ?

Aucun conseiller bancaire ne vous demandera vos codes par téléphone. Ne cédez pas à la pression du fraudeur. Raccrochez immédiatement. Ne rappelez jamais un numéro envoyé par message. Vérifiez l'heure de l'appel : les appels hors des plages horaires habituelles de travail sont suspects. Dans tous les cas, ne faites aucune opération exigée par le faussaire. Raccrochez et contactez vous-même votre banque.

Faux livreur

Expatrié de longue date ou non, il vous arrivera certainement d'effectuer des achats sur Internet. Mais la pratique, anodine, peut vous faire perdre gros. Outre les faux sites de vente (vous ne recevez jamais votre colis), il existe aussi de faux livreurs. Plus précisément : les « colis qui ne rentrent pas dans la boîte aux lettres ». La combine est bien rodée. Vous recevez un message indiquant que votre colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres et n'a donc pas pu être livré. Mais vous pouvez reprogrammer facilement la livraison en cliquant sur le lien envoyé par message. Vous êtes en fait redirigé vers un faux site qui saisira toutes vos coordonnées (nom, prénom, adresse, coordonnées bancaires).

Comment reconnaître l'arnaque ?

Ne cliquez jamais sur un lien reçu par message.

Fraudes téléphoniques : la riposte internationale

En octobre 2025, l'Autriche, la Lettonie et l'Estonie démantèlent « Simcartel », réseau criminel de location de numéros de téléphone. Les numéros servaient à créer de faux comptes sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Les faussaires piégeaient ensuite leurs victimes : les crimes répertoriés par les autorités des trois pays vont de l'hameçonnage au trafic d'êtres humains. Simcartel serait responsable d'au moins 3 000 fraudes, principalement en Autriche et en Lettonie. Le préjudice estimé s'élève à 5 millions d'euros (dollars).

Les expatriés peuvent être doublement victimes : ils peuvent se faire escroquer au téléphone, mais aussi être contraints à travailler dans des réseaux frauduleux. Début 2025, un autre réseau de faux centres d'appel recourant au trafic d'êtres humains est démantelé au Myanmar. Les expatriés venaient principalement d'Asie et d'Afrique.

En décembre 2025, un faux centre d'appels basé en Ukraine tombe dans les filets de la police. Le réseau sévissait dans toute l'Europe et se spécialisait dans les fraudes au faux conseiller bancaire ou au faux policier. Misant sur l'urgence et la méconnaissance de ses interlocuteurs, le réseau est parvenu à extorquer plus de 10 millions d'euros à 400 victimes.

Aucune région du monde n'est épargnée. Aux États-Unis, la Comission fédérale du commerce estime que les SMS frauduleux envoyés aux particuliers ont permis aux escrocs de dérober près de 500 millions de dollars en 2025. Comme en Europe, les experts américains traquent les « fermes à carte SIM ».

Victime de fraude téléphonique : que faire ?

On peut être plus vulnérable en tant qu'expatrié. On connaît mal les organismes officiels et centres d'aide. La barrière de la langue et l'isolement peuvent constituer des freins supplémentaires. Il faut aussi gérer les situations d'urgence, le nouvel environnement… Les faussaires jouent justement sur ce contexte pour piéger les étrangers. Ils comptent aussi sur un constat : les dépôts de plainte sont encore trop peu nombreux.

Les États prennent progressivement conscience des besoins spécifiques des expatriés. Dans les administrations locales, les établissements scolaires ou les commissariats de quartier, on trouve de plus en plus de services d'aide, avec un pôle réservé à la protection contre les arnaques.

Si vous constatez avoir été victime d'une escroquerie téléphonique :

Contactez le plus tôt possible le véritable organisme (banque, administration…)

Faites opposition auprès de votre banque.

Conservez toutes les preuves possibles : messages, e-mails, etc.

Contactez votre consulat pour obtenir de l'aide.

Liens utiles :

Victim Support Europe : aide aux victimes de fraudes

États-Unis : que faire en cas de fraude téléphonique ?

France : services d'aide contre les spams et l'hameçonnage

Canada : signaler une fraude téléphonique

Royaume-Uni : aide pour les victimes de fraude téléphonique