Le 14 mai 2026, un ressortissant italien de 53 ans a été agressé en plein jour sur l'un des sites touristiques les plus fréquentés de l'île. Deux membres d'une association socioculturelle ont été arrêtés. L'association a depuis expliqué que les touristes consommaient de la nourriture non végétarienne à proximité d'un lieu sacré hindou : une justification rejetée par les autorités et condamnée par une large partie de l'opinion publique.

L'incident aurait pu passer pour un fait divers isolé. Il n'a pas eu cet effet. Sur les groupes Facebook d'expatriés, dans les commentaires des journaux en ligne, dans les cercles d'affaires, la même question est revenue, insistante : et si Maurice n'était plus ce qu'elle était ?

« Je me sens plus en sécurité ici qu'à Marseille »

La réponse de ceux qui vivent sur l'île depuis des années est, pour la plupart, catégorique. Doriane, installée à Flic-en-Flac, résume ce que disent beaucoup : elle se sent « plus sereine ici qu'à Paris, Grenoble ou Lyon ». Patrick, qui fréquente l'île depuis 1983, affirme que l'insécurité « n'y est pas plus élevée qu'ailleurs ». Jean-Pierre dit n'avoir « jamais vu de délinquance » en dix ans de séjours réguliers. Une autre expatriée, qui vit sur la côte ouest, va plus loin : « Le peuple mauricien est bienveillant et d'une gentillesse rare. Je n'ai jamais ressenti de quelconque animosité. »

Ces témoignages sont nombreux, cohérents et émanent de personnes qui connaissent l'île autrement que depuis une chambre d'hôtel. Ils méritent d'être pris au sérieux. Mais ils ne disent pas tout.

« Vivre ici est très différent du fait d'y passer dix jours dans un hôtel luxueux. Le mieux est de venir sur place pendant au moins un ou deux mois pour vous faire une opinion », explique Laure.

Ce conseil, sincère, pointe involontairement le problème : l'expérience de l'île dépend énormément de l'endroit où l'on vit, de qui l'on fréquente et de la façon dont on s'y installe. Un expatrié dans une villa de Tamarin ne vit pas dans le même pays qu'un jeune Mauricien qui vit dans le centre.

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La comparaison européenne : réflexe et écran

Dès que la question de l'insécurité est soulevée, un réflexe s'enclenche : comparer Maurice à l'Europe et à la France en particulier. Le procédé est quasi-automatique dans les échanges en ligne, et il n'est pas sans fondement. Corinne décrit Maurice comme « une vie très agréable avec un rythme très différent ». Patrice résume la pensée dominante : « La France devrait prendre exemple sur Maurice sur certains points. » C'est comme partout : drogue, vols, insécurité. Faut pas se promener n'importe où le soir. Mais c'est pareil en Europe, et bien pire dans certaines villes françaises », ajoute un autre expatrié.

La comparaison a ses vertus : elle remet en perspective des peurs parfois gonflées par des lectures sélectives sur les réseaux sociaux. Mais elle a aussi ses limites. L'incident de Grand Bassin n'est pas un vol à la tire ordinaire — c'est une agression organisée, idéologiquement motivée, survenue dans un site touristique majeur. Ce type d'événement ne se résume pas à un « c'est pareil partout ».

Une île à double vitesse

La tension économique est le fil souterrain qui traverse presque tous ces échanges. « Le pays fonctionne à double vitesse entre riches et pauvres », résume l'une des participantes. L'arrivée continue de flux d'expatriés, souvent perçus comme aisés, parfois ostensiblement, dans ce contexte, ne passe pas inaperçue. Dee Bella formule avec précision : « Quand les revenus locaux sont nettement plus bas, mais que les prix suivent une logique internationale, cela crée forcément un déséquilibre. »

Un autre expatrié tranche dans le vif : « Oui, il y a des escrocs, de la drogue, de la corruption. Après tout, c'est l'Afrique. En Europe aussi, il y en a ; c'est juste mieux caché. » La formulation heurte, mais l'intuition qu'elle porte est réelle : le ressentiment vis-à-vis des étrangers perçus comme privilégiés existe, même si la grande majorité des Mauriciens ne le traduit jamais en hostilité.

« Quitte à galérer, je préfère être au soleil avec des personnes qui, pour la plupart, vivent avec le sourire », soutient Élodie.

La drogue, l'angle mort du débat

Si la violence directe envers les étrangers reste rare, plusieurs voix citent la prolifération de la drogue comme le vrai problème structurel de l'île, distinct de la délinquance ordinaire, mais potentiellement plus profond. Steph, résident, l'identifie comme « le seul vrai problème » tout en soulignant qu'il ne représente « aucun danger direct pour les touristes et les expatriés ». Jacqueline, qui vit à Flic-en-Flac depuis de nombreuses années, balaie les inquiétudes : « Il y en a partout, même dans les petits villages suisses. »

Ni les statistiques officielles ni les témoignages disponibles ne permettent de mesurer l'ampleur exacte du phénomène. Ce silence partiel est lui-même révélateur : à Maurice comme ailleurs, on préfère souvent ne pas regarder en face ce qui pourrait ternir l'image du pays.

« Vivre comme un immigré, pas comme un expatrié »

Ceux qui s'en sortent le mieux à Maurice partagent, à des degrés divers, une même disposition d'esprit. Louis la formule le plus nettement : « Il faut vivre comme un immigré plutôt qu'un expatrié. La nuance est importante. » Steph insiste : « Ne jamais les prendre de haut et ne jamais oublier qu'on est chez eux. » Oliver, qui a vécu dans de nombreux pays, va dans le même sens : « L'époque est morose partout. Trouvez un endroit qui vous plaît, ayez les fonds nécessaires, n'idéalisez pas le côté carte postale, et ne vous attendez à être reçu en messie nulle part. Cette période est terminée. »

Ce n'est pas du défaitisme mais une lucidité qui n'enlève rien à l'attractivité de l'île. Maurice n'est pas dangereux. Mais elle n'est pas hors du monde, et les tensions qui la traversent méritent mieux que le déni ou la comparaison défensive.

S'installer à Maurice : les règles de savoir-vivre

Ces repères ne sont pas des règles mais sont distillés de l'expérience accumulée de ceux qui vivent ou ont longtemps vécu sur l'île. Ils ne garantissent rien, mais ils changent beaucoup.

Avant de partir

Passer au minimum un à deux mois sur place avant tout engagement (location, contrat, projet) pour se faire une opinion fondée sur le vécu, et non sur les forums.

Consulter la presse locale sérieuse : Le Mauricien, Defimedia, L'Express, ainsi que l'Expat Mag. Elle reflète la société mauricienne bien mieux que les groupes Facebook d'expatriés.

Avoir des ressources financières solides. Le coût de la vie a fortement augmenté. L'idée d'une île « bon marché » est aujourd'hui dépassée.

Ne pas idéaliser. Une villa à Belle-Mare en Airbnb et la réalité d'un bail annuel à Rose-Hill sont deux Maurice très différentes.

Au quotidien

Vivre comme un résident, pas comme un expatrié en mission. Faire ses courses au marché local, apprendre quelques mots de créole, s'intéresser à la vie du quartier.

Ne jamais prendre les Mauriciens de haut. L'arrogance, même involontaire, est perçue et rarement pardonnée.

Éviter certaines zones isolées en soirée, comme dans n'importe quelle ville du monde. Le bon sens suffit généralement.

En cas de vol ou d'incident, porter plainte auprès de la police. Le système Safe City couvre une large part des sites fréquentés.

Sur les sites culturels et religieux