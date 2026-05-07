Il aura suffi de quelques jours. Fin avril 2026, les habitants et les habitués de la plage de Tamarin, dans l'ouest de l'île, ont assisté à un spectacle saisissant : là où s'étendait encore une large bande de sable, la mer est arrivée presque au pied des arbres et d'un kiosque. Des dizaines de mètres de plage, emportés en l'espace d'une semaine.

Pour ceux qui connaissent bien Tamarin, le choc est réel. Mais au-delà de l'émotion, ce que révèle cet épisode est bien plus préoccupant. Et les données scientifiques disponibles confirment ce que l'on voit à l'œil nu.

Maurice : une île sous pression

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les chiffres avancés par le Mauritius Meteorological Services, le niveau de la mer monte à Maurice à un rythme de 4,5 mm par an, soit un tiers de plus que la moyenne mondiale de 3,3 mm. Le Programme des Nations Unies pour le développement estime quant à lui que 23 % des plages de l'île sont aujourd'hui en érosion active. Selon l'ONG Mru2025, environ 75 % des coraux des lagons mauriciens sont morts ou fortement dégradés.

Trois indicateurs, trois signaux d'alarme. À Maurice, la mer monte plus vite qu'ailleurs, les plages s'érodent et les protections naturelles s'effondrent. Ce n'est pas une projection — c'est la réalité documentée de 2026.

Les services météorologiques ont mesuré, entre 1987 et 2024, une élévation du niveau de la mer de 4,5 mm par an à la station de Trou-Fanfaron à Port-Louis, soit un tiers de plus que la moyenne mondiale. À Rodrigues, la situation est encore plus critique : la hausse s'élève à 5,8 mm par an. Des données qui s'inscrivent dans les projections du GIEC, qui anticipe une élévation globale comprise entre 28 cm et 1 mètre d'ici 2100.

37 kilomètres de côtes menacées

Le rapport MAURISCOT, coordonné par le BRGM et financé par l'Agence française de développement, présenté en novembre 2025, brosse un tableau encore plus précis. Plus de 37 kilomètres de littoral sont affectés par l'érosion, avec des pertes pouvant atteindre 75 % de la largeur des plages sur les tronçons les plus exposés. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, environ 23 % des plages du littoral sont en érosion active.

Les conséquences ne sont pas abstraites. Des zones habitées et touristiques, comme Port-Louis ou Port-Mathurin (Rodrigues), sont directement exposées aux risques de submersion. Sous terre, l'intrusion d'eau salée dans les nappes phréatiques menace les ressources en eau douce de l'île. En surface, les routes, les hôtels et les résidences bâtis en zone littorale se retrouvent de plus en plus vulnérables. Et en mer, la dégradation des récifs coralliens met en péril les zones de pêche dont dépend une part significative de l'économie locale.

Des récifs en agonie et des plages sans défenses

La grande tragédie silencieuse du littoral mauricien, c'est la disparition progressive de ses récifs coralliens. Ces structures vivantes jouaient un rôle clé : elles absorbaient l'énergie des vagues et produisaient naturellement le sable des plages. Selon l'ONG Mru2025, environ 75 % des coraux des lagons mauriciens sont aujourd'hui morts ou fortement dégradés. Sans récif, pas de barrière contre la houle. Et sans barrière, les plages s'érodent.

À Tamarin, ce scénario est aggravé par l'absence totale de récifs coralliens protecteurs. La plage est exposée directement aux caprices de l'océan Indien. Fin avril, de fortes pluies ont brutalement rouvert l'embouchure de la rivière voisine, modifiant les courants côtiers, tandis qu'une houle énergique frappait la côte sans aucun amortisseur naturel. En quelques jours, l'équilibre s'est rompu.

Maurice classée parmi les pays les plus exposés aux risques naturels

Ces événements locaux s'inscrivent dans un contexte global préoccupant. Le rapport mondial sur les risques 2021 classe Maurice au 51e rang mondial des pays les plus exposés aux risques naturels. Le pays cumule les vulnérabilités propres aux petits États insulaires : faible altitude, dépendance au littoral, ressources naturelles limitées, exposition aux cyclones. Ces dernières années, l'île a également connu des épisodes de sécheresse prolongée, des crues soudaines et des cyclones d'une intensité rare.

À cette vulnérabilité naturelle s'ajoute une pression constante liée à l'aménagement. Le littoral mauricien est l'un des plus intensément développés de l'océan Indien : infrastructures hôtelières, projets immobiliers, interventions sur les embouchures de rivières. Ces aménagements modifient la circulation du sable et réduisent la capacité des plages à s'adapter naturellement. À Tamarin, une intervention humaine récente aurait contribué à fragiliser davantage le site dans un contexte déjà instable.

Un signal d'alarme, mais pas une fatalité

Pour les expatriés qui ont choisi Maurice pour son cadre de vie exceptionnel, cette réalité n'est pas abstraite. Le modèle économique de l'île repose sur un littoral attractif et accessible. Si les plages deviennent instables, les coûts de protection augmentent, les infrastructures côtières sont exposées et l'attractivité peut en pâtir à long terme.La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent et commencent à être sérieusement discutées. Le ministère de l'Environnement envisage la création d'une entité unique chargée de coordonner les politiques côtières. Des initiatives telles que la restauration des mangroves ou la protection des récifs sont en cours. La société civile, portée par des ONG telles que Mru2025 ou Reef Conservation, monte également en puissance.

La situation à Tamarin est un avertissement. L'île Maurice a encore les moyens d'agir, à condition de reconnaître pleinement l'urgence.