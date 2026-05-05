Un phénomène tabou et bien réel

À première vue, tout va bien. Vous avez quitté la grisaille et le tumulte pour l'île Maurice. Vous vivez dans un décor de carte postale. Et pourtant, quelque chose cloche. Ce petit coup de mou n'est pas un caprice. C'est un choc culturel différé. Une réalité fréquente mais rarement évoquée.

Le blues ne débarque pas en fanfare, évidemment. Il s'infiltre en douce. Par un coup de fil manqué. Une fête de famille à laquelle on n'a pas pu assister. Une chanson ou une odeur qui rappelle le pays. Petit à petit, ce qui faisait le sel de votre vie d'avant refait surface et fait vaciller.

« J'avais honte de me plaindre. J'étais dans un décor de rêve, mais je me sentais seule comme jamais », raconte Marine, une Française installée à Grand Baie.

L'expatriation est un virage. Parfois serré. Il faut tout réapprendre : les codes sociaux, les rapports humains, le rythme, les façons de faire, l'humour…

Dans ce nouveau monde, on n'a plus aucun repère. Plus de boulangère qui connaît notre prénom. Plus de médecin de famille. Plus de voisins auxquels on s'est attaché. Plus de discussions spontanées. Il faut tout reconstruire, et ça prend du temps. Comme nous le confirme Alexia, qui vit aujourd'hui à Flic en Flac : « Je n'avais pas anticipé à quel point ce serait difficile de me faire de vrais amis. J'avais des connaissances, mais pas d'intimité. Pas de profondeur. Personne avec qui partager mes peurs et mes problèmes. »

L'un des plus grands pièges, c'est la pression sourde d'être heureux coûte que coûte. Car oui, on l'a choisie, cette vie. Peut-être même exhibée sur les réseaux sociaux. Alors, pas le droit de flancher ! Et pourtant… le bonheur ne se décrète pas. Et vivre sous les tropiques ne rend pas automatiquement plus épanoui.

Quand le corps et l'âme tirent la sonnette d'alarme

Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas un burn-out non plus. Ni un simple coup de mou passager. C'est autre chose. La sensation d'être là sans être vraiment là. De sourire aux autres sans se sentir vraiment présent. D'avoir changé de décor, mais pas retrouvé d'équilibre. Ce blues peut surgir au bout de quelques semaines comme après plusieurs années. Et souvent, il prend les gens par surprise.

Tout semble bien aller, en apparence. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'étiole. On commence à traîner les pieds le matin. À manquer d'élan. Même les plus beaux paysages n'éveillent plus de curiosité. L'appétit se dérègle sans qu'on sache pourquoi : trop ou trop peu. On dort mal, ou on dort trop. Et l'envie de voir du monde disparaît peu à peu. On préfère rester chez soi, couper le son du monde. On devient à fleur de peau.

Souvent, on croit d'abord que c'est la chaleur. Le changement de saison. Le cycle lunaire. On se donne des excuses. Et puis on se rend compte que ce n'est ni physique, ni passager. C'est plus profond. C'est un désalignement.

Ce que les expats disent

Quand on creuse, les témoignages affluent. Presque tous les expats l'ont vécu, à un moment ou un autre. Même ceux qui ont « réussi » leur installation.

« Cela fait 3 ans que je suis à Maurice. Au début, j'ai adoré. Les gens, les paysages, la culture. Mais une fois la phase de découverte passée, j'ai eu des passages à vide, et des moments de solitude extrême. Les gens sont tellement accueillants et gentils ici qu'on a l'impression qu'on va vite se faire des amis. Mais transformer des connaissances en vrais amis, ça prend beaucoup de temps », raconte Jean-Baptiste de Grand Gaube.

À Nathalie, une autre expat, d'ajouter que : « Je vis à Maurice depuis 6 ans. Il m'arrive encore de pleurer en écoutant une vieille chanson française qui me rappelle des souvenirs avec mes proches. Mais j'ai appris à l'accueillir, ce blues. Il fait partie du package. »

« Je culpabilisais beaucoup. J'étais censée vivre mon rêve, et j'avais juste envie de rentrer. Mais je n'osais pas. Rentrer, c'était pour moi un échec. Alors je me suis laissé du temps, et heureusement, car aujourd'hui je me sens très heureuse ici. Et j'aurais même peur de devoir vivre à nouveau en Europe », nous dira Léa.

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Les racines du mal du pays

On croit souvent que le mal-être de l'expatrié se manifeste dès l'arrivée, comme une claque brutale. En réalité, il se glisse dans les interstices du quotidien et ne dit pas son nom tout de suite. Il commence par une impression floue. Un vide, pas vraiment douloureux. Mais assez présent pour grignoter l'élan.

Même quand on est parti le cœur léger, volontaire, porté par l'envie d'ailleurs, il reste quelque chose accroché à nos talons. Ce quelque chose, c'est le lien à tout ce qu'on a laissé : une grand-mère qu'on n'embrasse plus aussi souvent, des amis qu'on ne voit plus, des repères si banals qu'on n'en mesure même plus l'importance. Ce manque-là, il ne fait pas de bruit. Mais il creuse.

Parfois, ce sont nos propres attentes qui nous tendent un piège. On était parti pour vivre « autre chose », pour se libérer, changer d'air. Et au début, tout semble correspondre à cette promesse. Les couleurs sont plus vives, les gens plus souriants. On a presque l'impression d'avoir été réinitialisé. Jusqu'à ce que la routine s'installe à nouveau. Jusqu'à ce que les galères administratives nous rappellent que l'ailleurs aussi a ses lenteurs. Que le rêve d'un quotidien sans accrocs est justement… un rêve. Le contraste entre le fantasme du départ et la réalité du terrain peut être violent. Pas toujours. Mais souvent assez pour laisser un goût amer.

Il y a aussi un paradoxe étrange : rencontrer plein de gens, et se sentir quand même seul. Les premières semaines, on multiplie les rencontres et les groupes WhatsApp. On parle, on rit, on se sent presque intégré. Mais en profondeur ? C'est une autre histoire. Il manque la sincérité des liens forgés dans la durée. Cette confiance qu'on met des mois, des années à tisser. Alors on s'entoure, mais sans vraiment s'appuyer. Et ce manque de lien authentique peut être plus pesant que la solitude elle-même.

La fatigue joue également. Pas physique, pas toujours visible. Une fatigue liée à l'effort permanent de décoder ce qui, ailleurs, allait de soi. La manière de dire bonjour, de négocier, de plaisanter sans vexer. La façon de demander un service, de comprendre les non-dits. Vivre dans une autre culture, c'est passionnant. Mais ça peut être épuisant.

Parfois, ce n'est ni la solitude, ni le choc culturel qui pèse le plus. C'est le vide de sens. Le sentiment d'avoir tout ce qu'on voulait : le soleil, l'espace, un certain confort. Mais de ne plus savoir pourquoi on est là. Le temps passe, et on se demande ce qu'on construit vraiment. Ce qu'on apporte. Ce qu'on transmet. Ce qu'on laisse. Les questions finissent par éroder l'enthousiasme.

Et puis il y a la comparaison. Elle s'insinue partout, même quand on croit s'en être affranchi. On compare sa propre expérience à celle des locaux, qui semblent si à l'aise dans leur environnement. Aux autres expats, qui affichent leur bonheur sur Instagram, leur succès, leurs projets qui avancent. Et surtout, on se confronte à l'image qu'on voulait donner en partant : celle d'une personne épanouie, rayonnante et libre. Et quand cette image commence à s'éloigner un peu trop de la réalité, un malaise s'installe. On se sent en décalage. On se tait. Et parfois, on se juge durement.

Ce blues-là, on n'en parle pas beaucoup. Parce qu'on a « de la chance ». Parce qu'on vit au soleil. Parce que vu d'ailleurs, on a tout pour être heureux. Et pourtant, il existe. Il est réel. Et surtout, il est légitime.

Heureusement, ce blues n'est pas une fatalité. Il n'est pas là pour vous gâcher l'expérience, mais peut-être pour vous inviter à vous recentrer et à changer de regard. Et parfois, il suffit d'un petit pas de côté pour que tout commence à bouger.

Ce premier pas consiste simplement à en parler. À quelqu'un qui comprend. Un autre expat, un ami resté au pays, un thérapeute à l'écoute. Mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est déjà faire exister cette part de soi qu'on étouffait. Ce n'est pas se plaindre. C'est s'autoriser à être humain, dans une aventure qui, malgré les photos paradisiaques, peut être vertigineuse.

Créer du lien, c'est aussi oser dépasser la surface. C'est sortir du « tu viens d'où ? » pour aller vers des échanges qui réchauffent. Oui, les premières connexions sont parfois superficielles, mais elles peuvent évoluer si on leur donne du temps. S'investir dans une association locale, participer à des ateliers, faire du bénévolat, suivre un cours qui vous stimule… Ce sont autant d'occasions d'ancrer quelque chose de vrai, de sortir de l'isolement sans se forcer à jouer un rôle.

Et puis, il y a la pression invisible de « profiter à fond ». Tout voir, tout faire, tout vivre. Mais pourquoi se précipiter ? L'expatriation n'est pas une course, c'est un chemin. Et ce chemin, parfois, a besoin de lenteur. D'un matin sans agenda. D'un détour imprévu. D'un moment d'ennui fécond. Autorisez-vous à ne pas être productif. Vous n'avez rien à prouver.

On idéalise souvent le pays d'origine quand ça ne va pas. Mais souvenez-vous : si vous êtes parti, ce n'est pas pour rien. Il y avait un appel, un besoin, un élan. Ne laissez pas le filtre rose du souvenir effacer les raisons profondes de votre choix. Et surtout, acceptez que ces zones grises font partie du voyage. Que l'expatriation n'est pas une ligne droite, mais une transformation intérieure. Il y aura des passages à vide, des doutes, des moments de flottement. C'est normal. C'est même sain ! C'est une étape du processus. Écoutez ce malaise sans vous y enfermer. Il vous parle de vous, de vos besoins, de vos fragilités. Et de votre capacité à vous réinventer.

Le soleil ne suffit pas toujours. Parfois, le blues passe. C'était juste une phase de transition. D'autres fois, il s'installe, malgré tous vos efforts. Et dans ce cas, partir n'est pas un échec. C'est une décision courageuse.

Certains expats font le choix de revenir chez eux ou d'aller ailleurs. D'autres expats apprennent à composer avec cette dualité, entre joie du dépaysement et manque persistant.

Changer de pays, c'est bouleversant. Même quand c'est voulu. Même quand tout semble aller bien. Le décor ne fait pas tout. Et sous les palmiers aussi, il y a des larmes. Mais il y a aussi des leçons de vie, des liens précieux et des moments d'intensité rare.