Expatriés en Asie et au Moyen-Orient : parlez-vous la langue locale ?

Une étude construite autour de la vie d'expatrié

Le projet LangPats, financé par le Conseil néerlandais de la recherche et piloté par l'Université Erasmus de Rotterdam, cherche à comprendre pourquoi certains expatriés apprennent et utilisent la langue locale, tandis que d'autres ne le font pas. Les résultats iront au-delà de la simple curiosité : la recherche vise à produire des conseils concrets destinés aux expatriés et à leurs employeurs sur la manière de mieux se préparer à la dimension linguistique de l'expatriation et d'en tirer pleinement parti. La maîtrise d'une langue peut en effet ouvrir des portes sur le plan professionnel et améliorer sensiblement le bien-être au quotidien à l'étranger.

Qui peut participer ?

Si vous vivez en Asie ou au Moyen-Orient en tant qu'expatrié, cette étude est faite pour vous, quel que soit votre niveau de langue locale. La recherche accueille tous les profils : expatriés partis de leur propre initiative ou dans le cadre d'une affectation internationale, tous les groupes d'âge et toutes les situations familiales. Les expatriés LGBTQ+, les expatriés neurodivers et les groupes minoritaires sont chaleureusement encouragés à participer.

Remplissez le sondage (cela ne prend que quelques minutes) et vous serez automatiquement inscrit à un tirage au sort pour gagner un dîner pour deux.

Répondez au sondage ici

L'étude est menée par le Dr Nathan Albury-Garcés (Université Erasmus de Rotterdam / Université de Leiden) et a obtenu toutes les approbations éthiques nécessaires. Les réponses sont strictement confidentielles et ne peuvent en aucun cas être reliées aux participants.