Choisir le bon moment pour recevoir vos proches

Le premier conseil – et peut-être le plus important – consiste à choisir le bon moment pour accueillir ses proches. Il ne suffit pas que votre tante Cathy ait trouvé des billets d'avion à moins 40 % : si vous êtes en plein rush au travail, que vos enfants passent leurs examens ou que vous venez de déménager, mieux vaut proposer une autre date et énoncer clairement vos disponibilités.

Et oui, vivre à l'étranger ne signifie pas être en vacances toute l'année comme certains ont tendance à le croire : « Mais enfin, tu vis en Thaïlande, tu dois bien pouvoir te libérer deux petites semaines ! ». N'hésitez pas à expliquer gentiment que votre vie est, somme toute, assez normale, avec un calendrier, des horaires, des contraintes, des factures… et parfois un frigo vide.

Préserver du temps pour soi

Un malentendu très fréquent : votre famille ou vos amis pensent passer du temps « comme avant », collés à vous quasiment 24 heures sur 24, tandis que vous souhaitez continuer à travailler durant leur passage ou vous réserver quelques échappées en solitaire.

On a tendance à s'oublier quand on veut être un hôte parfait. Mais il n'y a pas de mal à garder des moments de respiration : la séance de sport hebdomadaire, une sieste, un café seul en terrasse… Bref, une bonne mise au point en amont évitera quelques déceptions et crispations.

Éviter d'être corvéable à merci durant le séjour de vos proches

Recevoir de la famille ou des amis, c'est parfois devenir employé de maison et chef cuisinier à temps plein ! Mais personne n'a envie de passer ses soirées à peler des carottes pendant que les autres prennent l'apéro sur la terrasse.

Astuce : proposez un roulement informel, y compris pour le ménage et les courses. Vous craignez de paraître procédurier et peu hospitalier ? Alors, trouvez des alternatives telles que des livraisons de plats ou de courses à domicile, des repas au restaurant et négligez un peu le ménage…

Anticiper les différences de rythme

Certains veulent se lever à l'aube pour « ne rien rater », d'autres émergent à midi... Si vous avez des invités aux rythmes incompatibles, organisez les journées en modules : par exemple, matinée libre, rendez-vous à telle heure pour une visite définie, apéro commun le soir vers 18 h 30. Vous éviterez ainsi que tout le monde s'exaspère à s'attendre, avant le petit déjeuner. Ou bien encore : fixez ensemble, la veille, le programme du jour avec plusieurs options à la carte. Vos invités auront alors l'impression de s'engager pour un de ces choix et adapteront leur rythme en conséquence.

Préparer un petit kit d'accueil malin

L'idée ici n'est pas d'imiter un hôtel 4 étoiles, mais de faciliter l'autonomie de vos invités ou de ceux qui se sont quelque peu « imposés ». Un petit guide maison peut faire des miracles et est réutilisable pour les prochaines fois.

Où faire des courses ? Les bonnes adresses de restaurants, de location de voiture. Comment fonctionne le bus, le métro ou autres transports en commun ? Quelques phrases utiles dans la langue du pays. Quelques coutumes locales à respecter. Les attractions près de chez vous, dans le reste de la ville et des environs, etc.

Voilà de quoi favoriser un peu l'indépendance de vos proches et éviter de vous répéter à chaque fois qu'on vous rend visite…

S'épargner l'ambition de visiter toutes les attractions du pays

Reeva, expatriée en Australie, raconte avec une pointe d'humour : « J'avais au début l'ambition de tout caser en quelques jours : plages, ville, vignoble, kangourous, etc. Mais j'ai vite compris que non seulement c'était épuisant pour nous tous, mais que mes visiteurs préféraient en réalité y aller plus doucement ».

Bien sûr, tout dépendra de la durée de séjour et des centres d'intérêt de vos proches. Posez-leur tout simplement la question. Peut-être que leur principale ambition est tout simplement de passer du temps avec vous et que les visites ne leur importent pas tant que ça.

Faire découvrir à vos proches votre « vie locale »

Un autre expatrié en Californie témoigne : « Ce que ma famille et mes amis disent toujours préférer, c'est découvrir la vraie vie ici. J'aime leur montrer mes endroits habituels : le café du quartier, le marché local et ses produits, mes petits restaus et autres curiosités bien à moi ».

En somme, ce sont ces petits détails au goût authentique qui aident vraiment à comprendre à quoi ressemble la vie dans tel ou tel pays.

Vos proches découvrent toute une autre facette de vous : votre nouvelle vie, votre capacité d'adaptation, peut-être des amis locaux… Et cela fait sans conteste partie de l'expérience de visite !

Profiter de l'occasion pour redécouvrir vous-même votre lieu d'expatriation

Recevoir des proches est aussi une opportunité en or pour redécouvrir votre ville ou votre région avec des yeux neufs. On s'habitue vite à la beauté d'un paysage ou au charme d'une place animée. Les voir à travers le regard des autres peut vous faire changer de perspective ou raviver votre enthousiasme un peu émoussé.

Et qui sait ? Vous découvrirez peut-être un musée que vous n'aviez jamais visité, un restaurant niché au fond d'une ruelle ou une randonnée hors des sentiers battus.

Encourager une petite escapade dans le pays (et s'offrir un peu de répit)

Soyons honnêtes : aussi adorables soient-ils, vos proches peuvent devenir envahissants au bout de 5 jours à partager le même air, le même café du matin et votre salon.

La solution ? Proposez-leur une escapade de 2-3 jours dans une ville voisine, un coin de nature ou une destination locale, en toute autonomie. Eux auront l'impression de prendre un peu en main leur séjour, et vous pourrez de votre côté respirer un grand coup, dormir sans boules Quies et retrouver un peu de calme. C'est du gagnant-gagnant, et au retour, tout le monde est ravi de se retrouver… Presque comme au premier jour.

Lâcher prise : tout ne sera pas parfait

Il pleut pendant la seule journée prévue pour visiter les temples ? Votre cousine a une intoxication alimentaire ? Votre père s'est complètement perdu dans la ville malgré vos instructions détaillées ? Vos réservations tombent à l'eau ? Pas de panique.

Ces imprévus font partie de l'aventure. Et honnêtement, ce sont souvent ces moments-là qu'on retient le plus, et qui deviennent le sujet d'anecdotes au prochain Noël : « Tu te souviens quand on a cru manger du poisson… et que c'était en fait du tofu fermenté ? »