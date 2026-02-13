À la mi-2024, le nombre de personnes résidant dans un pays différent de leur pays de naissance s'élevait à 304 millions dans le monde, ce qui représente 3,7 % de la population mondiale selon les données de l'ONU. Les prévisions indiquent que ce chiffre continuera d'augmenter.

L'un des motifs qui poussent à migrer, et que l'on appelle projet migratoire, est d'ordre économique, englobant des aspects tels que l'amélioration professionnelle, académique et financière, bien que ce ne soit pas le seul. Ainsi, à la question : « En matière de migration, avons-nous changé par rapport à nos ancêtres ? La réponse serait : ça dépend !

Nous ne poursuivons plus de mammouths, mais parfois des licornes !

L'être humain, toujours animé par cet élan qui le pousse à améliorer ses conditions, conserve cette motivation, à la différence près que nous poursuivons désormais des choses différentes et que nous les poursuivons de manière différente. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vous explique…

Comme je l'ai mentionné au début, au Néolithique, nous étions des nomades en quête de nourriture, portés par un instinct de survie qui nous poussait à explorer de nouveaux territoires. Cependant, ce voyage, nous ne le faisions pas seuls : nous le faisions en groupe. Notre groupe d'appartenance, notre tribu, nous accompagnait dans cette aventure qui comportait d'énormes dangers. La nuit, nous dormions ensemble dans des grottes, car notre instinct de survie nous dictait que c'était la manière la plus sûre de se défendre ou de fuir les dangers, comme les prédateurs nocturnes, par exemple. Faire partie du groupe d'origine et s'y sentir intégré assurait une protection à chaque individu et garantissait la survie du groupe.

Aujourd'hui, nous explorons d'autres territoires en cherchant à améliorer un aspect de notre vie, poussés par la curiosité ou par d'autres motivations, mais nous le faisons seuls. Notre petite tribu ne nous accompagne plus. Nous entreprenons ce voyage seuls et c'est de cette façon que nous affrontons également les aléas de ce voyage, dans la solitude.

C'est l'une des principales différences dans notre façon de migrer par rapport à nos ancêtres, et l'on pourrait dire que c'est une différence qui rend le fait de s'installer dans un autre pays encore plus difficile que de poursuivre des mammouths.

Poursuivre des licornes loin de la tribu

S'installer dans un autre pays est une expérience transformatrice. Une grande aventure de vie ! Cela élargit nos perspectives et nous oblige à grandir.

Nous grandissons, oui, sans aucun doute, mais à quel prix et dans quelles conditions ?

Loin de la terre qui nous a vus grandir et loin des personnes qui ont été, pendant de nombreuses années, notre soutien émotionnel, tout peut devenir quelque peu hostile. Nous migrons seuls. Peu d'espèces animales le font. Il est logique de le faire en groupe, mais lorsque nous le faisons seuls, cela constitue une perte silencieuse, difficile à exprimer parfois, et qui peut même passer inaperçue à nos propres yeux.

La famille, les amis de toujours et les voisins du quartier avec qui nous avons grandi forment notre petite tribu. Notre tribu nous définit en partie, nous donne un sentiment d'appartenance et une identité, en plus de répondre à des besoins émotionnels et vitaux importants. Elle nous soutient ; nous nous soutenons mutuellement. Elle me définit et je la définis. Cette relation bidirectionnelle, qui s'autoalimente, finit par constituer des réseaux de soutien et des synergies invisibles qui peuvent perdurer dans le temps et à travers différents territoires.

La tribu à laquelle nous appartenons est une ancre émotionnelle. C'est pourquoi, lorsque la tribu est physiquement éloignée, cette distance peut avoir un impact profond sur les émotions et l'identité. Pour de nombreux expatriés, maintenir ces liens n'est pas un simple geste affectif, mais un besoin émotionnel profond et vital pour tenir au quotidien, loin de leur pays.

Les avantages de continuer à se sentir membre du groupe de soutien d'origine

Mieux affronter le stress culturel, professionnel et émotionnel de l'expatriation. Surtout pendant les premiers mois suivant l'arrivée, lorsque nous n'avons pas encore eu le temps de nouer des liens stables. Sentir que nous appartenons à un lieu et à un groupe lorsque nous sommes loin de chez nous et que nous ne nous sentons pas encore enracinés dans le pays où nous nous sommes installés peut être d'une grande aide. Maintenir un sentiment de continuité de soi : Éprouver un certain sentiment de continuité de soi malgré tous les changements qui se produisent dans l'environnement procure une sécurité émotionnelle et préserve le sentiment d'identité.

Tout cela comporte de nombreuses nuances, selon la personnalité de chacun et son histoire personnelle. Il existe de nombreuses histoires de vie ; certaines que j'ai pu connaître grâce à certains patients montrent que, par exemple, ne pas avoir de contact avec sa propre famille est l'une des meilleures expériences que la vie d'expatrié dans un autre pays leur ait offerte !

Néanmoins, en pensant aux cas où il existe une bonne entente générale avec le groupe de soutien familial et/ou les amis, la distance physique modifiera probablement la relation et la façon dont nous interagissons (nous n'improvisons plus un après-midi café pour nous raconter la semaine, mais nous pouvons maintenir un appel vidéo le week-end, par exemple), mais pas nécessairement la qualité du lien, car la proximité émotionnelle ne dépend pas uniquement de la présence physique, mais de l'intention et de l'attention que nous y consacrons.

Quelques astuces pour maintenir les liens vivants à distance

1. Créer et établir des « pratiques » de connexion

Un appel hebdomadaire ou un appel vidéo le dimanche peuvent devenir des ancres émotionnelles. Si ces pratiques sont réalisées de manière constante, elles peuvent se transformer en véritables « rituels sociaux » qui nous aident à nous sentir connectés au groupe d'origine.

2. Partager le quotidien, pas seulement l'urgent, le grave ou les réussites

Parfois, on peut croire qu'il faut avoir une bonne nouvelle à partager, en raison de sa gravité, de son impact ou de sa qualité, qu'elle soit négative ou positive. En réalité, l'important est de partager dans notre quotidien : ce que l'on a fait dans la journée, ce que l'on s'est cuisiné, ou une anecdote qui nous est arrivée peut suffire à maintenir ce lien, car nous rapprochons l'autre de notre vie quotidienne et c'est là que nous devenons proches.

3. Les liens ne sont pas toujours symétriques

Dans la vie, il y a des moments de tout, n'est-ce pas ? Il y aura des moments où c'est vous qui aurez besoin de plus de contact et d'autres où ce sera l'inverse. Voire des moments où nous ne pouvons pas être aussi disponibles, ou cela peut arriver aux autres. C'est ce qui rend le lien réel. N'essayez pas de le rendre parfait.

4. Les liens s'additionnent. Ils ne divisent pas

Une peur fréquente chez les expatriés est de se sentir contraints de choisir : soit construire une nouvelle vie, soit s'accrocher à l'ancienne. En réalité, nous pouvons intégrer ces deux mondes et les faire coexister en nous. Il est possible de créer de nouveaux réseaux de soutien dans le pays d'accueil sans que cela signifie perdre les anciens. Les liens profonds ne sont pas remplaçables et ne se substituent pas les uns aux autres. Les nouveaux nourrissent un moi du présent, tandis que ceux du passé soutiennent les fondations de qui j'ai été et continue d'être à certains égards. Il n'y a pas à choisir entre les uns et les autres. Tous peuvent coexister dans mon for intérieur.

Et s'il n'est pas possible de maintenir les liens d'origine, ou s'ils ne nous suffisent pas

Les personnes qui ont un jour vécu hors de leur pays savent qu'il y a des moments difficiles et qu'il n'est pas toujours possible de maintenir les liens familiaux ou amicaux, ou que, même si l'on sait qu'ils sont là, ils ne suffisent pas pour traverser certains moments de la vie. Dans certaines situations de crise personnelle, professionnelle ou existentielle, si l'on sent que les liens anciens ou nouveaux ne suffisent pas pour se soutenir émotionnellement, et que l'on ne se suffit même pas à soi-même, il est important de pouvoir demander une aide psychologique spécialisée dans ces domaines, afin de pouvoir avancer avec moins de souffrance psychologique et davantage d'outils personnels. Parfois, les séances de thérapie individuelle peuvent être d'une grande aide, tout comme les groupes avec d'autres expatriés, où nous pouvons partager nos expériences. D'après mon expérience dans l'animation d'espaces psychologiques individuels et de groupes de soutien psychologique, une combinaison des deux peut s'avérer très bénéfique.

Conclusion

Lorsque nous émigrons, nous ne laissons pas seulement un pays derrière nous, mais aussi un système de soutien qui nous validait et nous donnait un sentiment de sécurité. Alors, comment pouvons-nous, en tant qu'expatriés, continuer à nous sentir membres de notre tribu ?

Maintenir les liens familiaux et amicaux à distance pour les personnes expatriées constitue un besoin de santé émotionnelle. Continuer à nous sentir partie intégrante du groupe de soutien d'origine nous rappelle qui nous sommes et d'où nous venons, et cela devient un socle solide tandis que nous construisons notre place dans un autre pays.

Malgré la distance, les liens peuvent perdurer dans le temps ; ils se modifieront bien sûr, fluctueront et évolueront au fil du temps, mais leur qualité peut rester immuable face à la distance en kilomètres, aux frontières, aux fuseaux horaires, aux langues…

Migrer ne signifie pas nécessairement cesser d'appartenir ; il peut plutôt signifier que les territoires de l'identité et de l'appartenance s'élargissent.