Une île 100 % dépendante : ce que le PNUD chiffre avec précision

Pour comprendre les enjeux actuels, il faut d'abord prendre la mesure d'une réalité fondamentale que le Laboratoire économique du PNUD vient de formaliser dans un rapport publié en mars 2026, intitulé « Economic Implications of the Armed Conflict in the Middle East for Mauritius: Transmission channels, sectoral exposure and macroeconomic scenarios ». Le document dresse un constat sans concession : Maurice, malgré ses succès économiques passés, reste prisonnière d'une vulnérabilité structurelle que le moindre soubresaut géopolitique vient raviver.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maurice importe 100 % de ses besoins en produits pétroliers raffinés. Mais la dépendance ne s'arrête pas là : l'île importe également 58 % de ses produits laitiers et près de 48 % de sa consommation de viande et de poisson. Avec un ratio d'ouverture commerciale de 97,3 %, l'instabilité dans le monde n'est jamais une abstraction pour Maurice. Elle est un coût immédiat, direct et inégalement réparti selon les revenus.

Cette dépendance transforme les tensions au Proche-Orient en une véritable « taxe invisible » pour les ménages.

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Le détroit d'Ormuz : quand la géopolitique dicte les prix à la pompe

Le détroit d'Ormuz est l'une des artères énergétiques les plus stratégiques de la planète : environ 20 % du pétrole mondial y transite. Depuis l'escalade du conflit autour de l'Iran fin février 2026, cette voie maritime cruciale est perturbée, avec des répercussions immédiates sur les marchés mondiaux. Le baril de Brent, qui cotait autour de 72 dollars fin février, a bondi de plus de 50 % en quelques semaines. Et le PNUD modélise ce que cela signifie concrètement pour Maurice. Le rapport estime le coefficient de transmission des prix du pétrole vers l'inflation domestique entre 0,4 et 0,5. Dans un scénario dit « sévère », prévoyant une hausse de 50 % du prix du baril, l'inflation locale pourrait bondir de 3,6 points de pourcentage supplémentaires au-delà des prévisions initiales.

Un impact « régressif » : les plus modestes en première ligne

Le PNUD modélise trois scénarios pour Maurice : une perturbation logistique contenue (modérée), un blocage prolongé des routes maritimes avec explosion des coûts de fret (sévère), et une instabilité mondiale durable où l'incertitude devient la norme (prolongée). Dans tous les cas, les secteurs les plus exposés, notamment le tourisme, le transport, le commerce et la manufacture, représentent 41 % de l'emploi national. Le tourisme, représentant 8 % du PIB, est le plus vulnérable : une chute de 15 % des arrivées aurait des effets en cascade sur toute l'économie locale.

L'impact est socialement inégal. Les ménages modestes consacrent 40,4 % de leur budget à l'alimentation contre 22,8 % pour les plus aisés : une hausse de 10 % des prix alimentaires ampute leur pouvoir d'achat de 4 points, contre seulement 2,3 points pour les revenus supérieurs. La pression sur la roupie aggrave encore ce cercle vicieux, plaçant la Banque de Maurice face à un arbitrage délicat entre la lutte contre l'inflation et le soutien à la croissance.

Ce qui a déjà augmenté : le diesel, premier signal concret

Sur le terrain, la répercussion de la crise mondiale sur les prix est déjà amorcée. Le Petroleum Pricing Committee (PPC) a statué le 24 mars 2026 : le prix du Gas Oil (diesel) a grimpé de Rs 58,95 à Rs 64,80 par litre, soit une hausse de 10 %, le maximum autorisé par la loi. Ce plafond légal ne traduit pourtant qu'une fraction du choc réel. La hausse théorique aurait dû atteindre 40,70 % en raison d'un prix de référence de 173,34 dollars le baril. Sans le mécanisme de régulation, le diesel aurait déjà dû atteindre Rs 108 le litre. Le ministre du Commerce a lui-même illustré l'ampleur de l'effort de protection : le gouvernement aurait techniquement pu appliquer une augmentation de 10 % chaque jour pendant quatre jours consécutifs. C'est le Price Stabilisation Account (PSA) qui absorbe la différence, mais à quel prix pour les finances publiques ? Son déficit sur le diesel est d'ores et déjà estimé à Rs 2,3 milliards.

Notons, par ailleurs, que l'Inde se présente comme étant le principal filet de sécurité énergétique de Maurice. New Delhi a confirmé que ses raffineries ont sécurisé leurs approvisionnements en brut, y compris iranien, dissipant les rumeurs de rupture. Avec des stocks couvrant plus de 70 jours de consommation et des contrats d'export consolidés vers l'océan Indien, l'Inde offre à Maurice une garantie de continuité concrète. Un accord structurant est en préparation en ce sens. Le Premier ministre Navin Ramgoolam a annoncé des négociations avancées pour un partenariat gouvernement à gouvernement (G2G) entre la State Trading Corporation et l'Indian Oil Corporation. Inspiré d'un précédent avec Mangalore, cet accord permettrait de sécuriser un flux régulier de carburants et, potentiellement, de s'affranchir partiellement du dollar en réglant les transactions en roupies indiennes, un bouclier contre le risque de change.

En outre, selon les autorités mauriciennes, les stocks actuels sont suffisants à court terme, sans marge d'erreur. Au 2 avril, les réserves couvraient entre 13 et 20 jours selon les produits. Trois cargaisons programmées les 4 avril, 16 avril et 1er mai apporteront 34 880 tonnes d'essence et 35 490 tonnes de diesel d'ici fin avril. La forte proportion de diesel dans la dernière livraison reflète la vigilance des autorités sur un produit dont le fonds de stabilisation affiche déjà un déficit de Rs 2,3 milliards.

Hausses des prix à Maurice : les rumeurs démenties, mais la vigilance reste de mise

Depuis le 5 avril, une information annonçant une hausse imminente de Rs 5 par litre d'essence et de Rs 1,40 par pain circule dans certains médias. Ces chiffres ont été catégoriquement démentis par le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, jusqu'à présent. Le gouvernement indique que le PSA dispose d'un solde positif de Rs 400 millions sur le fonds MOGAS, ce qui permet de compenser les fluctuations des cours internationaux. Une protection réelle, mais dont la pérennité dépend entièrement de l'évolution des marchés dans les semaines à venir.

Si les autorités mauriciennes n'ont encore pris aucune décision ferme concernant les mesures à adopter face aux répercussions de la guerre, un comité de crise a été mis en place pour identifier des pistes d'amortissement du choc énergétique. Plusieurs mesures ont été évoquées : une éventuelle hausse des tarifs de l'électricité, des politiques de sobriété énergétique avec des restrictions sur l'éclairage, des sanctions contre le gaspillage, le recours élargi au télétravail et au flexitime, ou encore la possibilité d'animer des cours en ligne dans le secteur éducatif.

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Le secteur privé prend les devants

Sans attendre les décisions gouvernementales, certaines entreprises ont déjà agi. C'est le cas de Mauritius Telecom, qui a annoncé vendredi 3 avril la mise en place du travail hybride à partir du lundi 6 avril : trois jours de télétravail par semaine pour environ 750 collaborateurs, soit 40 % de ses effectifs. Selon la direction de MT, cette initiative devrait permettre de réaliser environ 5 000 kWh d'économies d'électricité par jour, ainsi qu'une réduction mensuelle estimée à 25 000 litres de carburant liés aux déplacements domicile-travail.

Business Mauritius indique, quant à lui, que les entreprises réévaluent déjà leurs plans de continuité d'activité. Les entreprises, comme d'autres acteurs du pays, ont déjà commencé à étudier leurs Business Continuity Plans et les mesures potentielles à prendre.

Ce que le PNUD préconise

Le PNUD voit dans la crise une opportunité de transformation. Plutôt que d'attendre que l'orage passe, les experts appellent Maurice à passer d'une posture de victime subie à une logique de souveraineté active, articulée autour de quatre chantiers.

L'énergie en premier. Accélérer massivement le solaire photovoltaïque et le stockage par batteries n'est plus un choix écologique, c'est même une question de sécurité nationale. Le soleil et le vent de l'océan Indien ont un avantage décisif sur le pétrole.

L'alimentation ensuite. Avec des prix mondiaux des denrées qui pourraient bondir de 25 % dans les scénarios défavorables, relancer une agro-industrie locale capable de transformer les produits du sol mauricien est devenu un impératif, non une option.

La protection sociale, ciblée et non dispersée. Face à l'impact régressif de l'inflation, les aides généralisées ne suffisent plus. Le PNUD plaide pour un filet de protection, mobilisant la technologie pour atteindre précisément les ménages les plus vulnérables.

Enfin, une carte géopolitique à jouer. Dans un monde fragmenté et instable, la stabilité politique et juridique de Maurice devient un actif rare et précieux. L'île peut transformer son isolement géographique en argument d'attractivité, une citadelle de sérénité pour les capitaux et les talents en quête d'un ancrage sûr dans l'océan Indien.

Maurice passe des intentions aux actes sur l'énergie

Le ministre Patrick Assirvaden a annoncé le 6 avril trois projets concrets pour accélérer la transition et combler ce que le CEB ne peut assurer seul. Le premier, baptisé « 10 par 10 », consiste en dix projets solaires de 10 mégawatts chacun, tous couplés à des batteries de stockage, soit 100 mégawatts au total d'ici fin 2027, avec un appel d'offres lancé dès cette semaine. Le deuxième vise l'intégration de nouvelles capacités directement dans le réseau du CEB, également adossées à des batteries. Le troisième regroupe des projets structurants, dont Tamarind Falls, l'agrivoltaïque et les panneaux sur les centres commerciaux, complétés par l'extension du parc éolien, également prévue pour fin 2027.